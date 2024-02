EEUU anunció que la respuesta al ataque que causó la muerte de tres de sus soldados en Jordania será unilateral

EEUU anunció una respuesta unilateral al ataque de la milicia Kataib Hezbollah que causó tres muertos en Jordania. (REUTERS/Craig Hudson)

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que actuará por su cuenta para responder al ataque que sufrieron sus soldados el pasado domingo en Jordania y que causó la muerte de tres de ellos, además de herir a otras 40 personas.

Así lo afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien en una conferencia de prensa aseguró que “la respuesta estadounidense, cuando tenga lugar, será unilateral. No será una suerte de ejercicio conjunto”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adelantó el martes que había tomado una decisión sobre cómo responder al ataque, pero no ofreció más detalles al respecto. Según Washington, el responsable último de la agresión es el régimen de Irán, a través de la milicia chií Kataib Hezbollah, que opera en Irak y que reivindicó el atentado.

Kirby indicó que Estados Unidos “responderá de forma acorde a nuestros propios términos y calendario” y que no se dejará intimidar por las amenazas de los grupos armados proiraníes.

Kataib Hezbollah anunció este martes que cesaría sus ataques contra las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio y que buscaría otras formas de apoyar a los grupos terroristas de Gaza.

Sin embargo, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional expresó su escepticismo ante este anuncio y recordó que Kataib Hezbollah “no es el único grupo que ha estado atacando” a Estados Unidos.

“Solo porque no haya pasado nada en las últimas 48 horas no significa que no vayan a hacer nada”, advirtió Kirby, quien también subrayó que Washington no busca una escalada regional del conflicto.

El ataque del domingo se produjo en Jordania, cerca de la frontera con Siria, pero la situación también es tensa en el mar Rojo, donde los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, han lanzado varios misiles contra objetivos israelíes y estadounidenses.

Este miércoles, alrededor de las 15.30 hora local de Sanáa, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) interceptaron y destruyeron un misil tierra-aire hutí que estaba preparado para ser disparado.

Según informó el Centcom, las fuerzas estadounidenses detectaron ese misil en una zona controlada por los hutíes en Yemen y determinaron que representaba una amenaza inminente.

Kirby señaló que Estados Unidos tiene en cuenta tanto los ataques de los hutíes como el ocurrido en Jordania: “Por eso actuamos como hemos actuado y por eso vamos a actuar”, enfatizó en su comparecencia ante los medios.

Estados Unidos ha sufrido numerosos ataques contra sus posiciones en Oriente Medio desde el inicio del conflicto entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas, a comienzos de octubre, pero hasta el domingo no había sufrido ninguna baja.

La muerte de los soldados estadounidenses ocurre en momentos en que la campaña rumbo a las presidenciales de noviembre gana tracción.

Biden participará el próximo viernes en la ceremonia de transferencia de los cuerpos de los tres militares en una base aérea de Delaware, informó la Casa Blanca.

El ex presidente y candidato republicano Donald Trump dijo en un duro comunicado que “el mundo se ha vuelto un infierno” bajo el mandato de Biden, a quien acusó de precipitar a Estados Unidos “directamente hacia la Tercera Guerra Mundial”

Washington también intenta no entorpecer con su respuesta los diálogos para un nuevo acuerdo que permita un alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza.

(Con información de EFE y AFP)