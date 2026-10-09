Verónica Barbero toma las riendas de Sumar en el Frente Amplio: relevó a Errejón como portavoz y se afianzó tras el paso a un lado de Yolanda Díaz

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero. (Alberto Ortega - Europa Press)

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Verónica Barbero, actual portavoz de Sumar, ha sido elegida líder del partido dentro de la formación de Frente Amplio. Según ha adelantado RTVE, la votación interna ha arrasado con un 98% de los votos. Tras el paso a un lado de Yolanda Díaz, existía la duda de qué rumbo tomaría el partido, especialmente ante el crecimiento de otros grupos progresistas como Más Madrid o Adelante Andalucía. Ahora, tienen una nueva cara visible, aunque todo apunta a que no estará en la cúspide de la candidatura, pues nombres de otros partidos del Frente Amplio tienen más peso.

Verónica Martínez Barbero es, desde julio de 2026, una de las dos coordinadoras de Movimiento Sumar, junto con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. La diputada por Pontevedra mantiene además la portavocía del Grupo Parlamentario Sumar en el Congreso, responsabilidad que asumió en noviembre de 2024 tras la dimisión de Íñigo Errejón.

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La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado que "Zapatero no es ministro" para desvincular al Gobierno de esta investigación y defiende la continuidad de la legislatura desde el respeto a socios parlamentarios como el PNV, que deslizó la opción de las elecciones anticipadas. (Fuente: Congreso)

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