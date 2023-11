Líderes políticos y expertos debatieron sobre seguridad y economía en América en el World Strategic Forum de Miami

Emilio Estefan, músico y productor, en diálogo con Carlos Díaz-Rosillo, director fundador del Centro Adam Smith para la Libertad Económica en FIU y copresidente del 12° Foro Estratégico Mundial. (IEFA)

La 12° reunión del World Strategic Forum (Foro Estratégico Mundial), organizado por The International Economic Forum of the Americas (IEFA) y la Universidad Internacional de Florida (FIU) mediante su centro Centro Adam Smith para la Libertad Económica, reunió a más de 70 oradores en el histórico hotel Biltmore de Coral Gables, en Miami. Entre los asistentes de más de 20 países que compartieron las jornadas del lunes 6 y el martes 7 de noviembre hubo representantes de la industria, el comercio, las finanzas, la energía, la tecnología, el arte, el deporte y la política.

Te puede interesar: La jefa del Comando Sur advirtió sobre la “presión agresiva” de las inversiones de China en América Latina

Los organizadores, Carlos DÍaz-Rosillo, creador y fundador del Centro Adam Smith y co-presidente del World Strategic Forum 2023, al igual que Bill Johnson de IEFA, realizan este encuentro anual en Miami y también para “abordar los principales retos empresariales y de gestión gubernamental de hoy y fomentar una mejor comprensión de las oportunidades y retos que están en juego para las Américas dentro del mercado mundial”. Amplió Díaz-Rosillo: “Nuestro propósito es reunir gente del sector privado y del sector público para que entren en un diálogo sincero, directo, sobre cómo podemos darle forma a esta nueva economía”.

El show se lo robó Mario Vargas Llosa, quien recibió el Premio a la Trayectoria que inaugura el Centro Adam Smith, hacia el cierre del evento. Pero durante dos días las conversaciones reunieron a dos centenares de asistentes en el Biltmore para discutir —el tema general del evento— cómo navegar la nueva realidad geopolítica.

Te puede interesar: Jeff Bezos, fundador de Amazon, se muda a Miami luego de vivir 29 años en Seattle

Ex presidentes como Iván Duque (Colombia), Sebastián Piñera (Chile) o Jamil Mahuad (Ecuador) participaron como oradores, del mismo modo que las expertas en relaciones internacionales Paula J. Dobriansky y Robin S. Bernstein o los gestores del aeropuerto de Miami, Ralph Cutié, y el subdirector de PortMiami, Frederick Wong Jr.

Mario Vargas Llosa recibió el Premio a la Trayectoria del Centro Adam Smith durante el World Strategic Forum 2023 en Miami. (Opy Morales)

Otras exposiciones estuvieron a cargo de funcionarios como la vicegobernadora de Florida, Jeanette Nuñez; Danielle Levine Cava, alcaldesa del Condado Miami-Dade, y el gobernador del estado mexicano de Durango, Esteban Villegas Villarreal. También intervinieron ejecutivos como Barbara Humpton, presidente y CEO de Siemens Corporation; Marc Ganzi, CEO de DigitalBridge y el productor musical Emilio Estefan.

La seguridad y la economía de las Américas

La primera mesa analizó esa cuestión en detalle. Luego de una presentación del subsecretario de Comercio de Florida, T.J. Villamil, el senador estadounidense Bill Hagerty dialogó con el profesor Diaz-Rosillo; el cierre quedó a cargo de Bernstein, ex embajadora estadounidense en República Dominicana. La conversación, que abordó la geopolítica general, comenzó con la guerra entre Israel y Hamas. “¿Y qué haría usted si tuviera la posibilidad de decidir sobre la política exterior de Estados Unidos?”, preguntó el director del Centro Adam Smith.

Te puede interesar: Indian Creek: el “búnker de los multimillonarios” en el corazón de Miami

“Los desafíos en Medio Oriente son extraordinarios, y no estaríamos enfrentando estos desafíos si hubiéramos continuado con la campaña de máxima presión sobre Irán”, estimó Hagerty. El senador republicano por Tennessee distinguió entre las sanciones primarias, que son directas e impiden que Irán haga negocios con compañías estadounidenses, y las secundarias, que son de mayor impacto porque al ser indirectas se extienden mucho más.

