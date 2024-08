Pitbull adquirió los derechos de nombre del estadio de la Universidad Internacional de Florida en un acuerdo histórico

Pitbull adquiere los derechos de nombre del estadio de FIU, renombrándolo Pitbull Stadium. (Instagram/@onlyindade)

El reconocido artista discográfico Pitbull, conocido también como “Mr. 305″, ha adquirido los derechos de nombre del estadio de fútbol de la Universidad Internacional de Florida (FIU), según informaron múltiples medios este martes, destacando un acuerdo histórico en el ámbito deportivo y musical. La entidad educativa con sede en Miami ha dado su visto bueno al trato, lo que convierte al estadio en el primero en llevar el nombre de un músico.

El acuerdo firmado por Armando Christian Pérez, nombre real del cantante, abarca un periodo inicial de cinco años en el cual pagará 1,2 millones de dólares anuales a la FIU. La junta directiva de la universidad aprobó esta medida el martes, permitiendo el cambio de nombre del recinto, conocido hasta ahora como FIU Stadium, a Pitbull Stadium. Dicho monto totaliza una inversión de 6 millones de dólares durante el primer tramo del convenio, que también ofrece una opción de renovación por cinco años adicionales al término del contrato inicial.

En un comunicado citado por WSVN, Pitbull expresó su agradecimiento y visión para esta colaboración: “Renombrar el estadio no se trata solo de un cambio de nombre. Se trata de inspirar a la comunidad, crear oportunidades y mostrarle al mundo que con determinación y una visión clara, todo es posible. Estamos haciendo historia juntos y apenas estamos comenzando.”

El acuerdo de cinco años asciende a 1,2 millones de dólares anuales, totalizando 6 millones de dólares. (X/@@FIUAthletics)

CBS News también reportó la noticia, señalando que el estadio tiene una capacidad para 20.000 personas y fue inaugurado en 1995. A través del acuerdo, Pitbull obtiene cierto control sobre el estadio, permitiéndole usar las instalaciones 10 días al año, además de promover su marca de vodka, Voli 305, como la principal opción de licor distribuido en el estadio.

Como parte del acuerdo, Pitbull desarrollará un himno oficial para FIU, hará publicaciones en redes sociales sobre la universidad 12 veces al año y participará anualmente en un evento de recaudación de fondos deportivos. Además, recibirá dos suites reservadas para todos los partidos en casa y 20 pases de estacionamiento VIP, consolidando aún más su presencia y apoyo a la institución.

En el marco de esta alianza, Pitbull mencionó: “Lo que estamos haciendo aquí es innovador. Estamos haciendo historia, esto es historia en proceso. Verán que todas las demás universidades querrán hacer lo mismo. Pero la diferencia es que no lo hacemos por propaganda, lo hacemos desde el corazón. Lo hacemos porque tiene significado. Lo hacemos porque soy de la cuna. Soy 305″, reafirmando su conexión y compromiso con su comunidad natal.

Pitbull utilizará el estadio 10 días al año y promoverá su marca de vodka, Voli 305. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El director atlético de FIU, Scott Carr, destacó que este acuerdo es un hito para el departamento de deportes, aportando un respaldo financiero significativo y visibilidad mediática crucial para el crecimiento de la marca FIU. “El apoyo financiero de Armando cambia el programa, pero el hecho de que él proporcione un micrófono para amplificar a FIU será aún más beneficioso para el crecimiento de nuestra marca”, subrayó. Además, enfatizó: “Esta asociación con Pitbull es un verdadero honor y un testimonio de lo que podemos lograr cuando trabajamos duro. Renombrar el estadio no se trata solo de un cambio de nombre, sino de inspirar a la comunidad y crear oportunidades significativas.”

USA Today detalló que esta no es la primera incursión de Pitbull en el apoyo a la educación en el sur de Florida. El cantante fundó la primera escuela charter pública y gratuita, SLAM!, en Miami en 2012, reafirmando su compromiso con la educación y la comunidad. Esta nueva iniciativa con FIU busca extender ese impacto positivo.

La magnitud de este acuerdo ha suscitado una amplia cobertura en medios internacionales, reconocidos como ESPN, donde se comenta sobre la capacidad de innovación y el valor simbólico que representa para la comunidad de Miami. En efecto, se espera que este modelo de patrocinio deportivo-marítimo se convierta en un referente y posiblemente inspire a otras instituciones a seguir un camino similar.

FIU aprueba el acuerdo y el cambio de nombre, destacando la inspiración y oportunidades para la comunidad. (Florida International University)

Pitbull, conocido por su trabajo musical que ha unido a fans de todos los rincones del mundo con éxitos como “I Know You Want Me (Calle Ocho)” y “Give Me Everything”, ahora busca usar su influencia y éxito empresarial para contribuir al desarrollo y visibilidad de FIU. Desde la base de su carrera en la escena del rap del sur de Florida hasta su estrellato internacional, su trayectoria ejemplifica cómo las iniciativas individuales pueden tener un impacto significativo en las comunidades locales.

El primer partido que se llevará a cabo en el recién nombrado Pitbull Stadium será cuando los Panthers de FIU se enfrenten a Central Michigan el 7 de septiembre. Este evento marcará el inicio de una nueva era para el estadio y, simbólicamente, para la relación entre la música, la educación y el deporte.