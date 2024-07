El nuevo enfoque en la vida de Victoria Beckham a los 50 años

Victoria Beckham en el hotel Fasano de la Quinta Avenida supervisando una campaña publicitaria de su línea de fragancias. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Victoria Beckham, quien recientemente celebró su cumpleaños número 50, ha mostrado un cambio significativo en su actitud, según informó The New York Times. En una tarde calmada, se la vio relajada en el hotel Fasano de la Quinta Avenida en el Upper East Side de Manhattan. En esta ocasión, lucía un traje de seda negro diseñado por ella misma. A su lado, un par de muletas negras, una evidencia de su perseverancia; estas eran necesarias debido a una caída en el gimnasio que sufrió durante el invierno.

A pesar del accidente, Beckham no dejó que esto frenara sus actividades. Asistió a su desfile en la Semana de la Moda de París el pasado marzo, incluso llegando a saludar al final del evento con ayuda de las muletas. También celebró su cumpleaños con una lujosa fiesta en Londres y viajó a Nueva York para supervisar una campaña publicitaria de su nueva línea de fragancias lanzada el otoño pasado. Estos perfúmenes son una extensión de su marca Victoria Beckham Beauty, que inició en 2019.

Su trayectoria ha sido objeto de escrutinio desde que dejó el mundo del pop y se convirtió en diseñadora de moda en 2008. En sus comienzos, muchos la etiquetaban como la sofisticada “Posh” de las Spice Girls, casada con el futbolista británico David Beckham. “Si todavía me están juzgando, realmente no me importa”, afirmó Beckham. “Ha sido una montaña rusa para esta marca. Pero estoy orgullosa de lo que he logrado.”

Victoria Beckham celebrando su cumpleaños número 50 en Londres rodeada de amigos y familiares. (Créditos: Instagram/@victoriabeckham)

La marca Victoria Beckham ha tenido un cambio notable en sus finanzas recientemente. Marie Leblanc, directora de la línea de moda de la marca desde 2019, mencionó que 2022 fue un año crucial. Los ingresos reportados fueron de aproximadamente USD 75 millones (68 millones de euros), un aumento del 44 % en comparación con 2021, cuando los ingresos eran de unos USD 52 millones. En el mismo periodo, las pérdidas operativas disminuyeron a USD 1.1 millones desde alrededor de USD 5 millones el año anterior.

La tenacidad de Beckham queda de manifiesto en su dedicación y ética de trabajo. Desde que comenzó su carrera como diseñadora, ha mostrado una insistencia en involucrarse en cada detalle, desde la fijación de precios hasta la calidad del diseño. Según su esposo, David Beckham, “siempre he admirado su impulso y ética de trabajo” y añadió que la marca ha superado muchos obstáculos gracias a su visión inquebrantable.

Tuvo que enfrentar un difícil momento durante la producción del documental en cuatro partes “Beckham”, estrenado por Netflix el año pasado, enfocado en su esposo y su familia. En este documental, Victoria revela momentos difíciles como los rumores de la infidelidad de David con su asistente, Rebecca Loos en 2003. “Fue el momento más infeliz de mi vida,” expresó. Esta experiencia la obligó a ceder el control en aspectos que solía dominar, lo que resultó liberador para ella.

Victoria Beckham saludando al final de su desfile en la Semana de la Moda de París, a pesar de su lesión. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La trayectoria de Beckham ha sido una constante lucha por el éxito. Durante su niñez en Hertfordshire, Inglaterra, nunca fue la mejor estudiante y sufrió problemas de acné y timidez. Sin embargo, el estrellato en las Spice Girls le otorgó la confianza y la astucia comercial necesarias para su desarrollo como empresaria. “No hay mejor manera de entender P.R. y marketing que haber sido una Spice Girl en los años 90,” dijo.

Ed Burstell, un consultor de marcas en Nueva York, la describe como “una mujer de negocios inteligente”, que comprendió que expandirse al sector de la belleza podría atraer a más audiencia. Esta percepción es compartida por David Belhassen, fundador de NEO Investment Partners, quien invirtió cerca de USD 40 millones en la marca en 2017. En 2023, comentó que el flujo de caja operativo de la compañía había aumentado.

Los inicios de su línea de moda no fueron fáciles. Aunque el estilo y el corte de sus prendas eran buenos, no fueron apreciados en una época en la que la moda demandaba algo más llamativo. Beckham coordinó cada aspecto, desde el diseño hasta los costes, guiada principalmente por su instinto y su propio gusto personal. “No estoy diciendo que sea una maestra del drapeado,” comentó en 2010, “pero mi criterio siempre fue: ¿me pondría esto?”

En resumen, Victoria Beckham ha demostrado ser una personalidad resiliente y dedicada. A sus 50 años, aunque la vida ha presentado desafíos, ha conseguido equilibrar su ambición con una mayor relajación y satisfacción personal.