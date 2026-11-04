España

Rania de Jordania, una reina de incógnito por Madrid: de su visita al Hospital Ruber Internacional a la visita al zoo de Casa de Campo

La consorte del país de Oriente Medio acudió hace unos días a la capital española para tratarse los problemas lumbares que padece desde hace varios años

Rania de Jordania subiendo al autobús que les llevará a la Catedral de Oslo para acudir al funeral de Estado de Harald
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Rania de Jordania ha pasado varios días en Madrid alejada de los compromisos institucionales y de la intensa actividad que habitualmente marca su agenda como reina consorte. La monarca hachemita ha aprovechado una semana en la capital española para atender una cuestión de salud que arrastraba desde hace tiempo, pero también para disfrutar de unos días en familia. Una estancia privada que ha transcurrido con bastante discreción, aunque no ha conseguido pasar completamente inadvertida.

Tal y como ha publicado la revista ¡Hola!, el principal motivo del desplazamiento de la esposa del rey Abdalá II ha sido someterse a diferentes tratamientos para aliviar los problemas lumbares que padece desde hace varios años. Para ello, Rania acudió al hospital Ruber Internacional de Madrid, donde recibió atención médica por parte del doctor Jaime Baselga. El tratamiento incluyó varias sesiones de inyecciones de Orthokine en la zona de la columna vertebral y procedimientos con radiofrecuencia destinados a combatir el dolor.

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La reina no viajó sola. Durante su estancia estuvo acompañada por la princesa Iman, su yerno, Jameel Alexander Thermiotis, y la pequeña Amina, que cumplió dos años el pasado 14 de febrero. Una compañía familiar que convirtió el desplazamiento médico en una oportunidad para compartir tiempo juntos y descubrir algunos de los rincones de la capital.

Rania de Jordania y sus dos nietas (CASA REAL JORDANIA).
Rania de Jordania y sus dos nietas (CASA REAL JORDANIA).

Al tratarse de un viaje estrictamente personal, Rania no mantuvo encuentros institucionales ni tenía previsto reunirse con representantes de la familia real española, pese a la buena relación que une a ambas casas reales. Sin obligaciones protocolarias, la soberana pudo disfrutar de Madrid con una libertad poco habitual en sus desplazamientos internacionales.

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La familia eligió un hotel situado en una zona céntrica, desde el que pudo recorrer buena parte de la ciudad caminando. Acompañada por su equipo de seguridad, pero sin grandes despliegues que llamasen la atención, Rania se dejó ver en distintos establecimientos, como El Corte Inglés y la casa de turrones Vicens, y espacios públicos. Su presencia tampoco pasó desapercibida para los fotógrafos, que consiguieron captar algunos momentos de esta escapada.

Uno de los planes que compartió con su hija fue una jornada de compras por el barrio de Salamanca. Ambas recorrieron la conocida Milla de Oro madrileña y entraron en diferentes establecimientos, entre ellos algunas boutiques de moda española y tiendas especializadas en ropa infantil. La visita tenía también un componente muy especial: encontrar nuevas prendas para Amina, que disfrutó de la compañía de su madre y de su abuela.

La reina Letizia de España da la bienvenida a la reina Rania de Jordania durante una visita a Madrid, España, 2023. (Pierre-Philippe Marcou/Pool vía REUTERS)
La reina Letizia de España da la bienvenida a la reina Rania de Jordania durante una visita a Madrid, España, 2023. (Pierre-Philippe Marcou/Pool vía REUTERS)

De compras por Madrid a una visita al zoo con su nieta

La gastronomía también tuvo su espacio durante estos días. Rania, Iman y Jameel compartieron una comida en un restaurante de la calle Cervantes especializado en pescados, mariscos y arroces. El establecimiento cuenta con espacios reservados, una característica que permitía a la familia disfrutar de mayor intimidad durante su estancia.

Otro de los planes más especiales tuvo como protagonista a la pequeña Amina. La reina y sus familiares se acercaron al zoo de la Casa de Campo, donde recorrieron las instalaciones y disfrutaron de una jornada al aire libre. La niña, que en esta ocasión estuvo buena parte del tiempo en brazos de su padre, se convirtió en el centro de atención de una salida que permitió a Rania ejercer una de sus facetas más queridas: la de abuela.

Y es que la familia jordana atraviesa un momento especialmente dulce en este sentido. Rania ya tiene cuatro nietas: Iman, hija del príncipe heredero Hussein y la princesa Rajwa, y Amina, Talia y Rania, hijas de la princesa Iman y Jameel. Las dos últimas, gemelas, nacieron el pasado mes de agosto y, debido a su corta edad, no fueron vistas durante el viaje a Madrid.

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