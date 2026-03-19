Trump dijo que no ordenó enviar tropas a Irán y que le pidió a Netanyahu que no ataque plantas de gas del régimen persa

Trump dijo que no ordenó enviar tropas a Irán y que le pidió a Netanyahu que no ataque plantas de gas de Irán (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró el jueves que no enviará tropas terrestres a Irán, como parte de la operación desplegada conjuntamente con Israel contra el régimen persa. “Si lo estuviera haciendo, ciertamente no se los diría. Pero no estoy enviando tropas”, afirmó el mandatario.

Durante una reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, Trump explicó que desaconsejó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cualquier ataque contra plantas de gas en Irán. “Le pedí a Netanyahu que no ataque plantas de gas”, afirmó.

Trump señaló sobre la relación con Israel: “Nos llevamos muy bien. Está coordinado, pero en ocasiones él hace algo” que Estados Unidos no aprueba. El mandatario subrayó que ha transmitido a Netanyahu su postura y espera que no se produzcan nuevos ataques a instalaciones energéticas iraníes: “Le dije que no lo hiciera, y no lo hará”.

El presidente Trump subraya la importancia del apoyo diplomático de Japón durante la crisis con Irán (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente estadounidense también elogió los esfuerzos de Japón en relación con la guerra en Irán, señalando que recibió garantías de apoyo. “Creo que, según las declaraciones que nos dieron ayer y anteayer, Japón realmente está cumpliendo, sí -- a diferencia de la OTAN”, dijo Trump junto a la primera ministra Sanae Takaichi.

La Constitución pacifista de Japón restringe el envío de fuerzas militares únicamente a situaciones en las que el conflicto ya ha finalizado o cuando un ataque contra un aliado represente una amenaza existencial para el propio país.

Sin plazo definitivo

Más temprano, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que no existe un plazo definido para la finalización de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Hegseth anticipó que el Pentágono solicitará al Congreso cerca de 200.000 millones de dólares en fondos adicionales para sostener la operación militar.

Hegseth pedirá USD 200 mil millones más al Congreso

La decisión sobre cuándo concluir el conflicto quedará exclusivamente en manos del presidente Donald Trump, mientras que el incremento del presupuesto busca garantizar el financiamiento de las acciones en Oriente Medio. Hegseth señaló que será el mandatario quien determine el momento oportuno para dar por terminada la campaña y reiteró que no hay “un plazo definitivo” para el fin de la ofensiva, iniciada hace tres semanas junto a Israel.

Hegseth explicó que la ausencia de una fecha límite responde a la necesidad de mantener flexibilidad estratégica mientras se persiguen los objetivos definidos por la administración. El secretario de Defensa subrayó que la operación solo concluirá cuando Trump considere alcanzadas las metas del conflicto.

El funcionario confirmó que el Pentágono presentará la solicitud de 200.000 millones de dólares en los próximos días, aunque advirtió que el monto podría variar. Hegseth justificó la magnitud de la petición por la dimensión y la naturaleza imprevisible de la campaña, insistiendo en que el respaldo financiero es esencial para sostener a las tropas desplegadas y avanzar en los objetivos definidos. Según el secretario de Defensa, la obtención de estos fondos es clave para la continuidad y eficacia de la ofensiva en curso.