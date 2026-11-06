Los economistas alemanes se rinden ante el crecimiento de España: más empleo gracias a la inmigración y un crecimiento que llegó para quedarse

Un informe del banco Commerzbank presenta a Vox como una “amenaza directa” para el crecimiento económico de España. (Jesús Diges/EFE)

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España es la gran sorpresa de la zona euro, según el banco alemán Commerzbank. En un informe publicado el 23 de octubre firmado por el economista Vincent Stamer, la entidad sostiene que el repunte de la economía española no responde a un simple rebote tras la pandemia ni a un gasto público desbordado, sino a un cambio estructural. “El volumen total de trabajo ha aumentado. Es probable que este factor explique más de la mitad del crecimiento potencial”, señala.

El documento, titulado España, ¿cuánto durará el milagro económico?, calcula que la economía española creció a un ritmo medio cercano al 3% anual desde 2023 y se encamina a cerrar 2026 con una expansión del 2,6%, casi el triple que el resto de la zona euro sin contar a España. Stamer atribuye ese desempeño a un salto en el llamado crecimiento potencial, que mide la capacidad productiva de un país en condiciones normales de uso, con un avance anual de entre dos y tres puntos porcentuales desde 2022.

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El informe identifica a la inmigración como el principal motor detrás del aumento del empleo. Según los datos que maneja Commerzbank, la llegada de personas procedentes de países hispanohablantes de América Latina se intensificó de forma notable en los últimos años, un fenómeno que se combinó con la regularización de migrantes que habían ingresado al país sin autorización y que luego recibieron permisos de trabajo oficiales. Como resultado, la población en edad de trabajar creció más del 1% cada año.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, explica la importancia de la regularización migratoria, destacando la demanda de diversos sectores. Subraya que la migración es clave para el crecimiento económico y la sostenibilidad de las pensiones.

A esto se suma una caída estimada de tres puntos porcentuales en el desempleo estructural, que Stamer vincula con la simplificación y la aplicación masiva de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El economista también apunta a un posible incremento en la productividad de los factores de producción, impulsado en parte por el fijo discontinuo, la figura contractual para trabajo estacional recurrente que, según su análisis, da a las empresas mayores incentivos para invertir en la capacitación de trabajadores temporales. El informe menciona, además, como factores secundarios de menor peso, una electricidad más barata que en el resto de la eurozona y un repunte en la acumulación de capital.

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Una economía que ya roza su límite de capacidad

Para Commerzbank, el crecimiento español no solo refleja una mayor oferta de trabajo: la demanda interna también se disparó. El banco calcula que la producción económica se ubica actualmente por encima de su nivel normal de utilización de capacidad, lo que indica que la economía “no solo está recuperando terreno, sino que está en plena efervescencia”, en palabras del propio Stamer.

Ese impulso de demanda, señala el informe, no proviene del gasto público: el consumo del Estado aportó apenas 0,1 puntos porcentuales al crecimiento trimestral promedio desde 2024, muy por debajo del papel que juega en economías como Francia o Alemania. En cambio, el consumo privado y la inversión empresarial contribuyeron con 0,7 puntos porcentuales en ese mismo período. Stamer explica esa dinámica también por la vía migratoria. “Los inmigrantes no solo trabajan en España, sino que también tienen que satisfacer sus necesidades diarias”, lo que alimenta el consumo interno, señala.

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El informe anticipa una desaceleración hacia 2027

Pese al diagnóstico favorable, Commerzbank advierte que el ciclo expansivo está cerca de su techo. El banco proyecta que el producto interno bruto (PIB) español crecerá, de ahora en más, a un ritmo que no superará su nivel potencial, el cual, según sus cálculos, ya alcanzó su punto máximo y comenzará a declinar. El informe prevé que la tasa de crecimiento podría caer por debajo del 2% en 2027, tras el 2,6% estimado para este año.

Entre las razones de esa moderación, Stamer cita el fin de los proyectos financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea, que deben ejecutarse íntegramente este año, y una migración neta que, si bien se mantiene en niveles altos, crece a un ritmo cada vez menor en relación con el aumento constante de la población española. Commerzbank estima que, hacia 2030, el crecimiento potencial del país podría ubicarse un punto porcentual por debajo del nivel actual.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. (REUTERS/Susana Vera)

El documento también pone el foco en el plano político como fuente de incertidumbre. Stamer menciona el ascenso en las encuestas del partido de ultraderecha Vox, cuyos dirigentes proponen restringir de forma significativa la inmigración. Para el analista de Commerzbank, ese posible giro normativo representa una amenaza directa para “el pilar más importante del crecimiento” de España, en momentos en que el país se encamina a elecciones generales a fines de noviembre.

Otras voces alemanas coinciden en destacar el desempeño español

El economista Jens Eisenschmidt, especialista en la economía española, coincide con Commerzbank en señalar a la inmigración como el motor principal del crecimiento, aunque con una magnitud distinta. En declaraciones a la revista alemana WirtschaftsWoche, Eisenschmidt estimó que “un buen tercio del crecimiento español” se explica por ese canal, una cifra más moderada que el “más de la mitad” que calcula Vincent Stamer para el crecimiento potencial. El economista descartó además que el repunte responda a una gestión gubernamental exitosa y lo atribuyó a una combinación de catalizadores.

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Por otro lado, un estudio del Instituto de la Economía Alemana (IW Köln) respalda esa misma tesis con cifras más contundentes: según la entidad, los migrantes explican casi la mitad del crecimiento acumulado del producto interior bruto (PIB) español de los últimos años. El instituto detalla que, entre comienzos de 2024 y la primavera de 2025, en torno al 90% de los nuevos empleos creados en España correspondieron a trabajadores extranjeros, en su mayoría procedentes de América Latina, cuya cercanía idiomática y cultural facilita una integración más rápida al mercado laboral que en otros países de la Unión Europea.

No todas las voces alemanas comparten el mismo optimismo. Desde la gestora Flossbach von Storch advirtieron que buena parte del auge español “se compró” con fondos europeos: los desembolsos del fondo de reconstrucción de la Unión Europea representaron en promedio un 2% del PIB español por año en los últimos ejercicios. Eisenschmidt alertó en la misma entrevista sobre el riesgo que supondría una reducción de ese respaldo financiero desde Bruselas, ya que, a su juicio, las transferencias europeas “a menudo solo encubren reformas estructurales urgentes” que España todavía tiene pendientes.

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