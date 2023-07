Una acción decisiva en West Palm Beach

Con un recinto a casa llena, la organización Turning Point Action reunió cerca de 6.000 activistas conservadores para abordar temas como la integridad electoral, la reforma del partido republicano, el patriotismo y la libertad. (FOTO: REUTERS)

Doral, Florida - El pasado fin de semana, Turning Point Action, la organización política afiliada a Turning Point USA de Charlie Kirk, llevó a cabo una conferencia en West Palm Beach para alrededor de 6.000 activistas conservadores. Una de las principales organizadoras de este exitoso evento fue Driena Sixto, una operadora política de Hialeah que se desempeña como Gerente de Campo de Florida para Turning Point Action.

Persiguiendo el Voto

Charlie Kirk fue el Maestro de Ceremonias durante los días que duró esta conferencia. La primera oradora del evento fue Harmeet Dhillon, una abogada de California que perdió su campaña a principios de este año para Presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) frente a la titular Ronna McDaniel.

Afortunadamente, parece que en lugar de formar un tercer partido (como el movimiento No Labels) Turning Point ha optado por involucrarse y tomar el control, en la medida de lo posible, del partido Republicano. El hecho de que no podamos reformar todo no significa que no debamos reformar nada. Cada uno debería reformar lo que pueda y dejar que todos nuestros esfuerzos sumen. Turning Point significa reformar el partido republicano.

Una de las sesiones que destacó en el primer día de conferencia contó con un panel de aproximadamente una docena de miembros del RNC y algunos presidentes estatales.

Confirmaron que el RNC no ha respondido a las demandas de las bases conservadoras, incluyendo la integridad electoral, el registro de votantes, los esfuerzos para movilizar el voto y la no interferencia en las primarias del partido. Uno de los panelistas admitió que el RNC y los comités estatales y federales afiliados, en efecto, operan un chanchullo de protección del titular y siempre están pidiendo dinero.

El panel incluyó al Dr. Robin Armstrong, un miembro conservador afroamericano del RNC del gran estado de Texas que a menudo aparece en la radio KTRH 740 AM en Houston, y a Christian Ziegler, presidente del Partido Republicano de Florida. Peter Feaman, representante del RNC en el estado del sol, quien votó por Dhillon, no estaba en el panel pero se levantó al final para respaldar las credenciales conservadoras de la mayoría de sus miembros. Sin embargo, la encuesta informal entre los participantes de esta conferencia encontró que el 65% no confía en el RNC para movilizar el voto.

Charlie Kirk observó que los demócratas no compiten sobre la base de: (1) la calidad del candidato, con energía, inteligencia y carácter (ver al presidente Biden, al senador Fetterman de Pensilvania y a la gobernadora Hobbs en Arizona); ni (2) políticas exitosas (ver el historial de la administración Biden de alta inflación, fallas bancarias, deuda insostenible, dependencia energética, regulaciones irrazonables, trata de personas, delincuencia callejera, belicismo y más fracasos). En cambio, los demócratas se enfocan en: (3) los procedimientos y el proceso electoral, incluyendo el voto por correo, las máquinas de votación, la votación anticipada y las fallas en los centros electorales el día de las votaciones.

Por lo tanto, Turning Point Action se centrará en la búsqueda de votos (no en la recolección), especialmente apuntando a las personas con baja propensión a votar. Lo harán con activistas remunerados a tiempo completo, comenzando en los tres Estados disputados de Arizona, Georgia y Wisconsin. Estos activistas se acercarán a los votantes registrados y también participarán en el registro de votantes cuando sea necesario. Promoverán la votación anticipada, sin esperar hasta el día de las elecciones, cuando los supervisores electorales y otros administradores puedan entorpecer el proceso en los centros de votación y dificultar que los republicanos sufraguen, como ocurrió en noviembre de 2022 en el condado de Maricopa, Arizona, y en el condado de Harris, Texas. Esta nueva iniciativa se llama “Persigue el Voto” y se están asociando con otros grupos conservadores de base.

