De anécdota en Facebook a leyenda: esta cabra macho escapó hace una década y nunca ha podido ser recapturada

Crisco, el macho cabrío de Table Rock Lake, ha escapado la captura durante casi una década, convirtiéndose en una leyenda local. (Terra Fondriest/The Wall Street Journal)

Lo que comenzó como una anécdota en Facebook ahora se ha convertido en una de las principales atracciones de la región de Table Rock Lake en Estados Unidos, donde Crisco es una figura ya legendaria. Crisco, un macho cabrío escapado, ha logrado evitar ser capturado durante casi una década, y este comportamiento le ha convertido en todo un símbolo local, según informó The Wall Street Journal.

Desde que Krystal Tippey lanzó una página dedicada a Crisco en Facebook en 2021, la popularidad del macho cabrío ha explotado, acumulando cerca de 14,000 seguidores que esperan ansiosamente cada nueva actualización sobre el animal. La leyenda de Crisco se sigue enriqueciendo gracias a su peculiar estilo de vida y su indiferencia ante el bullicio humano.

Ligado a su leyenda, se ha desatado un merchandising altísimo de productos con su imagen como camisetas, cuadros, hoodies, tazas y almohadas. Incluso existe un debate local sobre si debería asociarse con una compañera o mantenerse como un orgulloso soltero.

La imagen de Crisco está en camisetas, cuadros, hoodies, tazas y almohadas disponibles como merchandising. (Terra Fondriest/The Wall Street Journal)

Para los residentes de Table Rock Lake, Crisco no es sólo un animal, sino una fuente de inspiración. Personas como Billie Morrison, ex residente del lago, hallan en el macho cabrío un ejemplo de resiliencia e independencia. “Descubrí su existencia cuando me sentía mal”, narró Morrison a The Wall Street Journal. “Si ese cabrío pudo sobrevivir solo, yo también”.

La historia de Crisco se remonta a varios años atrás, cuando se escapó de una redada que pretendía capturar a su alborotado rebaño. Desde entonces, ha vagado libremente, alimentándose de hojas y ramas en las tierras del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

Hasta que en 2018 comenzó a frecuentar la casa de una pareja local, quienes desde entonces lo adoptaron casi como un miembro más de la familia, proporcionándole alimento y suplementos para mantener su salud.

Su leyenda ha surgido de múltiples avistamientos y ha inspirado una comunidad entera, generando un turismo inesperado. (Terra Fondriest/The Wall Street Journal)

La comunidad donde Crisco se ha instalado se ha convertido asimismo en un destino turístico, atrayendo tanto a lugareños como a visitantes que buscan una oportunidad de verlo. Actores como Linda Isaacs, quienes han pasado meses cazándolo sin éxito, simbolizan la fascinación popular que el animal despierta. A menudo, se organizan excursiones improvisadas en busca del animal siempre escurridizo.

Momentos icónicos de su vida incluyen múltiples avistamientos y su primer paseo en barco, capturado por Jason Gill, quien compartió una imagen del macho cabrío en el timón de su barco “Guilty Pleasure”. A pesar del tono humorístico de Gill, la foto generó al menos dos comentarios creyendo su autenticidad, demostrando cómo la leyenda de Crisco sigue alimentándose de la imaginación popular.

Entre las ocurrencias más curiosas está el “parecido razonable” que Crisco tiene con Billy Gibbons, guitarrista de ZZ Top. The Wall Street Journal contactó a Gibbons, quien respondió con ironía, aceptando el parecido y mencionando en broma que posiblemente fueran parientes dado su carácter combativo.

Crisco empezó a frecuentar la casa de una pareja local en 2018, quienes lo adoptaron y lo alimentan regularmente. (Terra Fondriest/The Wall Street Journal)

Desafiando la lógica, Crisco sigue estableciendo un control inusual en la región. Este macho cabrío ha sido visto socializando con perros locales e incluso ha tenido encuentros con ciervos por su comida, según el portavoz del Cuerpo de Ingenieros, Jay Townsend.

Más allá de su fama local, Crisco ha motivado una reflexión entre los residentes sobre el respeto y la convivencia con la naturaleza. Jessica Taylor, que tiene lazos familiares con la región, acentúa la necesidad de respeto hacia el macho cabrío, en contraste con los visitantes que, en ocasiones, son percibidos como despreciativos.

La historia más reciente del desplazamiento de Crisco significa algo más que la presencia de un macho cabrío en la región; simboliza el espíritu de independencia y resistencia que muchos lugareños valoran y que continúa inspirando a personas de todas partes.