España

La Fiscalía pide sentar en el banquillo a Koldo García, Víctor de Aldama, Isabel Pardo de Vera y Jéssica Rodríguez por el caso Koldo y solicita el archivo para otros 12

El escrito incluye las contrataciones de la expareja de Ábalos en Ineco y Tragsatec y mantiene abiertas otras líneas de investigación por contratos sanitarios durante la pandemia

Koldo García, Víctor de Aldama, Isabel Pardo de Vera y Jéssica Rodríguez, entre los 14 investigados para los que la Fiscalía pide continuar la causa hacia una posible apertura de juicio oral (Composición Infobae)
Koldo García, Víctor de Aldama, Isabel Pardo de Vera y Jéssica Rodríguez, entre los 14 investigados para los que la Fiscalía pide continuar la causa hacia una posible apertura de juicio oral (Composición Infobae)
Guardar

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que continúe por procedimiento abreviado la causa contra 14 investigados del caso Koldo, entre ellos el exasesor ministerial Koldo García, el empresario Víctor de Aldama, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. Al mismo tiempo, solicita el archivo de las actuaciones para otras 12 personas.

El procedimiento abreviado es la fase previa a una posible apertura de juicio oral. La decisión corresponde ahora al juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que deberá decidir si envía el caso a juicio, archiva alguna parte o acuerda nuevas diligencias.

PUBLICIDAD

La Fiscalía corrigió un escrito que había presentado el 30 de octubre. En aquella petición omitió por error a Pardo de Vera, al exdirectivo de Adif Ignacio Zaldívar y a Rodríguez de la relación de personas para las que reclamaba continuar el procedimiento.

La contratación de Jéssica Rodríguez en Ineco y Tragsatec

Una parte de la causa se centra en la contratación de Rodríguez por Ineco y Tragsatec. La Fiscalía sostiene que Koldo García y Ábalos promovieron su incorporación a Ineco y que Pardo de Vera tuvo una participación relevante en ese proceso.

Rodríguez trabajó en Ineco entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021. Días después, el 2 de marzo de 2021, fue contratada por Tragsatec y quedó adscrita a la Presidencia de Adif, que entonces dirigía Pardo de Vera.

PUBLICIDAD

La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, a su salida del Tribunal Supremo. (Jesús Hellín - Europa Press)
La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, a su salida del Tribunal Supremo. (Jesús Hellín - Europa Press)

La investigación recoge que Rodríguez declaró que no desarrolló actividad laboral en ninguna de las dos empresas, aunque recibió los salarios correspondientes durante unos dos años y medio. La Fiscalía atribuye de forma provisional a Pardo de Vera, Zaldívar y Joseba García un presunto delito de tráfico de influencias, y a Rodríguez, un posible delito de malversación.

La Abogacía del Estado, en representación de Ineco y Tragsatec, también ha pedido continuar el procedimiento contra Pardo de Vera, Zaldívar, Rodríguez y Joseba García. Considera que existen indicios de malversación y tráfico de influencias por esas contrataciones.

Las otras líneas abiertas por contratos sanitarios y blanqueo

La petición fiscal incluye a Aldama, al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, a Joseba García, a Patricia Uriz y a los empresarios Ignacio Díaz, Javier Serrano, César Moreno, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche. También afecta a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa.

Estos hechos se relacionan con los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia y con otras operaciones que se investigan en la causa. Un informe de la Agencia Tributaria citado en el documento señala que Aldama tuvo un papel relevante en la consecución de contratos por sus contactos con el sector público y que Cueto habría controlado de forma efectiva Soluciones de Gestión.

Víctor de Aldama. (Europa Press)
Víctor de Aldama. (Europa Press)

El documento también detalla otra línea sobre contratos para pruebas de detección de COVID-19 en Canarias y Baleares. Según las actuaciones, Eurofins Megalab obtuvo tres adjudicaciones del Servicio Canario de Salud por 5,36 millones de euros y dos del servicio de salud balear por 1,11 millones. La investigación analiza si esas operaciones pudieron estar favorecidas por gestiones de Koldo García y el entorno de Aldama.

Además, permanece abierta la investigación por un posible blanqueo de capitales de Koldo García, Patricia Uriz y Joseba García. El escrito sostiene que ya se practicaron diligencias relevantes, pero entiende que este bloque no debe cerrarse todavía porque guarda relación con otros hechos que siguen bajo investigación.

