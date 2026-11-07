Los barrios favoritos de los famosos en Madrid: de las mansiones de La Moraleja como la de Mbappé a la céntrica avenida donde vive Almodóvar

Los barrios de los famosos en Madrid. (Montaje Infobae)

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Vivir en Madrid se ha convertido, para la inmensa mayoría de los ciudadanos, en un auténtico desafío financiero. En un momento fuertemente marcado por la crisis de la vivienda, con los precios del alquiler por las nubes, una oferta cada vez más escasa y el coste del metro cuadrado alcanzando máximos históricos, la capital atraviesa una realidad de dos velocidades. Porque mientras el madrileño de a pie hace auténticos malabares económicos para acceder a un piso asequible, el mercado inmobiliario de ultralujo vive su particular edad de oro.

Madrid ha pisado el acelerador y ha desplazado a otras capitales europeas como el destino predilecto para que las grandes fortunas, estrellas de Hollywood y astros del deporte inviertan su dinero. En este oasis VIP, ajeno a los problemas de hipotecas y tipos de interés, las celebridades no dudan en desembolsar cantidades astronómicas. Hablamos de propiedades que superan holgadamente los tres y cinco millones de euros, para asegurarse la máxima privacidad, con cientos de metros cuadrados y domótica de última generación. Sin embargo, a diferencia de otras grandes urbes, los famosos en Madrid huyen de agruparse en un único gueto exclusivo y prefieren repartirse por zonas muy diversas que encajen con su estilo de vida.

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A continuación, repasamos los siete códigos postales más codiciados por los famosos en Madrid. Un mapa que dibuja el contraste perfecto entre las grandes fincas de la periferia y el encanto burgués del corazón de la capital.

La Moraleja y La Finca

Si hay dos nombres que resuenan con fuerza cuando se habla de lujo extremo y privacidad blindada, esos son La Moraleja (en Alcobendas) y La Finca (en Pozuelo de Alarcón). La primera, surgida como ciudad-jardín en los años cincuenta con más de un 70 % de zonas verdes, es el refugio tradicional del papel cuché. Por sus calles pasearon mitos como Lola Flores, que bautizó su casa como ‘El Lerele’ o Rocío Jurado en su imponente ‘Villa Jurado’. Hoy en día, sus chalets acogen a superestrellas globales como el futbolista Kylian Mbappé o el actor Richard Gere, seducidos por su cercanía al centro, sus colegios internacionales y sus clubes de golf privados.

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La casa de Cristiano Ronaldo y Georgina en Madrid. (Netflix)

A pocos kilómetros, en Pozuelo, La Finca representa un concepto diferente de exclusividad: cero restaurantes, cero terrazas y vigilancia extrema las 24 horas del día. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mantienen aquí una espectacular villa valorada en cinco millones de euros, convertida en escenario principal de su reality. En estas urbanizaciones, donde el desembolso medio para acceder al mercado arranca por encima del millón de euros, se garantiza a sus inquilinos el bien más preciado para una estrella: ser completamente invisibles a los focos.

La zona del Retiro y Rosales

Para los artistas que prefieren el latido de la ciudad sin renunciar a la discreción, los entornos del Retiro y el Paseo del Pintor Rosales son las joyas de la corona. En el barrio de Los Jerónimos y O’Donnell se han instalado nuestras estrellas más internacionales, Javier Bardem y Penélope Cruz. Tras dejar Los Ángeles y vender su casa en la urbanización Valdelagua, la pareja optó por un espectacular piso de 350 metros cuadrados con fachada histórica y vistas directas al pulmón de Madrid, donde pueden hacer vida de barrio y salir a pasear de forma discreta. Muy cerca de ellos, Antonio Banderas también ha adquirido recientemente un ático exclusivo.

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Al otro lado de la ciudad, lindando con el Parque del Oeste y el Templo de Debod, el aristocrático Paseo del Pintor Rosales es el refugio predilecto de la élite intelectual y cinematográfica española. Sus inmensos pisos de techos altos y portales majestuosos albergan a dos de nuestros directores más galardonados: Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar. Un vecindario tranquilo donde también reside la supermodelo y empresaria Eugenia Silva, demostrando que la elegancia de este barrio sigue intacta desde el siglo XIX.

Salesas, Puerta de Hierro y La Latina

El barrio de moda en el centro de Madrid es, sin duda, la zona de las Salesas, en el distrito de Justicia. Concretamente, los alrededores del afrancesado Parque de la Villa de París se han convertido en el objeto de deseo de las mayores fortunas nacionales. En un espectacular edificio histórico rehabilitado frente al Tribunal Supremo, con piscinas privadas en sus viviendas, se han hecho con apartamentos la empresaria Marta Ortega, presidenta de Inditex, y el tenista Rafa Nadal. Un barrio vibrante lleno de boutiques de autor y restaurantes de vanguardia que encajan a la perfección con la nueva modernidad millonaria.

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Parte de la casa de Rafa Nadal. (Mabel Capital)

Pero no todos buscan la vanguardia del centro. Tamara Falcó prefirió volver a sus raíces en Puerta de Hierro, la elitista zona del noroeste de la capital donde creció junto a Isabel Preysler. La marquesa de Griñón invirtió el año pasado en un luminoso ático de nueva construcción en el residencial The Collection, un refugio moderno con vistas a la naturaleza desde el que seguir desarrollando su faceta empresarial tras su reciente boda.

Y como antítesis a estas urbanizaciones modernas, encontramos el refugio del Madrid más canalla y literario: La Latina. En la frontera con Lavapiés, rodeado de sus bares de siempre y su querido Tirso de Molina, el cantautor Joaquín Sabina mantiene un precioso piso repleto de libros, arte y recuerdos de amigos.

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