Candidatos Presidenciales

Los oradores estuvieron encabezados por los candidatos republicanos a la presidencia: Donald Trump, Vivek Ramaswamy, Asa Hutchinson y Francis Suárez. Sin embargo, varios declinaron las invitaciones, como Ron DeSantis, Mike Pence, Tim Scott y Nikki Haley.

Donald Trump fue la estrella de esta conferencia. Su discurso cautivó a la multitud durante casi dos horas. Repitió muchos de sus temas habituales y, además, hizo énfasis sobre la importancia de la lealtad.

Trump cree que Ron DeSantis debió haberle pedido permiso para postularse, porque su respaldo como ex presidente lo salvó de su debilitada campaña para gobernador de Florida en las primarias del partido, y finalmente lo impulsó a una sólida victoria en las primarias, seguida de una victoria ajustada en las elecciones generales contra un favorito de los medios de comunicación y otros progresistas despiertos. DeSantis debe su éxito inicial a Trump, y aunque ha aprovechado al máximo su oportunidad, Trump cree que le deben lealtad.

Trump también criticó a Fox News, con la excepción de los presentadores Sean Hannity, Laura Ingraham y Greg Gutfeld. También elogió a Pete Hegseth, Rachel Campos Duffy y Will Cain de los fines de semana.

Casi la mitad de la multitud de unos 6.000 activistas estaba de pie, llenando la sala de conferencias al máximo de su capacidad. El público era joven, diverso y apasionado, aunque no se aplicó ninguna acción afirmativa en su selección.

El Servicio Secreto tuvo que examinar a todos los participantes que entraron en la sala, y Turning Point solicitó 10 escáneres de paso. Sin embargo, el Servicio Secreto apareció con solo dos, operados por burócratas de la Administración de Seguridad del Transporte. Como resultado, algunas personas pasaron de tres a cuatro horas en la fila esperando para ingresar, y muchos se dieron por vencidos y optaron por verlo por Internet. El Servicio Secreto también detuvo todas las entregas de alimentos a la sala de conferencias, por lo que los participantes no tuvieron casi nada para comer en todo el día.

La encuesta de opinión al final de la conferencia mostró que más del 85% de los participantes preferían a Trump para la nominación presidencial republicana. Estos participantes representan a los activistas de base conservadores del partido, y son casi imposibles de vencer. Megyn Kelly, ex presentadora de Fox News que ahora tiene su propio podcast, observó que los votantes de Trump son muy conservadores, pero son menos republicanos que Trumpkins. Además, más del 95% se opuso a cualquier intervención estadounidense en Ucrania.

Después de Trump, Vivek Ramaswamy fue el orador más aclamado entre los candidatos presidenciales. Declaró que ama a América, pero que “los estadounidenses nos encontramos en medio de una crisis de identidad nacional. Debemos aferrarnos a los principios que han hecho grande a Estados Unidos: (1) meritocracia y búsqueda de la excelencia, la no acción afirmativa; (2) el estado de derecho y no la inmigración ilegal; y (3) el estado administrativo no puede ser reformado, sino que debe ser eliminado”.

Vivek agregó que la reconciliación nacional requiere primero decir la verdad sobre lo que sucedió en 2020: (1) la pandemia; (2) los cierres; (3) los resultados electorales; y (4) el asalto al Capitolio el 6 de enero. El lema estadounidense ha sido desde hace mucho tiempo “E Pluribus Unum” (De muchos, uno), y la diversidad no es nuestra fortaleza. Sin embargo, Vivek tiene estrechos vínculos con Davos y recibió financiamiento de becas de la escuela de leyes de Soros, por lo que aún quedan muchas preguntas sobre él por responder.

El gobernador Asa Hutchinson, retirado de Arkansas, presentó las posturas del establishment de los RINO (Republicanos solo de nombre) y fue recibido de manera grosera. El alcalde Francis Suarez de Miami, otro RINO y acólito de Davos, hizo una excelente presentación enfatizando la responsabilidad fiscal, el orden y la ley, la fidelidad familiar y el patriotismo inmigrante. Es nuestro candidato de la Liga Pequeña, con su padre viviendo sus fantasías políticas a través de su hijo. Ninguno tiene ninguna posibilidad, pero ambos mostraron valentía al enfrentarse a una audiencia hostil.

