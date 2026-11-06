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CASA 47 sorteará 442 viviendas en alquiler asequible desde 350 euros al mes: dónde están y cómo solicitarlas

La nueva convocatoria incluye casas en seis comunidades autónomas, con rentas de entre 350 y 1.210 euros mensuales y contratos de hasta 75 años

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Encontrar una vivienda de alquiler a un precio asumible se ha convertido en uno de los grandes problemas para miles de hogares en España. En este contexto, CASA 47 ha incorporado 442 nuevos inmuebles a su oferta de alquiler asequible, una convocatoria que permitirá acceder a pisos en seis comunidades autónomas con precios desde 350 euros al mes.

La nueva promoción estará disponible en el portal oficial de la entidad (portal.casa47.es) a partir del sábado 7 de noviembre. Los interesados tendrán hasta el próximo 26 de noviembre para completar el formulario de inscripción y presentar su solicitud por vía telemática.

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Esta oferta se suma a las 807 viviendas incluidas en convocatorias anteriores. Además, la entidad estatal prevé incorporar otros 1.000 inmuebles antes de que termine 2026, con el objetivo de ampliar el parque público de alquiler asequible.

Seis comunidades autónomas y alquileres desde 350 euros

El reparto de las nuevas viviendas sitúa a la Región de Murcia a la cabeza, con 109 inmuebles, seguida de Galicia, con 104, y la Comunitat Valenciana, con 86. Catalunya contará con otras 73 viviendas, mientras que Castilla-La Mancha dispondrá de 63 y Asturias, de siete.

El Gobierno ha aprobado este martes destinar 201 millones de euros a ayudas directas a promotores privados para construir 2.500 viviendas asequibles en suelos públicos a través de Casa 47, mediante un nuevo modelo de colaboración público-privada que busca garantizar el control público sobre los precios y las condiciones de los alquileres. (Fuente: La Moncloa)

En cuanto a los precios, Galicia y Catalunya ofrecen algunos de los alquileres más bajos de esta convocatoria, con mensualidades desde 350 euros. En el extremo superior, los importes alcanzan los 1.210 euros en Catalunya y los 1.030 euros en la Comunitat Valenciana, en función de las características y la ubicación de cada inmueble.

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La superficie también presenta diferencias importantes entre territorios. Los pisos disponibles van desde los 33 metros cuadrados de algunos inmuebles asturianos hasta los 166 metros cuadrados de las viviendas más amplias de Catalunya.

Qué requisitos hay que cumplir para solicitar un piso

Acceder a una de estas viviendas exige cumplir determinadas condiciones económicas y patrimoniales. Las unidades de convivencia no podrán tener ninguna vivienda en propiedad y deberán acreditar unos ingresos conjuntos de entre dos y 7,5 veces el IPREM.

Uno de los elementos centrales del programa es el límite de esfuerzo económico que se pretende garantizar a los inquilinos. Las rentas mensuales se calcularán tomando como referencia los topes establecidos por cada comunidad autónoma y no podrán superar el 30% de la renta media del municipio.

A diferencia de los contratos habituales del mercado del alquiler, CASA 47 contempla una duración que puede alcanzar los 75 años. El contrato inicial será de 14 años y podrá renovarse automáticamente por periodos de siete años, siempre que los beneficiarios sigan cumpliendo las condiciones exigidas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Eduardo Parra - Europa Press
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Eduardo Parra - Europa Press

Cómo se adjudicarán las 442 viviendas

El acceso a los inmuebles no dependerá de un orden de llegada, sino de un procedimiento de sorteo ante notario. Durante el proceso se seleccionará al azar un número de solicitud y, a partir de ese punto, se establecerá el orden para asignar las viviendas disponibles.

Cada unidad de convivencia recibirá la primera vivienda libre de su listado de preferencias. Por este motivo, será importante consultar previamente las fichas individuales del portal, donde figuran las fotografías, la ubicación y el precio de cada inmueble.

Una vez verificado que los solicitantes cumplen todos los requisitos, CASA 47 realizará una adjudicación provisional. Los beneficiarios podrán visitar entonces la vivienda y, si se ajusta a sus necesidades, formalizarán el contrato de alquiler antes de recibir las llaves.

Dónde consultar las viviendas y presentar la solicitud

Toda la información de esta convocatoria se encuentra disponible en el portal oficial de CASA 47. Desde la plataforma se pueden consultar las características de cada piso, comprobar su ubicación y conocer el importe mensual del alquiler.

El plazo de inscripción comienza el 7 de noviembre y finaliza el 26 de noviembre de 2026. La solicitud debe cumplimentarse a través del formulario online habilitado por la entidad.

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