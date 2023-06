Cómo Miami celebra el orgullo LGBTQIA+: eventos exclusivos y contribuciones benéficas

El Mes del Orgullo: un tiempo de celebración, reflexión y lucha por la igualdad y la inclusión en la comunidad LGBTQIA+

En el brillante y vibrante epicentro de la vida nocturna, la cultura y la culinaria de Florida, Miami se prepara para la celebración más colorida y significativa del año: el Mes del Orgullo. A lo largo de las serpenteantes calles, bañadas por el sol tropical y la brisa marina, los establecimientos están preparándose para homenajear y apoyar la diversidad y la inclusión.

En el corazón de este embriagador ambiente festivo, el restaurante Chica Miami, célebre creación de la reconocida chef venezolana Lorena García, se dispone a deleitar los paladares de sus visitantes con un cóctel especialmente confeccionado para la ocasión: el Gin Empress. Esta mezcla alquímica, con su refrescante licor de flor de saúco St. Germain, limón, agua de rosas y cerveza de jengibre, promete encender las celebraciones por $24.

CHICA Rainbow Corn. Crédito: 50 Eggs Hospitality

En un emotivo gesto de solidaridad, su icónico postre “The Corn”, que ha causado sensación en la plataforma de videos TikTok, se transforma en “Rainbow Corn”. Este postre celebra la diversidad con un cremoso cheesecake con sabor a flan de fresa, realzado con crujientes de galleta graham por $15. En un esfuerzo por marcar una diferencia tangible, Chica Miami ha comprometido el 50% de los fondos recaudados a The Human Right Campaign, una organización con la misión de garantizar que todas las personas LGBTQIA+ sean tratadas con igualdad y respeto.

Mientras tanto, el 1 Hotel en South Beach, un emblema de lujo y elegancia, invita a las personas a una experiencia introspectiva y edificante. En honor al Mes del Orgullo, el hotel organiza una serie de sesiones de meditación guiada, alineadas con la mística super luna llena de fresa. Las sesiones, que se llevarán a cabo del 5 al 7 de junio, prometen ofrecer a los participantes la oportunidad de explorar su interioridad a través de la meditación, el trabajo respiratorio, los baños de sonido inmersivos y el movimiento consciente.

El cóctel Gin Empress del restaurante Chica Miami: un homenaje a la diversidad en un vaso, una combinación perfecta para el Mes del Orgullo

La experiencia culmina con elixires de luna llena, diseñados para encarnar la esencia de la experiencia meditativa. Cada participante recibe una tarjeta de mantra y un aceite esencial individual para llevar a casa, como recuerdo de esta ocasión tan especial.

No contentos con su oferta de bienestar espiritual, los restaurantes del hotel: Drift, Habitat, and Watr, también ofrecen un cóctel especial para la celebración. Bajo el significativo nombre de “Love is Love”, este cóctel preparado con vodka Grey Goose, licor de flor de saúco St Germain, jugo de limón fresco, Club Soda, coronado con una rodaja de limón y una cereza, invita a brindar por las comunidades LGBTQIA+. En un gesto de apoyo a la causa, el 20% de los beneficios de este cóctel se donarán a amFAR.

El cóctel 'Love is Love': un brindis por la igualdad y la inclusión en los restaurantes Drift, Habitat, y Watr del 1 Hotel South Beach

El Hotel W Miami, ubicado en Brickell, agrega su voz al coro de apoyo con un panel de oradores LGBTQIA+ y organizaciones locales LGBTQIA+. Llamado “El Arte de la Autoexpresión”, este evento se llevará a cabo el martes 20 de junio y promete ser un espacio de intercambio de experiencias y consejos sobre cómo expresarse con confianza.

El evento será presentado por Kevin Walsh, ejecutivo de ventas de W Miami y defensor activo de la comunidad LGBTQIA+. Las organizaciones que se espera que asistan incluyen SAVE, Miami-Dade Gay & Lesbian Chamber of Commerce (MDGLCC), y el YES Institute.

El 'Arte de la Autoexpresión' en el Hotel W Miami: una plataforma para compartir, aprender y celebrar la diversidad y la autoafirmación

Finalmente, el Museo Paradox Miami, un espacio que fusiona la educación con el entretenimiento para una experiencia de “edutenimiento”, ofrece un descuento de temporada para turistas y locales. Sus exposiciones “Infinity Room” y “Clone Table” prometen el escenario perfecto para el selfie del Mes del Orgullo.

El Museo Paradox Miami se viste de arco iris: un descuento especial y la selfie perfecta para el Mes del Orgullo

Este Mes del Orgullo, Miami se presenta como un crisol de celebración, educación, y solidaridad. Una celebración no solo de la comunidad LGBTQIA+, sino también de la diversidad humana en su conjunto. Y, en el proceso, la ciudad brinda a todos una oportunidad para aprender, crecer y, sobre todo, celebrar juntos.

¿Qué es el mes del Orgullo en Estados Unidos?

El Mes del Orgullo en Estados Unidos se celebra cada año en junio para reconocer, honrar y apoyar a la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Queer, Intersexuales y Asexuales (LGBTQIA+). Se escogió este mes en conmemoración de los disturbios de Stonewall, que tuvieron lugar a finales de junio de 1969 en Nueva York y que marcaron un punto de inflexión en la lucha por los derechos de las personas LGBTQIA+.

Durante este mes, se realizan numerosas actividades y eventos que incluyen desfiles del orgullo, marchas, fiestas, conciertos, talleres y charlas en todo el país. Estas celebraciones buscan fomentar la igualdad de derechos, la aceptación y el respeto hacia la diversidad sexual y de género.

"Honrando la Diversidad: El Mes del Orgullo en Estados Unidos celebra la lucha y el triunfo de la comunidad LGBTQIA+, transformando la historia de resistencia en una fiesta de inclusión y respeto. REUTERS/Brendan McDermid

Además, el Mes del Orgullo también se utiliza para destacar los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTQIA+ y para trabajar hacia una mayor inclusión y protección legal. Es un tiempo para recordar la historia de la comunidad, las luchas que han enfrentado y celebrar los logros en términos de derechos y reconocimiento.