Oradores del Congreso

Entre los funcionarios públicos que hablaron se encontraban los senadores Ted Cruz de Texas, Josh Hawley de Missouri y J.D. Vance de Ohio. Otros funcionarios públicos incluyeron a los congresistas Byron Donalds, Matt Gaetz y Anna Paulina Luna de Florida, Marjorie Taylor Green de Georgia y Lauren Boebert de Colorado.

El congresista Byron Donalds desempeñó un papel de liderazgo en la rebelión de los conservadores fiscales durante la elección del presidente de la Cámara, McCarthy. Señaló que es difícil para los RINO abandonar sus hábitos burocráticos de gasto insostenible.

Desde que el presidente de la Cámara, McCarthy, negoció su acuerdo para aumentar el límite de la deuda hace aproximadamente un mes, el gobierno federal ha incurrido en un billón de dólares adicionales en deuda. Eso no es sostenible, y Donalds lucha en contra de eso. Su columnista es un orgulloso fundador de “Latinos por Byron” y lo apoyamos como gobernador de Florida en 2026. Insistió en que no debemos ser tímidos y que debemos estar listos para la lucha y buscar cada voto.

La congresista Anna Paulina Luna fue elegida el año pasado en un distrito cerca de Tampa, pero ya ha dejado su huella en el Congreso. Lideró el exitoso esfuerzo para censurar al congresista Adam Schiff de California por mentir sobre el engaño de la colusión rusa. Es veterana del cuerpo médico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y rechazó la oportunidad de asistir a la escuela de medicina para seguir una carrera como activista conservadora.

Comenzó su carrera como activista en Turning Point USA y representa otra de sus inversiones exitosas. Algunos dicen que la mejor respuesta al totalitarismo progresista es casarse y tener hijos, y ella ha hecho eso y está embarazada de siete meses.

El congresista Matt Gaetz representa el Panhandle de Florida y es una estrella entre la delegación del Congreso de ese estado. Durante la conferencia, enfatizó que el presidente McCarthy debe dejar de simplemente manejar el declive de Estados Unidos. Él, junto con Donalds y Luna, forman parte del grupo central de conservadores fiscales en el Congreso.

El senador Ted Cruz ha trabajado arduamente para suavizar su imagen desde que fue elegido para el Senado en 2012. Su columnista y mi esposa llegaron a Texas durante la primavera de ese año y nos sumergimos de inmediato en ser voluntarios para su campaña. En aquellos días, era un pugilista conservador duro, pero desde su victoria en la reelección en 2018 contra Beto O’Rourke, ha trabajado para hacerse más accesible.

En los últimos cuatro años más o menos, ha desarrollado un podcast muy popular, “The Verdict with Ted Cruz”, producido tres veces por semana con la participación de Ben Ferguson. Su tema principal en esta conferencia fue la familia criminal Biden, contra la cual la evidencia acumulada es abrumadora. El senador Cruz sería un excelente Fiscal General en la próxima administración de Trump.

Los expertos

Las personalidades de los medios de comunicación incluyeron a Tucker Carlson, Megyn Kelly, Dan Bongino y Steve Bannon, así como a Benny Johnson y Jack Posobiec. Los asesores políticos incluyeron a Roger Stone y Donald Trump Jr.

Tucker Carlson fue la estrella de las personalidades de los medios de comunicación que hablaron en esta conferencia. Venía de haber entrevistado la noche anterior en Iowa a un puñado de candidatos presidenciales. Estas entrevistas fueron tan penetrantes que probablemente pusieron fin a las campañas de Mike Pence y Asa Hutchinson, quienes se mostraron completamente desconectados de la base conservadora del Partido Republicano. Tim Scott tampoco se destacó con varias respuestas evasivas y maniobras. Aún está por verse si puede servir como vicepresidente.

Tucker señaló que los medios de comunicación principales, incluido Fox News, no permitirán que se diga la verdad sobre: (1) el virus de Wuhan; (2) el asalto al Capitolio el 6 de enero; y (3) Ucrania. Añadió que el primer paso para que los conservadores respondan a la propaganda progresista es no aceptar la premisa de su argumento.

