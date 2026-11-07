Andrés Allamand, secretario general iberoamericano, defiende la colaboración entre Europa y América Latina: “La diferencia ideológica no contamina las tareas de cooperación”

Andrés Allamand hace balance de la XXX Cumbre Iberoamericana destacando acuerdos sobre cooperación, inteligencia artificial y movilidad académica.

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Andrés Allamand, secretario general de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, abandona el Palacio Real de Madrid tras una jornada muy intensa. Es jueves 5 de noviembre de 2026 y, dos años después de la última edición celebrada en Ecuador, el secretario acababa de cerrar la convocatoria número 30 de la cumbre iberoamericana, llamada a ser ‘un antes y un después’. Tras atender a la televisión, Allamand se acerca a La Botillería, a pocos metros del Palacio, para hacer balance de este encuentro con Infobae, a pocos minutos de haber terminado.

La Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid durante este 4 y 5 de noviembre dejó diversos titulares centrados en los líderes internacionales que estuvieron —o no— en la convocatoria. El primer encuentro entre Pedro Sánchez y Javier Milei, que se saludaron rápidamente con frialdad, dejó la imagen más destacada. Los días previos, las ausencias de rostros clave como Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum o Delcy Rodríguez provocaron cierto desánimo en torno a la reunión. El rey Felipe VI asumió la dirección del plenario y abrió el evento como anfitrión junto a Pedro Sánchez y Allamand. Sobre estos asuntos y su primera reacción al evento, hablamos con el secretario.

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-Pregunta (P): ¿Qué balance hace de la Cumbre Iberoamericana?

-Respuesta (R): El balance mío como secretario general, y estoy seguro de que es el de todas las jefas y los jefes de Estado que estuvieron en esta cumbre, es muy positivo. En primer lugar, porque se ha reafirmado políticamente la comunidad. La cumbre anterior tuvo muchos problemas. El concepto fundamental de esta cumbre es la reafirmación de la comunidad. Los 22 países estuvieron presentes a un muy alto nivel y todos reafirmaron el compromiso con la comunidad iberoamericana. Se adoptó una estrategia nueva de cooperación iberoamericana que permite, por ejemplo, que la comunidad se enfoque muy significativamente en el combate al crimen organizado transnacional. Al mismo tiempo, se adoptan cuatro grandes iniciativas: una para coordinar todos los esfuerzos que se están haciendo en materia de IA por parte de los 22 países; una red de respuesta conjunta ante desastres naturales, ya constituida; una carta iberoamericana para promover la movilidad académica y una suerte de embrión del Erasmus europeo, que es un gran sueño que existe en América Latina; y por último, una carta sobre la economía de los cuidados, que es muy potente en términos de trabajo de los próximos años.

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Esta comunidad adquiere una gran relevancia internacional. La India ha solicitado incorporarse y ha sido aceptada como un país observador. Turquía y Angola han hecho exactamente lo mismo. Esos tres países demuestran cómo el mundo está mirando la comunidad iberoamericana. Hay ocho o nueve países que también se quieren incorporar, de manera que, desde el punto de vista político, es una comunidad reafirmada. Desde el punto de vista de la cooperación, una comunidad renovada y, desde el punto de vista de la proyección internacional, una comunidad reforzada. Ese es mi balance, pero ojalá, que es lo verdaderamente importante, lo compartan las personas que han seguido la cumbre.

Pedro Sánchez y Andrés Allamand. (Reuters/Susana Vera)

-P: ¿Cuánto dificultan las diferencias ideológicas o políticas tomar decisiones comunes?

-R: Es muy buena pregunta porque esto está en el aire, ¿no? Pero también ese es uno de los méritos que tiene la comunidad. Por supuesto que los 22 países, más allá de que se inclinen hacia un lado, no tienen una especie de uniformidad ideológica. Hay diferencias, pero esas diferencias se procesan en un ambiente de respeto, en un ambiente de armonía y se alcanzan puntos políticos, donde, en definitiva, todos se sienten representados. En algún punto específico, un país puede decir: “Mire, yo no acompaño este concepto, yo no acompaño este párrafo”. Eso es absolutamente normal. Estuvo el presidente de Argentina, Javier Milei, e hizo su planteamiento, pero también hubo un planteamiento que no era igual al que hicieron Brasil, México o Cuba. Pero esto se procesa en armonía y en respeto. Esta es una de las gracias de la comunidad y es parte del trabajo que yo tengo que hacer como secretario general: que la diferencia ideológica y la diferencia política no contaminen las tareas de cooperación. Puede haber dos países que tengan una diferencia política sustantiva, pero se expresa. Esos mismos dos países que tienen esa divergencia coinciden en una estrategia de cooperación. Eso es muy único. Es uno de los méritos que tiene esta comunidad.

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-P: Tuvo usted una posición privilegiada. ¿Cómo ha visto el encuentro entre Pedro Sánchez y Javier Milei?

-R: Yo estaba al lado y lo vi absolutamente normal. Había toda una especulación, pero es lo que te decía antes: la cumbre genera un ambiente de respeto y de armonía. Yo considero que fue absolutamente normal. Se dio la intervención del presidente Milei y las intervenciones de quienes están en las antípodas desde el punto de vista político o ideológico, pero, vuelvo a decir, en un ambiente de completa armonía y de completo respeto.

-P: ¿Qué necesita la Cumbre Iberoamericana para ser una convocatoria que atraiga a todos los jefes de Estado o a una amplia mayoría?

