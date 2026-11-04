España

Los reyes Felipe y Letizia acompañarán a las familias de las víctimas del accidente de Urda en una misa funeral en Toledo

La ceremonia tendrá lugar el próximo 12 de noviembre en la Catedral Primada y será un homenaje a los fallecidos en el siniestro ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre

Spain's King Felipe and Queen Letizia attend a press conference outside a hospital where victims are treated in the aftermath of a collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz, in Toledo, Spain, October 29, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura
Spain's King Felipe and Queen Letizia attend a press conference outside a hospital where victims are treated in the aftermath of a collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz, in Toledo, Spain, October 29, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura
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Los reyes Felipe VI y Letizia volverán a mostrar su apoyo a los afectados por el accidente ferroviario de Urda con su asistencia a la misa funeral que se celebrará el próximo jueves 12 de noviembre en Toledo. La Casa Real ha confirmado la presencia de los monarcas en esta ceremonia, concebida como un acto de recuerdo a las víctimas y de acompañamiento a sus familiares y seres queridos.

La celebración tendrá lugar a las 19:00 horas en la Catedral Primada de Toledo, donde se reunirán representantes de la Iglesia y otras autoridades para rendir homenaje a quienes perdieron la vida en la tragedia. La convocatoria también está abierta a todas aquellas personas que quieran sumarse a este recuerdo colectivo y trasladar su cercanía a las familias que atraviesan estos difíciles momentos.

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El funeral que se celebrará en la Catedral de Toledo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda se celebrará el próximo jueves, 12 de noviembre, a las 19.00 horas, tal y como ha avanzado este miércoles el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

La misa estará presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, junto al obispo auxiliar, Francisco César García Magán. También está prevista la participación de obispos de las distintas diócesis de Castilla-La Mancha y del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello.

La segunda visita de los reyes a Toledo tras el accidente

Con esta asistencia, Felipe y Letizia regresarán a Toledo después de la visita que realizaron al día siguiente del siniestro, ocurrido el 28 de octubre. El 29 de octubre, los monarcas acudieron al Hospital Universitario de Toledo para interesarse por el estado de los heridos y conversar con algunos de ellos y con sus familiares.

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Durante aquel encuentro, los reyes también tuvieron ocasión de reconocer la labor de los profesionales sanitarios y de los equipos de emergencia que intervinieron tras el accidente, así como la de todas las personas que colaboraron en las labores de asistencia.

La presencia de los monarcas en la misa funeral dará continuidad a ese gesto de cercanía con las personas afectadas por una tragedia que ha conmocionado a la provincia. La ceremonia del 12 de noviembre ofrecerá un espacio compartido para honrar a los fallecidos y acompañar a quienes afrontan su pérdida.

Funeral de la víctimas de Adamuz en Huelva
Felipe VI y la Reina Letizia, durante la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz. (Clara Carrasco / Europa Press)

La nueva visita tendrá, por tanto, un carácter diferente al de su primer desplazamiento. En aquella ocasión, el interés de Felipe VI y Letizia se centró en conocer la evolución de los heridos y trasladar su reconocimiento a quienes habían participado en las tareas de emergencia. Ahora, su presencia estará vinculada a un acto colectivo de despedida, en el que el recuerdo de las personas fallecidas y el apoyo a sus allegados serán los protagonistas.

La elección de la Catedral Primada como escenario de la ceremonia permitirá, además, reunir en un mismo espacio a representantes de distintas diócesis de Castilla-La Mancha y a personas llegadas de diferentes puntos de la comunidad. La invitación del arzobispado a participar en la misa busca que el homenaje trascienda el ámbito de las familias directamente afectadas y se convierta en una muestra de solidaridad de toda la sociedad.

Restos yacen esparcidos en el lugar del accidente, donde dos trenes de alta velocidad chocaron entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, Castilla-La Mancha. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Restos yacen esparcidos en el lugar del accidente, donde dos trenes de alta velocidad chocaron entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, Castilla-La Mancha. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Con su asistencia, los reyes volverán a situarse al lado de las víctimas y de sus seres queridos en una de las jornadas de recuerdo previstas tras el accidente. Será una oportunidad para acompañar a las familias en un momento especialmente delicado y para mantener presente la memoria de quienes perdieron la vida en el siniestro de Urda.

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