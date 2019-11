Los números de ventas de la consola también sorprendieron hace pocos días, cuando se reveló que la nueva versión, la Nintendo Switch Lite, vendió casi 2 millones de unidades en sus primeras dos semanas desde el lanzamiento. Se trata de una versión completamente portátil que no se puede conectar a la TV y no tiene Joy-Cons® desmontables. En total, la Nintendo Switch acumula un total de 41.67 millones de unidades vendidas en todo el mundo y se acerca peligrosamente a las cifras de la Xbox One.