Recordó que, cuando él fue embajador en Japón, aplicó las segundas: “Ustedes pueden hacer negocios con Estados Unidos o ustedes pueden hacer negocios con Irán. Lo que no pueden es hacer negocios con ambos”, ilustró. “No se equivoquen: los recursos y el conocimiento de la tecnología iraní están detrás de lo que ha hecho Hamas, están detrás de Hezbollah”.

—¿Cómo ve a China en tanto amenaza para la seguridad nacional y amenaza económica? —Díaz-Rosillo avanzó hacia el tema de la influencia china en las Américas.

El World Strategic Forum 2023 contó con la participación de ex presidentes, de izq. a der.: Jorge Quiroga Ramírez (Bolivia), Iván Duque (Colombia), Juan Guaidó (interino de Venezuela) y Jamil Mahuad Witt (Ecuador). (Infobae)

—China tiene el deseo, y tiene con qué realizarlo, de sacar a Estados Unidos sus negocios. Hemos visto lo que han hecho, hemos visto sus prácticas depredadoras. Tenemos que mantenernos firmes y asegurarnos de que la política de disuasión se amplifique en todos los niveles: no solo disuasión militar, sino también disuasión económica y disuasión diplomática.

En cuanto a América Latina, el co-presidente del World Strategic Forum 2023 comentó una experiencia personal: cuando habla con mandatarios latinoamericanos que negocian algún proyecto de infraestructura con China, les pregunta si no lo consideran una amenaza a la seguridad de sus países. “Y todos responden lo mismo: ‘Claro que sí. Pero o bien vamos con China, que provee miles de millones de dólares que necesitamos realmente, o nada. Estados Unidos está ausente’”.

El senador no se sorprendió: él también ha tenido conversaciones similares en sus viajes recientes por Chile, Colombia y Uruguay. Criticó: “El Departamento de Estado le habla a la región sobre asuntos humanitarios o tecnología para el clima, y no me opongo a eso, pero se trata de países que están tratando de poner pan en la mesa. Tendríamos que estar hablándoles de inversiones para el empleo, para el desarrollo económico. China lo ve como una vulnerabilidad estratégica de Estados Unidos”.

Emilio Estefan en sus propias palabras

En la mañana, una de las intervenciones más esperadas del World Strategic Forum 2023 de IEFA fue la de Emilio Estefan, quien también fue entrevistado por el director del Centro Adam Smith de FIU. El reconocido músico y productor cubano-estadounidense recordó sus primeros momentos en Miami, cuando él y su padre iban a una iglesia a pedir comida los fines de semana, “como muchos inmigrantes”. Un día encontró un restaurante donde hacían música, y les pidió que lo dejaran tocar el acordeón. Así comenzó a ganarse la vida.

Emilio Estefan compartió su trayectoria musical y su visión sobre el poder del arte para impulsar cambios sociales. (IEFA)

Para él, dijo, lo central de esa experiencia es que lo ayudó a que, con Gloria Estefan, su esposa y compañera musical, lograron “crear un nuevo sonido”, uno que mezclaba de manera original ritmos cubanos con pop, rock y otros géneros. “Nos costó mucho, a Gloria y a mí, lograr una nueva forma, lograr la multietnicidad en la música. Muchos decían que esto nunca va a funcionar”, recordó.

Otro tema que abordó Estefan fue la libertad y la democracia. Díaz-Rosillo le preguntó si, en tanto productor nominado a un Grammy Latino por producir la canción “Patria y vida”, que se convirtió en una suerte de himno opositor en Cuba, creía posible “utilizar el arte, la cultura, la música y el entretenimiento para provocar cambios positivos”.

Tras aclarar que él no compuso la canción, sino que trabajó en el video, lo resumió: “Muestra el sufrimiento de la gente, como en un escaparate”. Contó entonces que, cuando el presidente Barack Obama se disponía a viajar a Cuba, durante el descongelamiento de relaciones, habló con él, y el demócrata lo invitó a ir. “Le dije: ‘Señor, no puedo ir a Cuba. Absolutamente. Nunca iré a Cuba mientras Cuba esté bajo una dictadura. La gente creería que voy a apoyarla’. Es mi pensamiento. Al cabo del tiempo, creo que nunca se puede negociar con la gente comunista porque sólo tienen una manera, y es destruir el mundo”.