-R: Tener a los 22 países a nivel de ministros de Exteriores es importante. Hay tres países en la región cuyos presidentes, por definición política propia, han decidido que ellos no viajan al extranjero y se concentran 100% en las actividades de su propio país (El Salvador, Colombia y Nicaragua). Está la situación tan compleja de Paraguay [el presidente Santiago Peña dimitió mientras se celebraba la Cumbre]. Pero hay dos países que objetivamente tienen un problema hoy por el impacto que está teniendo el fenómeno meteorológico del ‘Superniño’. Luego está el caso de Uruguay, un país muy comprometido con la Comunidad Iberoamericana, pero el presidente Orsi quería estar presente para la llegada del papa León XIV a Montevideo.

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Nunca van a llegar a ser los 22, pero yo estoy muy tranquilo con la asistencia que tuvimos y creo que Honduras va a ser una muy buena cumbre y espero que tengamos una cifra aún superior. Entiendo perfectamente que el interés de los medios esté enfocado en quiénes vienen y quiénes no vienen, porque esa es una señal del interés que tienen con la comunidad. Pero en este caso, con las salvedades que le he señalado, los 22 países han reafirmado su compromiso con la comunidad. Si siguen habiendo algunos que no viajen, es imposible que vengan. Aquí tuvimos 10 líderes y cuatro vicepresidentes. Hay una frase que se usa a nivel de relaciones internacionales cuando hay estas reuniones, que es “que no haya sillas vacías”. Bueno, aquí no ha habido ni va a haber sillas vacías.

Pedro Sánchez y Javier Milei han protagonizado este jueves un frío saludo con motivo de la Cumbre Iberoamericana

-P: ¿Cree que se puede alcanzar una posición común en la Comunidad Iberoamericana en migración? ¿Cuáles son los próximos desafíos?

-R: Es un tema que tenemos que trabajar en estos próximos dos años. La situación migratoria es hoy en día un elemento de mucho conflicto. Tenemos un foro iberoamericano sobre el tema migratorio y tuvimos una reunión, pero es un foro a nivel técnico, más que a nivel propiamente de las decisiones políticas que hay que adoptar. Va a estar en la agenda de los próximos dos años. En América Latina existen una serie de organismos que abordan el tema migratorio y, en consecuencia, nuestro planteamiento va a sintonizar con esto.

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Junto a lo que he mencionado, el desafío es mantener la reafirmación política y tener una posición internacional más potente. Por ejemplo, en la Conferencia de Naciones Unidas de Financiamiento al Desarrollo tuvimos una posición conjunta. Para la primera conferencia del Tratado de Alta Mar se está definiendo cuál va a ser la sede. Hay una postulación de Bélgica y hay una de Chile. Obviamente, Chile espera que los 22 países de la Comunidad Iberoamericana la respalden. En consecuencia, vamos a tener un posicionamiento internacional muy fuerte. Y el resto, como le decía, es sacar adelante las iniciativas contundentes en materia de desastres, IA, movilidad académica y de cuidados.

-P: ¿Cómo afectó el contexto de España a la cumbre?

-R: De verdad, yo no he visto que la convocatoria electoral en España haya tenido ninguna influencia en el trabajo, en la declaración y en la adopción de estas iniciativas. Y tampoco he visto que haya tenido ninguna influencia de verdad en la asistencia o no asistencia de las mandatarias o de los mandatarios. Esto va por cuerda separada. Quiero aprovechar esta oportunidad para mencionar el rol que juega Su Majestad en la comunidad. Él juega un rol muy importante y lo hace, en primer lugar, sin ninguna estridencia. Él lima asperezas cuando se producen y armoniza. Dirigió toda la sesión y estuvo en el encuentro parlamentario, donde recibió a todos los alcaldes de la Comunidad Iberoamericana. Genera entusiasmo, convocatoria y es un referente. En consecuencia, es un gran activo, no solamente de España, sino de la comunidad. A mí me impresiona el respeto y cariño con el que los presidentes se refieren al rey Felipe VI.

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Pedro Sánchez, rey Felipe VI, Andrés Allamand y Javier Milei en la Cumbre. (Reuters/Susana Vera)

-P: ¿Cómo podrían ganar peso los países iberoamericanos en el tablero mundial?

-R: Actuando en conjunto. Tan simple como eso. Los 22 países juntos son muy significativos. Hay una cosa que es interesante, y que mencionó Pedro Sánchez. Cuando se constituyeron las Naciones Unidas, hace ya 80 años, de los más de 50 países que estuvieron en ese acto inaugural, los iberoamericanos estaban ahí, aunque no estaba España. De manera que cuando la Comunidad Iberoamericana actúa en conjunto, se hace sentir. Y la otra cosa que es significativa es que esta es una de las pocas organizaciones internacionales, por así decirlo, que va más allá de lo regional. Que estén España, Portugal y Andorra hace que la comunidad tenga un pie en América Latina y otro pie en Europa, y que estuviese el presidente del Consejo Europeo, António Costa, lanza un mensaje: si Europa y América Latina quieren influir más, tienen que gestar una alianza estratégica importante.

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En eso se ha avanzado. Por ejemplo, ya está implementándose el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que es muy significativo. Pasaron 20 años de negociaciones. Era una especie de negociación eterna. Terminó y ahora se está aplicando. Entonces, me dice: ¿cómo la Comunidad Iberoamericana puede hacer que los países que la conforman tengan un peso mayor? Muy simple: empujando una alianza entre Europa y América Latina. Y esa es una de las tareas que la comunidad tiene y a la que yo tengo que poner mi máximo esfuerzo.