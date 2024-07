“Son tiempos para personas que no tienen miedo”: Daniel Hadad habló sobre el impacto de la IA en el periodismo

En el encuentro anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, Daniel Hadad presentó ScribNews, la herramienta de IA desarrollada por Infobae

“Son tiempos para personas que no tienen miedo”, dijo Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, en SIP Connect 2024, la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebrada en Miami (Estados Unidos). “El cambio que la inteligencia artificial (IA) trae al periodismo es más fuerte que el que trajeron internet, la Web 2.0 y las plataformas sociales. A diferencia de lo que sucedió cuando se popularizó la red, que le dio 20 años a la industria de los medios de papel para adaptarse, esta vez no tenemos tiempo”.

El publisher participó del encuentro de líderes y expertos de medios del continente americano en el cual se discutió como tema central el impacto de la IA en la industria, en particular en cuestiones como la generación y la distribución de contenidos. “Enfrentamos una nueva reconfiguración del ecosistema informativo”, remarcó.

Hadad recordó a Mafalda, el personaje del artista gráfico argentino Quino, para expresar cómo se siente la industria de medios en este momento: ”Cuando aprendiste todas las respuestas, te cambian todas las preguntas”.

La IA, además, llega “en un momento malo del modelo de negocios”, recordó. “El modelo no cierra. CNN volvió a reducir su planta la semana pasada —mostró imágenes de la noticia del despido de 100 personas en la cadena— y desde 2004, el año que apareció Facebook, hasta hoy, desaparecieron 2.900 medios en los Estados Unidos”. El fondo de la cuestión, planteó, es qué va a ocurrir con los medios en la transformación que trae esta nueva tecnología.

El CEO de Infobae habló sobre las “granjas” que se apropian de contenidos hecho por periodistas y empresas periodísticas. “Simulan parecerse a medios, pero prácticamente no emplean humanos. Escrapean la información, sin pagar nada, y publican cientos y cientos de artículos por día hechos con IA”. Subrayó: “No tienen editores responsables pero sí mucha publicidad programática”.

También aludió a cómo el cambio que la IA causará en las búsquedas online, con sus resúmenes instantáneos, puede dañar a los medios. “¿Quién va a pagar el buen periodismo? ¿Quién va a pagar por el periodismo de calidad? ¿Un inversor de hoy se va a acercar a los medios? Les traigo más preguntas que respuestas”, advirtió.

La experiencia de Infobae

Luego de distinguir entre el modelo inviable de los periódicos tradicionales versus la comercialización de los medios basados en datos —”Infobae es una empresa de datos”, definió—, Hadad contó la experiencia de su medio, que creó una herramienta propia de IA, ScribNews. “No vengo a venderla, la hicimos para usar nosotros. No podemos darle a cada periodista de nuestras redacciones una persona que transcriba sus audios, que lo desafíe para afilar las ideas, que lo ayude con las tareas tediosas. Pero tampoco quiero que nuestros profesionales tengan que perder tiempo destacando tipografía o escuchando una hora de la Convención Republicana para encontrar un dato. Esto sí lo hace ScribNews: un asistente que pusimos a disposición de cada uno de nuestros redactores y editores para que puedan hacer mejor periodismo”.

Contó, también, la experiencia cultural dentro de la redacción. Al comienzo la gente se resistió al ingreso de la IA a sus flujos de trabajo. Algunos ni siquiera confiaban en el corrector de ortografía y gramática, evocó; otros decían que nunca iban a usar IA en general porque no la necesitaban.

Se fueron familiarizando a medida que comprendieron un hecho clave: “La IA no sustituye el trabajo de los periodistas”, dijo Hadad. “Quiero subrayar esto”, dijo.

La tecnología, dijo, permite que se deleguen las tareas repetitivas y para que redactores y editores se queden con “el trabajo estratégico”. Podrán mejorar sus relaciones con las fuentes, elaborar mejor la comunicación con el usuario, pensar más el modo en que se trabajan los textos, las fotos y los videos.

“Un periodista es un curioso profesional que sabe cómo encontrar la noticia”, siguió el CEO de Infobae. “Ustedes me dirán que un rastreador en redes sociales puede encontrar lo que está buscando la gente. Claro. Pero eso no es lo único que existe. También hay cosas escondidas. También cosas que la gente simplemente no está viendo. Y el periodista lo descubre. Porque es el que tiene fuentes y conocimiento del contexto”.

El proceso de adopción de ScribNews, reconoció, fue más sencillo entre los miembros más jóvenes de sus equipos. “Eso me importa mucho porque un medio tiene que pensar no con la edad del dueño sino con la de los usuarios, e Infobae tiene una excelente conexión con las audiencias de 18 a 24 años y de 25 a 34″. Por eso mismo intenta que las redacciones se mantengan jóvenes: si bien la de Argentina —donde el sitio de noticias nació hace 22 años— tiene un promedio de edad de 40 años, las de América Latina (México, Colombia y Perú) y España rondan los 27,5 años.

La intervención de Hadad en SIP Connect 2024 se dio en la segunda jornada del evento, en la que también participaron Michael Greenspon, líder de Licencias e Innovación Editorial de The New York Times; Miguel Ángel Oliver, presidente de la agencia de noticias EFE; Alejandra Brambila, gerente de Alianzas de Noticias en Hispanoamérica de Google; Daniel Coronell, presidente de Univisión Noticias en TelevisaUnivisión; Alex Mena, editor ejecutivo de The Miami Herald, y Alfredo Carbajal, editor a cargo de las noticias nacionales en NPR, la radio pública estadounidense, entre otros.

La organización del décimo foro de la SIP, que se desarrolló lo largo de dos días, 17 y 18 de julio, y más de 20 ponencias, estuvo a cargo de Roberto Rock, presidente de la SIP; Carlos Lauría, director ejecutivo, y Martha Ramos, presidenta del Foro Mundial de Editores de WAN-IFRA y de la Comisión de Equidad de Género y Diversidad de la SIP.

