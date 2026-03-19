Estados Unidos

Trump dijo que no ordenó enviar tropas a Irán y que le pidió a Netanyahu que no ataque plantas de gas del régimen persa

Durante la recepción a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, destacó el respaldo nipón en la crisis, subrayando que recibió garantías de apoyo del gobierno de Tokio, “a diferencia de los aliados en la OTAN”

Guardar
Trump dijo que no ordenó
Trump dijo que no ordenó enviar tropas a Irán y que le pidió a Netanyahu que no ataque plantas de gas de Irán (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró el jueves que no enviará tropas terrestres a Irán, como parte de la operación desplegada conjuntamente con Israel contra el régimen persa. “Si lo estuviera haciendo, ciertamente no se los diría. Pero no estoy enviando tropas”, afirmó el mandatario.

Durante una reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, Trump explicó que desaconsejó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cualquier ataque contra plantas de gas en Irán. “Le pedí a Netanyahu que no ataque plantas de gas”, afirmó.

Trump señaló sobre la relación con Israel: “Nos llevamos muy bien. Está coordinado, pero en ocasiones él hace algo” que Estados Unidos no aprueba. El mandatario subrayó que ha transmitido a Netanyahu su postura y espera que no se produzcan nuevos ataques a instalaciones energéticas iraníes: “Le dije que no lo hiciera, y no lo hará”.

El presidente Trump subraya la
El presidente Trump subraya la importancia del apoyo diplomático de Japón durante la crisis con Irán (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente estadounidense también elogió los esfuerzos de Japón en relación con la guerra en Irán, señalando que recibió garantías de apoyo. “Creo que, según las declaraciones que nos dieron ayer y anteayer, Japón realmente está cumpliendo, sí -- a diferencia de la OTAN”, dijo Trump junto a la primera ministra Sanae Takaichi.

La Constitución pacifista de Japón restringe el envío de fuerzas militares únicamente a situaciones en las que el conflicto ya ha finalizado o cuando un ataque contra un aliado represente una amenaza existencial para el propio país.

Sin plazo definitivo

Más temprano, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que no existe un plazo definido para la finalización de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Hegseth anticipó que el Pentágono solicitará al Congreso cerca de 200.000 millones de dólares en fondos adicionales para sostener la operación militar.

Hegseth pedirá USD 200 mil millones más al Congreso

La decisión sobre cuándo concluir el conflicto quedará exclusivamente en manos del presidente Donald Trump, mientras que el incremento del presupuesto busca garantizar el financiamiento de las acciones en Oriente Medio. Hegseth señaló que será el mandatario quien determine el momento oportuno para dar por terminada la campaña y reiteró que no hay “un plazo definitivo” para el fin de la ofensiva, iniciada hace tres semanas junto a Israel.

Hegseth explicó que la ausencia de una fecha límite responde a la necesidad de mantener flexibilidad estratégica mientras se persiguen los objetivos definidos por la administración. El secretario de Defensa subrayó que la operación solo concluirá cuando Trump considere alcanzadas las metas del conflicto.

El funcionario confirmó que el Pentágono presentará la solicitud de 200.000 millones de dólares en los próximos días, aunque advirtió que el monto podría variar. Hegseth justificó la magnitud de la petición por la dimensión y la naturaleza imprevisible de la campaña, insistiendo en que el respaldo financiero es esencial para sostener a las tropas desplegadas y avanzar en los objetivos definidos. Según el secretario de Defensa, la obtención de estos fondos es clave para la continuidad y eficacia de la ofensiva en curso.

Temas Relacionados

Donald TrumpIránOperaciones MilitaresDiplomacia InternacionalÚltimas noticias AméricaGuerra en Medio OrienteEstados UnidosIsrael

Últimas Noticias

Una famosa empresa tecnológica de Texas recortará otros 11.000 puestos de trabajo

El ajuste en la plantilla se enmarca en la estrategia de transformación de la compañía, que busca fortalecer sus operaciones y redefinir áreas de prioridad frente al rápido avance en inteligencia artificial y automatización

Una famosa empresa tecnológica de

Arrestaron a un joven de 16 años por apuñalar a una mujer en Queens

La policía identificó al principal sospechoso tras una investigación con cámaras de seguridad, mientras la víctima, madre de dos hijos, lucha por recuperarse tras el violento ataque ocurrido en una transitada avenida

Arrestaron a un joven de

El Congreso de Estados Unidos debate un cargo anual de USD 250 para autos eléctricos

La iniciativa legislativa busca que los dueños de vehículos eléctricos aporten fondos para el mantenimiento vial y equilibren la recaudación ante la transición a energías limpias en el transporte

El Congreso de Estados Unidos

La ola de calor rompe récords de temperatura en el sur de California

El fenómeno inusual para la temporada ha provocado marcas históricas y ha generado preocupaciones en el ámbito sanitario y meteorológico, mientras las autoridades mantienen vigentes alertas y recomendaciones para evitar riesgos de salud

La ola de calor rompe

Una mujer demandó a Tesla porque su camioneta se estrelló mientras conducía con modo autónomo en Texas

La colisión de un Cybertruck suscitó críticas sobre la confiabilidad del software de asistencia, que se habría desactivado segundos antes del impacto, limitando la posibilidad de intervención humana pertinente

Una mujer demandó a Tesla

TECNO

PlayStation en marzo: más de

PlayStation en marzo: más de 1.000 juegos en descuento incluyendo Dragon Ball Z y Spiderman

Da saltos y galopa: así es el primer caballo robot que puede ser usado hasta por niños

El costo oculto de la IA: por qué tu próxima computadora podría ser más cara y tener menos memoria

La app de Xbox para PC evoluciona: ahora te permitirá agregar juegos de Steam y otras plataformas

Día del Padre en España 2026: 50 frases para felicitarlo por WhatsApp

ENTRETENIMIENTO

Kevin Spacey evita el juicio

Kevin Spacey evita el juicio en Londres y llega a un acuerdo con sus tres denunciantes por agresión sexual

Joseph Duggar, exestrella de ’19 Kids and Counting’, ha sido arrestado por abuso sexual infantil

Cillian Murphy definió su conexión con Tommy Shelby: “Nunca tuve esta relación con ningún otro personaje”

Whoopi Goldberg sobre su vida sexual: “Hago mis escapadas cuando las necesito, pero no estoy casada con nadie”

BTS: cuándo sale el álbum ARIRANG, horarios y todo lo que debes saber sobre el regreso de la boyband

MUNDO

Las Fuerzas de Defensa de

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron buques lanzamisiles de la Armada iraní en el Mar Caspio

Rumores de la participación argentina en Medio Oriente: el país “no puede desplegar fuerzas”, advirtió Serbin Pont

La inteligencia de Israel cree que el nuevo líder supremo de Irán no controla al régimen: “Una entidad vacía”

Yacimientos en riesgo: cuáles son las refinerías clave que Irán amenaza con destruir en Medio Oriente

Hegseth dijo que no hay un plazo definitivo para el final de la ofensiva de EEUU en Irán y pedirá USD 200 mil millones más al Congreso