Pedía 137.000 euros tras sufrir un accidente de tráfico, pero un detective de la aseguradora consiguió dejar la indemnización en 69.000 euros porque la pilló haciendo vida normal

Radiografía de cuello (Shutterstock)

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El choque ocurrió a las 13:50 del 28 de julio de 2022 en la C-32, dentro del término municipal de Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Dos vehículos se vieron involucrados en un accidente de tráfico y Ángeles -nombre ficticio- se llevó la peor parte: estuvo internada 35 días con varias lesiones y fracturas y necesitó muchos otros días de recuperación con un corsé.

Aunque reclamaba 136.899,72 euros por los daños sufridos tras el siniestro, ahora la justicia española ha condenado a la aseguradora Helvetia Compañía Suiza de Seguros a pagar 49.254,45 euros y ha rebajado la indemnización por considerar que una sola espirometría no era suficiente para valorar la insuficiencia respiratoria y tener en cuenta el informe de un detective de la aseguradora en la que Ángeles realizaba actividades cotidianas, lo que no permitía demostrar qie la pérdida de calidad de vida había sido “moderada”, sino “leve”.

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Teniendo en cuenta estas pruebas, el tribunal de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Cornellà de Llobregat reconoció una indemnización bruta de 69.113,13 euros, de la que descontó 19.858,68 euros que la aseguradora ya había abonado antes del juicio. La diferencia resultó en los citados 49.254,45 euros de condena.

Treinta y cinco días hospitalizada y meses con corsé

El punto de partida para calcular la indemnización fue el período de recuperación. Ángeles estuvo internada en el Hospital Universitari de Bellvitge desde el 28 de julio hasta el 31 de agosto de 2022, lo que equivale a 35 días de lo que la ley denomina “perjuicio personal grave”.

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Los 184 días restantes fueron calificados de “perjuicio personal moderado”. Durante ese período, la mujer usó corsé hasta el 19 de diciembre de 2022. Según un informe del Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi de esa misma fecha, Ángeles tenía dolor de espalda que empeoraba al estar de pie o caminar, y debía sentarse tras recorrer unos 100 metros. El documento también señalaba que tenía dificultades para asearse y vestirse por la limitación de movimiento en el hombro. Por ese período, el tribunal fijó 13.375,16 euros.

Además, se practicaron dos intervenciones quirúrgicas —una reducción ortopédica de fractura-luxación de hombro y un drenaje torácico—, con una compensación de 713,06 euros por cada una, lo que suma 1.426,12 euros.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

La partida más elevada correspondió a las secuelas psicofísicas: 41.485,44 euros, calculados sobre 28 puntos totales y la edad de Ángeles al momento del accidente, 56 años.

El tribunal reconoció seis tipos de secuelas. Cinco puntos por fracturas de costillas con neuralgias persistentes, con base en la documentación clínica que acreditaba dolor frecuente y limitación de movimiento.

Para la fractura vertebral, el juez Algara rechazó aplicar el código de mayor puntuación, reservado para aplastamientos superiores al 50% de la altura vertebral. “En ninguno de los informes médicos se dice expresamente que la lesionada presentaba un acuñamiento vertebral superior al 50%”, señala la sentencia. Con ese criterio, la secuela recibió 9 puntos.

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Tres puntos reconoció el tribunal por las algias postraumáticas cervicales, aunque con un matiz: aplicó el código correspondiente a pacientes con antecedentes previos en la zona, dado que una respuesta del Instituto Nacional de la Seguridad Social del 3 de marzo de 2025 acreditó que Ángeles ya tenía problemas cervicales antes del choque y el accidente los agravó.

Las limitaciones en el hombro izquierdo —abducción, flexión anterior y rotación— sumaron 8 puntos adicionales, respaldadas por informes que documentaban dolor persistente, alteración del descanso nocturno y dependencia para actividades básicas de higiene y vestimenta. La artrosis postraumática añadió 3 puntos más, reconocida sin discrepancia por ambas partes.

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Un hombre realiza una prueba de espirometría soplando en una boquilla, mientras una profesional de la salud con bata blanca registra los datos en un centro médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secuela que el tribunal no aceptó

La parte más litigiosa fue la reclamación por insuficiencia respiratoria, por la que la demandante pedía 16 puntos. La aseguradora la rechazó desde el inicio.

Como única prueba, Ángeles aportó una espirometría realizada el 6 de febrero de 2024. El juez no la consideró suficiente. La prueba fue practicada por un cirujano torácico y no por un especialista en neumología, en contra de lo que exige la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, sobre valoración de daños en accidentes de circulación. “Una única espirometría no basta por sí sola para asegurar que la insuficiencia respiratoria sea una secuela permanente”, concluye la sentencia.

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Sin esa secuela, se rechazó también la pretensión de que la pérdida de calidad de vida fuera calificada como “moderada”, categoría que habría dado derecho a una indemnización de hasta 54.850,51 euros.

La defensa de Helvetia presentó un informe elaborado por el detective Carlos Jesús, que incluía fotografías de Ángeles caminando, subiendo y bajando del autobús, utilizando escaleras sin dificultad aparente y cargando peso con ambos brazos. El juez le dio valor probatorio.

Con ese elemento, descartó la categoría de perjuicio “moderado” y fijó la pérdida de calidad de vida como “leve”. La horquilla legal va de 1.645,52 a 16.455,15 euros. Dentro de ese rango, el tribunal estableció 9.000 euros, reconociendo que las secuelas sí dificultan actividades básicas como asearse o vestirse.

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Gafas y reloj: sin indemnización

Ángeles reclamó además 1.291,14 euros en gastos materiales: 457,19 euros en taxis, 614 euros en gafas y 219,95 euros por un reloj. El tribunal rechazó los dos últimos objetos por falta de prueba de que se hubieran roto en el accidente.

Los gastos de desplazamiento en taxi fueron admitidos. La sentencia los consideró razonables dado que Ángeles debía trasladarse desde su domicilio en Cornellà de Llobregat hasta los centros médicos donde recibió tratamiento.

Aunque la demandante pidió que se aplicaran los intereses de mora previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro —que pueden duplicar o triplicar la indemnización si la aseguradora no actúa con diligencia—, el tribunal los rechazó.

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Helvetia presentó una oferta motivada dentro del plazo de tres meses previsto por ley, realizó dos transferencias bancarias de 9.929,34 euros cada una antes del juicio y se allanó parcialmente al responder la demanda por 30.000 euros adicionales. Esa conducta, valoró el juez Algara, fue suficientemente diligente para quedar exenta de la penalización por mora.