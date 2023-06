La trágica historia del niño y su padre alcanzados por un rayo cuando caminaban tomados de la mano en Texas

Grayson Boggs, de 6 años, murió tras caerle un rayo cuando volvía a casa del colegio con su padre. (GoFundMe)

Después de semanas de luchar por su vida, el niño de Texas que había sido alcanzado por un rayo mientras regresaba a casa tomado de la mano del padre murió.

La muerte de Grayson Boggs, de seis años, se produjo el viernes, semanas después de que su padre, Matthew Boggs, de 34 años, falleciera en el acto por el impacto del mismo rayo.

Eran poco más de las 5 de la tarde del 15 de mayo en Valley Mills, una pequeña localidad del centro de Texas, cuando llegó el autobús para dejar en su casa a Grayson y a su hermano Elijah. Grayson volvía del jardín de infantes, mientras su hermano, de 11 años, de la escuela.

Matthew Boggs y sus hijos caminaban juntos hacia su casa y se dirigían a la entrada cuando Elijah se fue hacia la izquierda y Grayson y su padre se fueron hacia la derecha.

Grayson iba tomado de la mano de su padre cuando cayó el rayo.

“Acababa de decirle a Grayson: ‘Te quiero, colega’, y fue entonces cuando cayó el rayo”, dijo Angeli Boggs, abuela de Grayson.

Grayson Boggs junto a su familia. El padre también murió por el rayo.

La fuerza del rayo les quitó los zapatos a los dos, que cayeron boca abajo sobre el pavimento.

Cuando los miembros de la familia dieron la vuelta al padre de Grayson, éste ya estaba azul.

Iniciaron la reanimación cardiopulmonar de Grayson mientras un vecino empezaba a aplicar medidas de salvamento a su padre.

Pero Matthew Boggs no sobrevivió.

Durante las últimas cuatro semanas, Grayson estuvo internado en el hospital infantil Baylor Scott & White McLane de Temple luchando por su vida. Estaba conectado a un respirador artificial y sufría convulsiones.

La muerte de Boggs fue la quinta víctima mortal por rayo del año en Estados Unidos y la segunda en Texas.

Los miembros de la familia dijeron que llegaron oraciones de todo el mundo mientras estaba en coma.

Los médicos dijeron a la familia que el estado de Grayson no mejoraría, y se tomó la decisión de desconectarlo del respirador el martes.

El niño murió a las 17:05 del viernes, según la página de recaudación de fondos GoFundMe creada por un primo para ayudar a los miembros de la familia a pagar los arreglos funerarios.

La recaudación de fondos había logrado más de 87.000 dólares hasta el domingo por la mañana.

Según el Consejo Nacional de Seguridad contra Rayos, los Estados Unidos tienen un promedio de cinco muertes por rayos hasta el 15 de junio basado en los últimos 10 años.

Qué hacer durante una tormenta eléctrica

Los rayos contienen hasta mil millones de voltios de electricidad y cuando golpean pueden causar un daño inmenso no solo a los edificios, sino a humanos y animales.

Según los expertos que estudian estos fenómenos, se están volviendo más frecuentes debido al calentamiento global.

Frente a una situación de riesgo provocado por una tormenta eléctrica sorpresiva los expertos recomiendan:

* Evitar permanecer al aire libre

* No quedarse en la playa ni dirigirse hacia allí; no salir o no detenerse en zonas donde también pueda discurrir gran cantidad de agua, como ríos, lagunas o piletas

* Alejarse de terrenos abiertos y despejados, como predios deportivos u otros lugares abiertos

* No guarecerse bajo los árboles ni tocar ningún elemento de hierro o conductor de electricidad, ni permitir que los chicos jueguen bajo la lluvia

En caso de ir conduciendo:

* Un vehículo cerrado puede ser un buen refugio

* Disminuir la velocidad y extremar las precauciones

En caso de estar dentro de una vivienda:

* Cerrar puertas y ventanas para evitar que se produzcan corrientes de aire, dado que atraen los rayos

* Desenchufar los electrodomésticos, en especial televisores y computadoras

* No usar el teléfono de línea ni el celular al aire libre

*No permanecer junto a una ventana o un balcón mirando la tormenta: las estructuras metálicas podrían actuar como conductor

Los expertos también recuerdan que se puede ser impactado por un rayo una hora antes y después de una tormenta, por lo que hay que extremar las precauciones durante este lapso de tiempo.

Seguir leyendo: