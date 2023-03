Ron DeSantis dijo que Harry y Meghan pueden “molestar” a algunos estadounidenses

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el Rhythm City Casino Resort en Davenport, Iowa, EE.UU. 10 de marzo de 2023. REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, sugirió que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle pueden “molestar” a algunos estadounidenses, en una entrevista con Piers Morgan.

DeSantis, quien se especula será candidato a presidente en las elecciones de 2024, afirmó que admiraba a la reina Isabel II, pero que no siente lo mismo por los duques de Sussex.

“Yo respetaba mucho a la reina. Creo que era muy elegante. Y creo que su estoicismo era realmente bueno”, declaró en la entrevista en TalkTV.

En contraste, aseguró que las “generaciones más jóvenes” de la realeza, son un “poco más mixtas”.

Consultado por Morgan si la pareja podía ser “molesta” para los estadounidenses, DeSantis respondió: “Creo que para algunos lo son”. “Quiero decir, mira, yo no estoy involucrado en eso. Pero creo que para algunos estadounidenses pueden serlo”, añadió.

El príncipe Harry y Meghan Markle salen después de la misa de acción de gracias por el reinado de Isabel II en la Catedral de San Pablo en Londres el 3 de junio de 2022, durante el Jubileo de Platino de la reina (Foto AP/Matt Dunham, Pool, archivo)

La reciente entrevista de DeSantis fue la primera en medio de las especulaciones sobre su intención de competir con Donald Trump por la candidatura republicana.

El gobernador de Florida se jactó de que su reciente libro de memorias había desbancado al libro del príncipe Harry, Spare, del primer puesto de las listas de ventas.

Por otro lado, DeSantis se ha retractado de su declaración en la que caracteriza la guerra de Ucrania como una “disputa territorial”, tras recibir críticas de varios republicanos que expresaron malestar por la descripción desdeñosa del conflicto por parte del posible candidato presidencial de su partido en 2024.

En pasajes de la entrevista con Piers Morgan, DeSantis dijo que sus comentarios se referían a los combates que se libran en la región del Donbás, así como a la anexión por Rusia de Crimea en 2014. Las fronteras de Ucrania son reconocidas internacionalmente, incluso por las Naciones Unidas.

“Yo me refiero a donde se están librando combates ahora, que es esa región de la frontera oriental Donbás, y también Crimea, y hay una situación donde Rusia ha tenido eso. No creo que legítimamente, pero lo tenían”, afirmó. “Hay muchos de etnia rusa ahí. Por eso, son combates difíciles y era a eso a lo que me refería y no era que yo creía que Rusia tenía derecho a tenerlo, y si debería haber sido más claro podría haberlo hecho”, agregó.

(Con información de AP)

