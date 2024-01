Al menos dos muertos y ocho heridos en un tiroteo en una fiesta de Año Nuevo en Los Angeles

Foto de archivo de un auto de la policía de Los Angeles (Europa Press/Jon Putman)

Un tiroteo durante una fiesta de Año Nuevo no autorizada en el centro de la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos, dejó al menos dos muertos y ocho heridos. El incidente se produjo poco después de la 1 a.m. en el área céntrica de la ciudad, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles.

De acuerdo a la cadena ABC, las víctimas fatales murieron en el lugar, mientras que al menos otros tres heridos fueron trasladados a un hospital en condiciones diversas. Según indicó el teniente Adkins de la policía de Los Angeles, la mayoría de los heridos se transportaron por su cuenta a los centros hospitalarios. Aún no se han dado a conocer las identidades de las víctimas mortales.

Las circunstancias que llevaron al tiroteo aún se desconocen. Familiares de posibles afectados acudieron al lugar de los hechos después de ver un video perturbador del tiroteo en redes sociales, y aunque la policía les instó a volver a sus hogares y esperar una llamada, la preocupación era evidente.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos y no se dispone de una descripción del o los sospechosos. Los investigadores no creen que el ataque esté relacionado con pandillas, pero no descartan completamente esa posibilidad.

La policía angelina busca recabar información que les permita entender los motivos del tiroteo y encontrar a los responsables. Mientras tanto, la comunidad se encuentra en alerta y espera respuestas sobre este trágico comienzo de año.

En desarrollo