Roger Stone arremetió contra los RINO, a quienes considera los mayores oponentes de los republicanos conservadores, y abogó por reemplazar al orador McCarthy con el congresista Gaetz. También predijo que la candidata presidencial demócrata en 2024 será Michelle Obama, con el gobernador de California Gavin Newsom como su candidato a vicepresidente. En ese caso, My Belle Moochelle puede descubrir que no puede contar con el apoyo de los electores afroamericanos en su antiguo vecindario de South Shore en el South Side de Chicago. Estos electores han estado objetando este año todos los recursos dirigidos por los demócratas a los inmigrantes ilegales, cuyo asentamiento es visto por los residentes locales como un insulto, dadas sus condiciones actuales y la falta de recursos.

Steve Bannon observó que, para los activistas conservadores, Trump es nuestro instrumento de indignación justa. Es el campeón de la libertad contra la tiranía totalitaria del Estado administrativo. Estamos comprometidos en una cruzada por la república estadounidense. Los progresistas despiertos buscan transformar fundamentalmente a Estados Unidos en un agujero socialista, y Trump es el principal obstáculo en su camino.

Las encuestas

Otra sesión destacada en la mañana del primer día, presentada por Tea Party Patriots, afiliada a la Election Integrity Network, hizo recomendaciones sobre cómo los observadores electorales republicanos deben interactuar con los administradores de las votaciones que llevan a cabo nuestros comicios. Desde las elecciones amañadas y robadas de 2020, que continuaron en algunos casos hasta 2022, muchos activistas conservadores se han unido a los esfuerzos de integridad electoral. Estos activistas han alarmado a los administradores electorales, que se han acostumbrado a operar con poca o ninguna responsabilidad. Sin embargo, estos presentadores cometieron al menos dos errores en sus recomendaciones.

En primer lugar, recomendaron que deberíamos evitar la “ira”, pero esta es una emoción normal que no es incorrecta por sí misma. Tenemos derecho a reaccionar con indignación justa cuando nos enfrentamos a la ilegalidad, la falta de Dios y el engaño. El desafío para nosotros es canalizar esa emoción en una acción constructiva, pero no suprimir por completo esta emoción. Tenemos derecho a enojarnos.

En segundo lugar, también recomendaron que deberíamos considerar a los administradores de elecciones como “amigos”. ¡Esto es completamente absurdo! No son nuestros amigos, porque están compuestos por burócratas gubernamentales sindicalizados que conforman el Estado administrativo, que prefiere un gobierno dirigido por supuestos tecnócratas expertos con poca o ninguna responsabilidad hacia el pueblo, que son los ciudadanos, contribuyentes y votantes. Tenemos que trabajar con ellos para operar nuestras elecciones, pero tienen intereses diferentes y separados. No hay razón para ser antipático o descortés, pero no son nuestros amigos. Si necesitas un amigo, cómprate un perro.

Estrellas de Turning Point

Charlie Kirk debe ser reconocido por guiar a varias estrellas jóvenes en el firmamento conservador. Estos incluyen: (1) Candace Owens, una destacada conservadora afroamericana que ha creado su propia plataforma mediática; y (2) Anna Paulina Luna, una congresista de primer mandato de Florida que fue destacada en esta conferencia.

Driena Sixto también es una de esas estrellas. Desde que se graduó de la Universidad Internacional de Florida con una doble especialización en estudios internacionales y ciencias políticas, ha trabajado como una guerrera conservadora en Turning Point USA, organizando capítulos universitarios y de secundaria. Se hizo famosa en los medios digitales en 2019 con su entrevista de tres horas en el programa de radio Concrete Conservatives, WSQF 94.5 FM en Key Biscayne, con los presentadores Manuel Cambo y su columnista.

Se desempeñó como Miss Hialeah en su juventud y hoy se desempeña como miembro suplente del Comité Ejecutivo Republicano del Condado de Miami-Dade. En 2024, planea postularse para miembro del comité estatal del condado. Su lema es “Libertad bajo el Estado de Derecho”.

Este artículo fue publicado originalmente en The Miami Independet

El autor Eduardo Vidal es abogado y activista político.

