Los 10 lugares más asequibles para vivir en EEUU, según un informe

Fort Wayne, Indiana, se ha posicionado como el lugar más asequible para vivir en Estados Unidos, según un informe reciente de US News and World Report. Esta clasificación se basa en una serie de factores que incluyen el costo de vida, la calidad de vida, el mercado laboral y la deseabilidad. Fort Wayne, situada en el noreste de Indiana, cerca de las fronteras con Ohio y Michigan, obtuvo una puntuación general de 6.6. La ciudad ha experimentado una revitalización económica significativa en los últimos años, con el objetivo de mejorar su centro urbano y su área frente al río.

Costos de vida y salarios en Fort Wayne

En términos de costos, el costo de vida en Fort Wayne es 1 % más bajo que el promedio estatal y 9 % más bajo que el promedio nacional, de acuerdo con RentCafe. A julio de 2024, el salario anual promedio en Fort Wayne es de USD 50,720, con una variación de salarios entre USD 34,342 y USD 65,478. El alquiler medio para todos los dormitorios en la ciudad es de USD 1,200, mientras que el valor promedio de una vivienda es de USD 234,244, un aumento del 6.6 % respecto al año anterior, según RentCafe.

Fort Wayne y su mercado laboral

Fort Wayne no solo ofrece un costo de vida razonable, sino que también ha fortalecido su mercado laboral. Según datos del Departamento de Trabajo de los EE. UU., la ciudad ha visto un crecimiento constante en diversas industrias, atrayendo a profesionales y nuevos residentes. La calidad de vida también se refleja en las diversas oportunidades recreativas y educativas disponibles en la región, de acuerdo con el Departamento de Trabajo de los EEUU.

Huntsville, Alabama

segundo lugar en asequibilidad: Otra ciudad que se destacó en el informe es Huntsville, Alabama, que se clasificó en segundo lugar con una puntuación general de 6.8. Huntsville obtuvo una puntuación de calidad de vida de 6.6 y una puntuación de valor de 8.1. Un informe de LendingTree de julio de 2024 concluyó que Huntsville es altamente subestimada para los propietarios de viviendas, con una tasa de propiedad del 70.46 % y un valor medio de la vivienda de USD 292,700. Los impuestos inmobiliarios anuales promedio para una vivienda con hipoteca son de USD 963.

El impacto del programa espacial en Huntsville

Huntsville también es conocida por su conexión con el programa espacial de Estados Unidos y la presencia de uno de los centros más grandes de la NASA en una base militar local. La ciudad alberga al Centro Espacial y de Cohetes de Estados Unidos, lo que contribuye a su economía y al mercado laboral en tecnologías avanzadas. Según un estudio de PayScale, el costo de vida en Huntsville es un 8 % más bajo que el promedio nacional, con gastos de vivienda un 25 % más bajos, de acuerdo con PayScale.

Otros destinos asequibles en EEUU

El informe de US News and World Report también incluye a otras ciudades en su listado de los lugares más asequibles para vivir en EEUU Wichita, Kansas, se encuentra en tercer lugar, con su baja tasa de desempleo y costos de vida asequibles atrayendo a nuevos residentes. Springfield, Misuri, y Davenport, Iowa, también se destacan por su calidad de vida y costos razonables de vivienda. Hickory, Carolina del Norte, Montgomery, Alabama, y Green Bay, Wisconsin, figuran en el listado debido a sus economías locales sólidas y calidad de vida favorable, de acuerdo con US News and World Report.

El caso de Little Rock y ciudad de Oklahoma

En Arkansas, Little Rock ofrece un mercado laboral robusto y un costo de vida accesible. Además, la ciudad de Oklahoma, en Oklahoma, se ha convertido en un punto focal para aquellos que buscan una vida asequible sin sacrificar la calidad de vida. La diversidad económica y las oportunidades laborales en estas ciudades han contribuido a su inclusión en este listado, según US News and World Report.

Metodología del informe

La metodología utilizada por US News and World Report incluye datos de la Oficina del Censo de los EE. UU., el FBI y el Departamento de Trabajo de los EE. UU., clasificando cada ciudad en cuatro índices: calidad de vida, valor, deseabilidad y mercado laboral. “Cada índice recibe una puntuación de 0 a 10, proporcionando una visión integral de los lugares más asequibles para vivir en Estados Unidos durante 2024-2025″, de acuerdo con US News and World Report.