El archivo solicitado para 12 personas

La Fiscalía pide el sobreseimiento para Daniel Sierra, María Piedad Losada, Luis Alberto Escolano, José Luis Rodríguez, Israel Pilar, Rogelio Pujalte, Patricia Ramos, María Auxiliadora Luque, Andoni García, Michaux Miranda, Jesús Manuel Gómez y Álvaro Sánchez Manzanares.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla sobre sobre las nuevas detenciones en el caso Koldo, en la clausura la Cumbre Iberoamericana

El documento no solo reúne la posición de la Fiscalía. La acusación popular unificada ha presentado además un escrito en el que solicita ampliar la investigación por la contratación de Claudia Montes en Logirail, empresa del grupo Renfe.

Esa parte pide citar como investigados al expresidente de Renfe Isaías Taboas y al exconsejero y director gerente de Logirail Óscar Gómez Barbero. El Tribunal Supremo ya condenó a Ábalos y a Koldo García por tráfico de influencias en relación con la contratación de Montes, pero la acusación popular considera que todavía debe investigarse la intervención de responsables de Renfe y Logirail.

Temas Relacionados

Caso KoldoJusticiaTribunalesSentencias EspañaFiscalíaVíctor de AldamaÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez asegura que España “no se gobierna desde Washington, Buenos Aires o Tel Aviv”

El Gobierno se compromete a crear una oficina de atención a las víctimas del accidente de Urda, mientras los partidos retoman la precampaña electoral del 29 de noviembre. Sánchez viaja hoy a Valencia, Abascal a Granada y Feijóo prepara su visita a El Hormiguero el jueves, el mismo día que tendrá lugar la huelga general

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez asegura que España “no se gobierna desde Washington, Buenos Aires o Tel Aviv”

Juanjo Bona mira a los fantasmas del pasado en su nuevo single, ‘Pobre de mí’, y adelanta cómo será su segundo disco: “Más electrónico, más moderno, pero con bastante folclore”

El aragonés salido de ‘0T 2023′ estrena el primer adelanto de su segundo disco, y confiesa a ‘Infobae’sus inseguridades ante esta nueva etapa: “Hay veces que el miedo me atormenta y pienso: ¿hasta dónde podré llegar?”

Juanjo Bona mira a los fantasmas del pasado en su nuevo single, ‘Pobre de mí’, y adelanta cómo será su segundo disco: “Más electrónico, más moderno, pero con bastante folclore”

El único lago natural de Andalucía está en Córdoba, donde se encuentra la Laguna de Zóñar y cómo visitarla

A pocos kilómetros de un municipio de casas blancas, este espacio protegido reúne aves acuáticas, senderos señalizados y vistas sobre un paisaje agrícola de interior

El único lago natural de Andalucía está en Córdoba, donde se encuentra la Laguna de Zóñar y cómo visitarla

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

El experto detalla los criterios clave que las entidades bancarias evalúan antes de conceder una hipoteca, desde la estabilidad laboral hasta el nivel de endeudamiento previo del solicitante

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez asegura que España “no se gobierna desde Washington, Buenos Aires o Tel Aviv”

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez asegura que España “no se gobierna desde Washington, Buenos Aires o Tel Aviv”

Un hotel para tu coche: dos españoles crean una aplicación para alquilar plazas de garaje por horas

La Guardia Civil estima en 88.146 los migrantes retornados a Marruecos desde Ceuta

‘El cambio necesario’: el PP presenta su campaña con Cataluña como su gran apuesta y con Feijóo haciendo tándem con Xavier García Albiol

Pedía 137.000 euros tras sufrir un accidente de tráfico, pero un detective de la aseguradora consiguió dejar la indemnización en 69.000 euros porque la pilló haciendo vida normal

ECONOMÍA

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

España ya es la tercera gran economía de la UE con los sueldos más altos tras alcanzar los 35.125 euros anuales en 2025

Los economistas alemanes se rinden ante el crecimiento de España: más empleo gracias a la inmigración y un crecimiento que llegó para quedarse

CASA 47 sorteará 442 viviendas en alquiler asequible desde 350 euros al mes: dónde están y cómo solicitarlas

DEPORTES

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”

La reflexión de Kylian Mbappé sobre los sueldos “indecentes” de los futbolistas: “El fútbol funciona así. No lo voy a revolucionar”

Jacobo Ramón, del gol salvador en el Santiago Bernabéu a pieza clave en el Como de Cesc Fábregas: “Es tímido, pero domina los duelos”

Luis de la Fuente da la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de Urda