Finalmente, Estefan habló con optimismo sobre Miami como un faro de diversidad, donde personas de muchos países y culturas conviven en paz. Dijo que Miami es un “lugar que le abrió los brazos” cuando llegó de Cuba, y que está muy agradecido con la ciudad. Estefan concluyó diciendo: “Miami representa sueños, oportunidades y es mi hogar”.

En conversación con Carlos Díaz-Rosillo, director fundador del Centro Adam Smith para la Libertad Económica en FIU, Emilio Estefan remarcó la importancia de Miami como epicentro de la diversidad cultural. (IEFA)

—Usted ha contribuido a hacer de Miami un centro de la cultura, la música, el arte y el entretenimiento latinoamericanos. ¿Qué sigue ahora para usted? —preguntó Díaz-Rosillo.

—Mi interés es hablar con cada presidente sobre el futuro, la contribución que hacemos y lo afortunados que somos de vivir aquí. Pero antes que nada estoy aquí, ahora mismo. Acabo de hacer una canción para el Vaticano, con The Wailers, la banda de Bob Marley, y al Papa le encantó. También estoy ocupado produciendo varios álbumes, y me encanta esa diversidad de música. Ahora estamos entrando en los videojuegos, porque es el futuro, el modo de comunicarse con el grupo demográfico joven. Y estamos produciendo una versión para cine de On Your Feet! (el musical sobre la vida de Emilio y Gloria Estefan), una historia que creo que representa a una gran cantidad de personas que pasaron por la misma situación que nosotros.

Florida como modelo de estado

Por la tarde, la exposición individual más comentada fue la de Jeanette Núñez, vicegobernadora de Florida, a quien presentó Frank Holder, CEO de Holder & Partners como la primera hispana que llegó a ese cargo en 2018 y fue reelegida, con el gobernador republicano Ron DeSantis, en 2022. Núñez, graduada de FIU, habló cálidamente de su alma mater y anfitriona del World Strategic Forum 2023 de IEFA.

“Quiero hablar del tremendo y elogiado éxito del estado de Florida”, comenzó. “Nos convertimos en un modelo económico no sólo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo”. Citó el discurso de asunción de DeSantis: “Tenemos impuestos leves, regulación razonable y gastos conservadores: eso ha sido una receta para el éxito aquí. Nuestra filosofía es crear un entorno empresarial positivo y luego salir del camino para que ustedes hagan lo que mejor saben hacer”.

Jeanette Marie Nuñez, vicegobernadora de Florida, presentó al estado como un ejemplo de progreso. (Infobae)

Una circunstancia particular del crecimiento de Florida ha sido el gran flujo migratorio que recibió tras la pandemia, no sólo de América Latina sino de varios puntos de Estados Unidos. “Somos 23 millones de residentes, y seguimos creciendo. Decimos en broma que no queremos que venga tanta gente porque crea atascos de tráfico y problemas con la infraestructura, pero somos la economía de desarrollo más rápido del país”, dijo.

Cuando dijo que Florida era “una potencia mundial”, hubo cierta confusión en la sala. Núñez detalló que, si el estado compitiera en el ranking mundial de las economías como una nación soberana, ocuparía el puesto 15. En 2022 se crearon allí 2,5 millones de compañías y se atrajeron nuevos capitales: “Somos número uno en términos de atracción de nueva riqueza. Está claro que las personas vienen aquí para crear o hacer crecer sus empresas y para formar sus familias”.

Otro punto destacado de la exposición fueron los USD 6.000 millones de inversión gubernamental en la capacitación de trabajadores, que tradicionalmente no eran muy calificados en Florida pero que ahora reciben formación técnica para satisfacer las demandas del empleo. Y, por último, Núñez se refirió al sur del estado como “una puerta nacional hacia las Américas”. Un tercio de todas las exportaciones de Estados Unidos a la región salen de allí: “Millones de toneladas métricas de mercancías fluyen entre los puertos de Florida y los de América Latina y el Caribe. Y tenemos una gran oportunidad de seguir creciendo en ese ámbito”.