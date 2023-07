Cruceros exclusivos para adultos: cubiertas para hacer topless, juguetes sexuales y espectáculos eróticos

La compañía de cruceros de Richard Branson se enfoca en el público adulto, con actividades exclusivas como espectáculos de drag queens. (Virgin Voyages)

La compañía de cruceros de Richard Branson, Virgin Voyages, quiere distinguirse con una propuesta atrevida. A diferencia de las líneas tradicionales como Royal Caribbean y Carnival, que se enfocan en atender a las familias, la empresa ofrece una experiencia exclusiva para mayores de 18 años.

Los viajes combinan la intimidad y el lujo con una gran selección de comodidades, creando a bordo un ambiente que se siente personal. Para destacarse de sus competidores, esta línea de cruceros ofrece espectáculos con participación del público asesorados por terapeutas de pareja, actuaciones de drag queens y juguetes sexuales en su principal tienda de regalos.

Un área especialmente designada permite que las personas tomen sol en topless: se trata de la cubierta llamada The Perch que brinda a los pasajeros la oportunidad de disfrutar del aire de mar y broncearse sin restricciones. Esta opción, que no está disponible en otras líneas de cruceros, refuerza el carácter adulto de la propuesta.

Juguetes sexuales, cubierta para tomar sol en topless y una amplia variedad de opciones son algunas de las ofertas de estos cruceros. (Virgin Voyages)

A diferencia de los paquetes de bebidas tradicionales y los buffets típicos de los cruceros, la compañía ofrece una experiencia gastronómica personalizable, con bebidas a la carta preparadas por expertos y un salón de comidas donde los pasajeros pueden ordenar una variedad de opciones mediante códigos QR. Cada barco ofrece más de 20 alternativas gastronómicas especiales, desde sofisticadas creaciones de chefs con estrellas Michelin hasta bocadillos rápidos para la tarde.

Los alojamientos a bordo de los cruceros de Virgin Voyages están diseñados para combinar comodidad y lujo. Los camarotes cuentan con iluminación ambiental ajustable, televisores de pantalla plana, fondos marinos configurables y amplias duchas de lluvia.

Además del acento en lo erótico, todo el entretenimiento a bordo rompe con las tradiciones y ofrece presentaciones inmersivas y modernas. Estas experiencias artísticas son desarrolladas por directores, coreógrafos y artistas de nivel internacional.

En términos de destinos, la empresa de cruceros explora playas serenas y ciudades animadas en el Caribe, Europa, el Pacífico Sur y más. La mayoría de los itinerarios permiten a los pasajeros optimizar su tiempo de exploración y elegir si quieren sólo pernoctar o pasar una estadía larga para explorar un destino de manera más profunda.

Una experiencia en Virgin Voyages

Ha pasado más de 100 semanas en el mar haciendo cruceros, pero su primer Virgin Voyage fue diferente a cualquier otro.

Lori A. May, una crucerista que compartió con Insider su experiencia en Virgin Voyages, destacó el ambiente divertido y relajado que encontró durante su viaje en el Scarlet Lady. Pagó un precio que incluía propinas, WiFi, bebidas y cenas especiales, y disfrutó de las numerosas piscinas y los nueve restaurantes de especialidades disponibles en el barco.

También destacó varias sorpresas durante su travesía, como una pulsera-dispositivo que funcionaba como identificador personal en el crucero, que le permitía desde hacer compras hasta abrir la puerta de su camarote. El wearable, llamado The Band, también le fue entregado como un souvenir al volver a PortMiami.

May, dijo, disfrutó especialmente del “brunch de drag queens, un evento divertido y una forma estimulante de empezar el día”, y la sección de autoservicio con opciones saludables, “donde me encontré buscando bocadillos día y noche”, comentó a Insider. Pero lo que más llamó su atención fue “Never Sleep Alone, un espectáculo interactivo dirigido por una terapeuta sexual que invita a los huéspedes al escenario para terapia in situ y juegos de pareja”, subrayó. “Nunca había visto nada parecido en otros cruceros”.

