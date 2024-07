Subieron las acciones de los principales fabricantes de armas en Estados Unidos tras el atentado a Donald Trump

Las acciones de Smith & Wesson Brands aumentaron un 10% este lunes (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Las acciones de fabricantes de armas experimentaron un notable incremento este lunes 15 de julio tras el intento de asesinato del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mitin en Pensilvania el sábado. Smith & Wesson Brands vio un aumento del 10%, mientras que Sturm, Ruger & Co. subió aproximadamente un 7% al mediodía del lunes, de acuerdo con información difundida por NBC News.

Estos fabricantes producen pistolas, revólveres, rifles de caza y rifles semiautomáticos similares al utilizado en el atentado, aunque las autoridades aún no han revelado quién fabricó el arma involucrada.

El estratega principal de Interactive Brokers, Steve Sosnick, señaló que estos movimientos en las acciones son frecuentemente reacciones impulsivas de los operadores ante eventos actuales. “La pregunta es, ¿persistirá el rally de sus acciones o se desvanecerá?” comentó Sosnick. “No conocemos el efecto duradero, y realmente no lo sabremos hasta que hagan algún tipo de comentario público o informen sus ganancias trimestrales”.

Las probabilidades de una victoria de Trump aumentaron tras el atentado del sábado en Pensilvania (REUTERS/Shelby Tauber)

Históricamente, las acciones de las compañías de armas tienden a aumentar a corto plazo tras decisiones políticas y legales que puedan ser interpretadas como indicios de un incremento en el riesgo de turbulencias domésticas, o de una posible represión en la posesión de armas que llevaría a las personas a acumularlas.

Las demandas de armas de Ruger y Smith & Wesson aumentaron durante la pandemia, pero han disminuido en general a medida que la economía se reabrió, según datos reportados por The Independent.

Con respecto al desempeño financiero, estas empresas han experimentado resultados divergentes en años recientes. Smith & Wesson ha visto duplicar el precio de sus acciones desde diciembre de 2022, mientras que las acciones de Ruger han caído un 10% durante el mismo periodo.

“Es difícil escapar de los fundamentos financieros a largo plazo,” agregó Sosnick. “Si hay una percepción de que los eventos del fin de semana podrían impulsar las ventas de armas, eso se confirmará con el tiempo. Lo sabremos cuando estas compañías informen”.

También se reportó un incremento en las acciones de Trump Media impulsado por los titulares de prensa. (EFE/Will Oliver)

Las noticias también afectaron a las acciones de Trump Media & Technology Group, que mostraron un aumento significativo el lunes. La negociación de las acciones de esta compañía ha sido impulsada por titulares de prensa y sigue siendo altamente volátil. El ex presidente Trump es el mayor accionista de la empresa matriz de Truth Social.

Matthew Tuttle, CEO de Tuttle Capital Management, señaló que “todo se trata del comercio Trump en este momento”. Indicó que el aumento en las acciones de Trump Media era de esperarse, ya que los inversores utilizan estas acciones como un “comercio directo de Trump”.

El aumento de probabilidades de una victoria del ex presidente estadounidense contribuyó al alza, según datos de PredictIt. Las acciones de Trump Media han sido volátiles desde su debut en marzo, reflejando las cambiantes posibilidades de Trump y el presidente Joe Biden para ganar la carrera presidencial.

Trump fue atacado en un mitin en Pensilvania el sábado (EFE/David Maxwell)

Las acciones vinculadas a criptomonedas, como Coinbase Global Inc. y Marathon Digital Holdings Inc., se beneficiaron con el rally de Bitcoin. Asimismo, las aseguradoras de salud, vistas como potenciales beneficiarias de una disminución en la regulación bajo una administración de Trump, también subieron. En el S&P 500, Tesla Inc. lideró las ganancias tras el apoyo de Elon Musk a Trump, según reportó Bloomberg.

En contraste, las acciones de firmas de energía solar cayeron. El ETF Solar de Invesco registró su mayor caída desde febrero, afectado por la percepción de que los demócratas favorecen más este sector.