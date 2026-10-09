El faro romano que lleva iluminando casi 20 siglos las costas de Galicia: es Patrimonio Mundial de la Unesco, mide 55 metros y todavía sigue en funcionamiento

Torre de Hércules. (Adobe Stock)

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La influencia del Imperio romano en las sociedades modernas es mucho más grande de lo que podemos imaginar. De hecho, su legado todavía está presente en numerosos lugares de España, abarcando desde antiguas calzadas y puentes hasta ciudades y construcciones que se levantaron hace siglos.

Galicia es uno de los territorios en los que todavía se pueden encontrar algunos de estos vestigios. Entre ellos destaca la Torre de Hércules, que se construyó entre finales del siglo I y principios del siglo II y, desde entonces, se convirtió en uno de los símbolos de este territorio.

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Su función tampoco ha cambiado por completo con el paso del tiempo. esta torre fue construida como faro y punto de referencia para los navegantes que llegaban al puerto romano de Brigantium y, después de diferentes transformaciones, todavía mantiene su función como señal marítima. Además, en 2009 fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que la considera el único faro de la Antigüedad grecorromana que conserva parte de su integridad estructural y continúa desempeñando la misma función.

Así es la Torre de Hércules

La Torre de Hércules se encuentra en la ciudad de A Coruña, sobre una roca situada a unos 57 metros sobre el nivel del mar. La construcción actual alcanza los 55 metros de altura, aunque buena parte de ella corresponde a diferentes etapas históricas. En concreto, 34 metros pertenecen a la estructura romana, mientras que los 21 restantes corresponden a la restauración realizada en el siglo XVIII.

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La torre romana tenía una planta cuadrada y estaba formada por distintos niveles. Con el paso de los siglos, el edificio sufrió diferentes transformaciones y llegó incluso a quedar abandonado durante la Alta Edad Media. Su aspecto actual se debe en buena medida a la remodelación iniciada en 1789 bajo la dirección de Eustaquio Giannini, que permitió recuperar el faro y adaptarlo a las necesidades de la navegación de la época.

La Torre de Hércules, en A Coruña (Adobe Stock).

El origen romano de la Torre de Hércules

Los romanos levantaron el faro conocido como Farum Brigantium para servir como señal y punto de referencia en la entrada del puerto de Brigantium. Su ubicación no era casual: desde este enclave podía cumplir una función dentro de las rutas marítimas que recorrían la costa atlántica de la península. La primera referencia escrita conocida aparece a comienzos del siglo V, cuando Paulo Orosio describió la construcción como el faro de Brigantia que señalaba hacia las Islas Británicas.

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Aunque la torre ha cambiado con el paso del tiempo, las investigaciones arqueológicas han permitido identificar parte de la estructura original. De hecho, las excavaciones realizadas en la década de 1990 permitieron descubrir los cimientos romanos del edificio. La estructura conserva además buena parte del núcleo romano original, aunque este quedó recubierto por las nuevas fachadas construidas durante la restauración del siglo XVIII.

Cómo visitar la Torre de Hércules

La Torre de Hércules también se puede visitar por dentro y subir hasta la parte superior del monumento. Para acceder es necesario adquirir una entrada, con un precio general de 3 euros, aunque existen tarifas reducidas de 1,50 euros y determinados colectivos pueden entrar gratis. Las visitas están organizadas en turnos y el aforo está limitado a 32 personas cada media hora.

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El recorrido permite conocer de cerca la estructura del antiguo faro y subir por sus escaleras hasta la parte superior, desde donde se puede contemplar la costa de A Coruña. Además, en los alrededores se encuentra el Parque Escultórico de la Torre de Hércules, un espacio al aire libre que completa la visita al monumento. Eso sí, si quieres visitarla, tendrás que esperar hasta el 15 de noviembre, ya que está cerrada temporalmente hasta esta fecha.