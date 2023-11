Miami Book Fair: los eventos más importantes del domingo 19, último día

La escritora estadounidense Joyce Carol Oates presenta "Zero-Sum: Stories", una colección de cuentos. (EFE/Miguel Toña)

El último fin de semana de Miami Book Fair es el de mayor cantidad de actividades. Esta selección de eventos destaca los imperdibles del día final, 19 de noviembre de 2023.

10am-7pm Street Fair, la feria callejera donde conseguir libros en las tiendas, escuchar música en Off The Shelf y hacer actividades con niños en Children’s Alley (desde la plaza del Edificio 1 hasta Kyriakides Plaza y NE 1st Ave)

11am Política actual bajo la lupa. Un diálogo sobre la situación en Cuba y Nicaragua con Ernesto Fundora, Faisel Iglesias, Francisco Larios y Alfredo Triff (Edificio 8, Sala 8525)

1pm Una exploración personal sobre lo que significa ser latino en la presentación del libro Our Migrant Souls, de Héctor Tobar (Edificio 3, Sala Chapman)

1pm Presentación de A Kids Book About Blockchain, de Harold Hughes, con Jeff Carvalho. (Edificio 8, Sala 8301)

1:15pm Novedades argentinas de aquí y allá: Natalia Moret, Gisela Heffes y Gastón Virkel dialogan con Alejandra Labanca (Edificio 8, Sala 8525)

1:45pm Historia, familias y legados judíos. Conversación entre Jeannette Grunhous de Gelman, Ariana Neumann y Saúl Sosnowki, ccon moderación de Juan Dircie, de la Universidad de Tel Aviv (Edificio 8, Sala 8503)

2pm Presentación de The Miami Creation Myth, de Andrew Otazo: un delirante retrato de los orígenes multiculturales de Miami. En diálogo con Daniela Pérez, autora de Ventanitas: A Window Into Miami’s Coffee Culture y la fotógrafa Gesi Schilling. Moderado por Mario Ariza. (Edificio 8, Sala Magic Screening)

Andrew Otazo presenta "The Miami Creation Myth" en la Feria del Libro de Miami.

2:30pm Joyce Carol Oates presenta Zero-Sum: Stories, una colección de cuentos sobre la obsesión erótica, las identidades y la vida contemporánea. (Edificio 1, Sala Auditorium)

2:30pm Cristina García, autora de Soñar en cubano, presenta su nueva obra, Vanishing Maps. Junto a ella Ana Menendez habla sobre The Apartment, Patricia Engel sobre The Faraway World y M Evelina Galang sobre When the Hibiscus Falls. (Edificio 3, Sala 3209)

3pm Julia Navarro presenta su novela From Nowhere, en español. (Edificio 8, Sala 8201)

3:30 La literatura, espejo de la sociedad. En esa mesa, la premiada argentina Claudia Piñeiro presenta El tiempo de las moscas, su última ficción, y Enzo Maqueira, Higiene sexual del soltero, en diálogo con Gisela Salomón (Edificio 8, Sala 8503)

4:15 Literaturbia, un encuentro sobre el thriller y el misterio con Pedro Medina León, que presenta Bandido, José Ignacio Chascas Valenzuela y Lucrecia Zappi. (Edificio 8, Sala 8525)

4:45 El reconocido colombiano Héctor Abad Faciolince presenta Salvo mi corazón, todo está bien, en diálogo con Patricia Janiot (Edificio 8, Sala 8503)

Martin Baron presenta "Collision of Power: Trump, Bezos and The Washington Post" en el cierre de Miami Book Fair. (Grosby Group)

5pm Martin Baron, premiado periodista y ex director de The Washington Post, presenta su investigación sobre el poder, la tecnología y los medios en el siglo XXI: Collision of Power: Trump, Bezos and The Washington Post (Edificio 3, Sala Chapman)

5pm John Lantigua, el creador del investigador Willie Cuesta, presenta los cuentos de In the War Zone of the Heart and Other Stories, junto con Brian Bandell, quien hablará sobre The Rabbi and the Condemned, Larry Baker sobre Harry and Sue: a Story of Love and Ghosts y Glenn Taylor, sobre The Songs of Betty Baach (Edificio 8, Sala 8201)

6pm La última actividad de Miami Book Fair será el diálogo entre Julia Navarro, quien presenta Una historia compartida, y Mirta Ojito. (Edificio 8, Sala 8503)

Miami Book Fair

Cuándo: del 12 al 19 de noviembre, 10 am a 7 pm

Dónde: Campus Wolfson del Miami-Dade College, en Downtown Miami (300 NE Second Ave, Miami, FL 33132) y en línea

Cuánto: entrada para adultos, USD 8 (anticipada en línea) o USD 10 (en la feria); pase de dos días, USD 15; entrada para adolescentes y mayores de 62 años, USD 5 (USD 8 pase de dos días); entrada para niños de hasta 12 años inclusive, gratis