Carlos Alcaraz avisa de que quiere “ganar todos los torneos al menos una vez”: estos son los que le faltan

El tenista español Carlos Alcaraz con la copa del ATP 500 de Tokio (REUTERS/Manami Yamada)

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Carlitos conquistó hace tan solo unos días el ATP 500 de Tokio. Un título que significa mucho en un año marcado por una lesión de muñeca que le ha mantenido alejado de las pistas cuarto meses. Con esa copa, que levantó tras vencer a Lehecka en la final, se redimía de todas las inseguridades que le han acompañado durante el proceso de recuperación. Se desquitaba así de una carga que le atormentaba para dejar paso a lo que más le gusta: disfrutar sobre la pista. Ahora, avisa de que está preparado para conquistar todos los títulos del circuito.

“Ahora mismo, solo quiero estar en buenas condiciones para este torneo, porque realmente quiero ganar tanto este como los que tengo dentro de un par de meses al menos una vez”, afirmaba. “Me siento fresco mentalmente y eso es lo más importante”, aseguraba el tenista de Murcia en rueda de prensa antes de debutar en su siguiente cita en el calendario Masters 1000 de Shanghái.

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Carlos Alcaraz encara el último tramo de la temporada con una cuenta pendiente muy concreta. El tenista de El Palmar todavía tiene cuatro títulos que conquistar para completar su particular lista de objetivos: los Masters 1000 de Shanghái y París, las ATP Finals y la Copa Davis. Cuatro escenarios diferentes y cuatro oportunidades que se concentran en las últimas semanas del calendario. El camino comenzará en Shanghái y continuará con el Six Kings Slam y el torneo de París antes de afrontar las dos citas que pondrán el punto final a su temporada. El calendario llevará al murciano hasta Turín, donde se disputarán las ATP Finals entre el 15 y el 22 de noviembre, y posteriormente a la fase final de la Copa Davis, programada del 24 al 29 de noviembre.

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Go Nakamura)

Entre todos esos retos, hay dos que tienen un significado especial. Las ATP Finals y la Copa Davis son los dos grandes eventos que todavía no aparecen en el palmarés de Alcaraz. El primero supone una cita individual de máxima relevancia y el segundo le ofrece la posibilidad de luchar por un título defendiendo los colores de España. El propio tenista ha dejado claro lo que representa para él competir con la selección. “Doy gracias por ser español. Representar a mi bandera es una de las mejores cosas que me pueden pasar”, indica Alcaraz. Sus palabras reflejan la importancia que concede a una competición que será, además, la última gran cita de su temporada.

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Alcaraz y los torneos pendientes

Antes de pensar en Turín, sin embargo, el murciano tendrá que superar una parte exigente del calendario. Shanghái y París son los dos Masters 1000 que todavía le faltan, mientras que entre ambos aparece el Six Kings Slam. El resultado de este tramo determinará cómo llegará a las dos últimas grandes citas del año. La situación también estará condicionada por la ausencia de Jannik Sinner. El italiano, lesionado, no estará en este tramo de competición, un escenario que sitúa a Alcaraz y a España entre los favoritos, con Alexander Zverev también en la pelea. El murciano afrontará así las últimas semanas con una oportunidad para acercarse a varios de los títulos que todavía no ha conseguido.

El calendario, además, apenas deja espacio entre una cita y otra. Las ATP Finals terminarán el 22 de noviembre y la fase final de la Copa Davis arrancará apenas dos días después, el 24. Turín dará paso así a la competición por países, en un cierre de temporada especialmente concentrado. Para Alcaraz, el reto va más allá de añadir otro trofeo a su colección. Shanghái y París representan dos conquistas pendientes dentro de la categoría Masters 1000, mientras que Turín y la Copa Davis son los dos grandes objetivos que todavía no ha podido incorporar a su palmarés.

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Carlos Alcaraz y Serena Williams coincidieron en la pista central del US Open en la modalidad de dobles mixto y atrajeron la atención del público en Nueva York.

El tramo final de la temporada se presenta, por tanto, como una carrera contra el calendario. Cuatro títulos continúan fuera del alcance del murciano y las próximas semanas determinarán cuántos pueden dejar de ser una asignatura pendiente. Shanghái será el primer paso de un recorrido que terminará en la Copa Davis después de pasar por París, el Six Kings Slam y las ATP Finals. Alcaraz afronta así el cierre del curso con una motivación clara: seguir ampliando un palmarés en el que todavía quedan espacios por completar. Y entre ellos aparecen cuatro nombres que ya conoce bien, pero que aún no ha podido convertir en trofeos: Shanghái, París, Turín y la Copa Davis.