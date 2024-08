Una enfermedad potencialmente mortal provocó el confinamiento nocturno en pueblos de Massachusetts

Encefalitis equina oriental causa altas tasas de mortalidad. (ShutterStock España)

En un esfuerzo por contener la propagación de una peligrosa enfermedad transmitida por mosquitos, cuatro localidades de Massachusetts —Douglas, Oxford, Sutton y Webster— han implementado un confinamiento nocturno voluntario. Esta medida surge después de que el Departamento de Salud Pública del estado (DPH) confirmara el primer caso humano de encefalitis equina oriental (EEE) en el condado de Worcester desde 2020.

Según informó New York Post, la Junta de Salud de Oxford votó el miércoles para apoyar la recomendación de que las personas permanezcan en sus hogares después de las 18:00 horas, medida que será efectiva hasta el 30 de septiembre.

A partir del 1 de octubre, se recomienda permanecer en interiores después de las 17:00 horas hasta la primera helada intensa. El aviso de salud pública, compartido con Fox News Digital, indicó que el periodo desde el crepúsculo hasta el amanecer es considerado “horario pico de mosquitos”.

Los avisos de salud designan a las cuatro comunidades como de riesgo crítico. “Es responsabilidad de la Junta de Salud proteger la salud pública, y tomamos EEE muy en serio. Animamos encarecidamente a los residentes a seguir estas recomendaciones debido a la gravedad del EEE y el hecho de que está en nuestra comunidad,” dijo un portavoz del pueblo de Oxford en un correo electrónico a Fox News Digital.

Comunidades afectadas gestionan seguros y formularios de indemnización. (REUTERS/Eva Manez)

“Queremos educar a nuestros residentes sobre EEE y la seriedad de la enfermedad, así como hacerles conscientes del riesgo”, continuó el portavoz.

Las autoridades han señalado que las medidas de confinamiento se consideran recomendaciones y no habrá sanciones para quienes no las cumplan. No obstante, aquellos que deseen utilizar los campos municipales fuera de los horarios recomendados deberán demostrar que tienen seguro y firmar un formulario de indemnización.

Oxford colabora estrechamente con Douglas, Sutton y Webster, las otras comunidades de riesgo crítico, para emitir estas recomendaciones conjuntamente.

En el ámbito educativo, “las escuelas están trabajando para reprogramar y ajustar sus calendarios deportivos para que las prácticas y juegos se realicen antes de los horarios de la tarde y durante los fines de semana”, según la comunicación recibida por Fox News Digital.

La encefalitis equina oriental es una enfermedad rara, pero grave, causada por un virus que se propaga a través de la picadura de un mosquito infectado. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), solo se reportan unos pocos casos en Estados Unidos cada año, principalmente en las regiones del este o de la costa del golfo.

Los seres humanos y otros animales que contraen el virus son considerados “huéspedes terminales”, lo que significa que no pueden transmitirlo a los mosquitos que los piquen.

Residentes de Oxford deben permanecer en casa tras detectar el virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas comunes de EEE incluyen fiebre, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, convulsiones, cambios de comportamiento y somnolencia. Estos síntomas generalmente aparecen entre cinco y diez días después de la picadura. La enfermedad puede ser mortal, resultando en fatalidades para el 30% de las personas infectadas, y también puede llevar a deficiencias neurológicas crónicas, según los CDC.

El hecho de que los mosquitos locales tengan el virus y un paciente de Massachusetts haya sido infectado es “preocupante,” según los expertos consultados por New York Post. En ese sentido, sugieren que los confinamientos nocturnos podrían ser protectores, aunque otras opciones podrían incluir la educación pública sobre el riesgo, el uso de repelentes de mosquitos y la fumigación para prevenir la prevalencia de estos insectos.

Actualmente, no hay vacuna para la encefalitis equina oriental.