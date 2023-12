6 nuevos restaurantes se preparan para abrir sus puertas en Miami

La escena gastronómica de Miami se enriquece con la llegada de establecimientos innovadores, reflejando la creciente diversidad y sofisticación de sus propuestas culinarias. (Freepik)

Miami, una ciudad ya célebre por su diversidad gastronómica, aguarda la apertura de cinco nuevos restaurantes, cada uno prometiendo enriquecer la experiencia culinaria de la ciudad con su propuesta única. En una metrópolis donde la innovación y la multiculturalidad se entrelazan, estos nuevos establecimientos reflejan no solo la riqueza de sabores y estilos que Miami ofrece, sino también su constante evolución como un destino culinario de primer nivel. Desde la elegancia del sushi omakase hasta la calidez de los sabores peruanos, cada restaurante está listo para dejar su huella en el paladar de quiénes los visiten.

Kissaki

Dirección: 500 South Pointe Dr., Suite 160, Miami Beach, FL 33139

Kissaki se prepara para su apertura el 20 de diciembre del 2023. Este restaurante, que ya cuenta con una presencia destacada en Nueva York, se especializa en sushi omakase y las tradiciones kaiseki. Su enfoque se centra en ingredientes de temporada seleccionados cuidadosamente para crear una experiencia gastronómica que honra la cocina japonesa. Kissaki promete ser un destino para los amantes del sushi, ofreciendo desde entrantes que varían entre USD 8 y USD 25, hasta opciones más elaboradas como nigiri y sashimi por USD 50- USD 75, y experiencias omakase a USD 75.

Kissaki llega a Miami Beach para transformar la experiencia del sushi omakase con técnicas kaiseki y una selección de ingredientes de temporada. (Instagram/@explorekissaki)

The Hampton Social Miami

Dirección: 900 S Miami Ave., Suite 220, Miami, FL 33130

Programado para abrir en enero de 2024, The Hampton Social se inspira en los relajados veranos de los Hamptons. Este restaurante y bar temático “Rosé All Day” promete un ambiente relajado y una cocina refrescante. Con una decoración náutica en azul y blanco, The Hampton Social ofrecerá una escapada costera en el corazón de la ciudad, con precios que oscilan entre USD 16 y USD 39, brindando opciones para el brunch, almuerzo y cena.

The Hampton Social aporta a Miami un ambiente inspirado en los Hamptons, combina un entorno relajado con una fresca propuesta culinaria costera. (The Hampton Social Miami)

Black Tap Miami

Dirección: Brickell City Centre, 701 S Miami Ave, 4ª planta, Miami, FL 33131

Previsto para abrir a principios de 2024, Black Tap traerá un sabor de Nueva York a Miami. Conocido por sus galardonadas hamburguesas y los famosos CrazyShakes, este restaurante promete ser un destino para los amantes de la comida casual pero de calidad. Los precios de las entradas van de USD 7 a USD 14, y los platos principales de USD 16 a USD 22, ofreciendo una experiencia culinaria accesible y emocionante.

Black Tap se establece en Brickell City Centre, ofreciendo una mezcla única de hamburguesas premiadas y los originales CrazyShakes al estilo de Nueva York. (Instagram/@blacktapnyc)

Harbour Club Miami

Dirección: 1766 Bay Road Miami Beach, FL 33139

Previsto para abrir en la primavera de 2024, Harbour Club se presenta como un exclusivo club privado. Fundado por los veteranos de la restauración James Julius y Michele Esposito, Harbour Club promete ofrecer una experiencia culinaria de lujo. Con un restaurante de comida italiana de la costa abierto al público y un restaurante japonés exclusivo para socios, junto con una coctelería clandestina, este establecimiento está destinado a ser un punto de encuentro para los conocedores de la buena mesa. Los precios aún están por anunciarse.

El Harbour Club en Miami Beach se prepara para ofrecer una experiencia culinaria de alto nivel con su exclusiva oferta de cocina italiana y japonesa. (Instagram/@theharbourclub)

Yann Couvreur

Dirección: 2243 NW 2nd Ave Miami, FL 33129

El chef de repostería francesa Yann Couvreur, conocido por sus lujosas y accesibles creaciones, abrirá su primer restaurante en Estados Unidos en Wynwood, Miami, a principios de 2024. Yann Couvreur Pâtisserie ofrecerá una experiencia culinaria que va más allá de la repostería, con un servicio diario de desayuno, almuerzo y cena. El espacio, diseñado por el arquitecto e interiorista francés Charles Zana, contará con un comedor principal y otro al aire libre, además de una exposición de pastelería. Aunque los precios aún no se han revelado, se espera que reflejen la calidad y el prestigio del chef Couvreur.

Yann Couvreur trae a Wynwood su prestigiosa repostería francesa, prometiendo una experiencia culinaria que combina calidad e innovación. (Instagram/@yanncouvreur_usa)

CVI.CHE 105

Dirección: 901 Ponce de Leon, Coral Gables, FL 33134

Un establecimiento de renombre en la cocina peruana, planea abrir una nueva sucursal en Coral Gables. Este restaurante es famoso por su auténtica cocina peruana, especialmente por sus variados ceviches. Aunque la fecha de apertura y los precios aún no se han anunciado, se espera que CVI.CHE 105 continúe su tradición de ofrecer platos peruanos auténticos y de alta calidad.

CVI.CHE 105 se expande a Coral Gables, prometiendo continuar su legado de auténtica cocina peruana y una variada selección de ceviches. (Instagram/@ceviche105)

Estas próximas aperturas en Miami no solo reflejan la rica diversidad culinaria de la ciudad, sino que también prometen ofrecer experiencias gastronómicas únicas y memorables tanto para los residentes como para los visitantes, fortaleciendo el panorama gastronómico de Miami.