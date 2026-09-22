La aldea china donde los niños dejaron de escalar una montaña de 300 metros para ir al colegio gracias a dos ascensores

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Durante años, ir a clase significaba jugarse la vida cada mañana. Los niños de una remota aldea en el suroeste de China despertaban al amanecer para enfrentarse a la pared vertical de una montaña implacable, avanzando al borde del abismo bajo la lluvia o la niebla con tal de no perder sus clases. Agarrados a cuerdas desgastadas y apoyando los pies en precarios asideros tallados en la propia roca, completaban un agotador viaje de ida y vuelta que podía prolongarse fácilmente hasta seis horas.

Hoy, ese peligroso calvario ha quedado en el pasado para convertirse en un cómodo trayecto de apenas 30 minutos. La solución a este histórico aislamiento no vino en forma de una carretera serpenteante, sino suspendida sobre el propio acantilado: una monumental hazaña de la ingeniería vertical que combina transporte terrestre, teleférico y dos gigantescos elevadores. Se trata de una infraestructura tan extraordinaria que la comunidad local no ha dudado en bautizarla como el “autobús escolar celestial”.

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La primera respuesta a este desafío geográfico arrancó en 2022 con la inauguración de la Escalera Qingyun, una impresionante torre de 260 metros de altura pegada al acantilado. El éxito de la obra, sin embargo, trajo un problema imprevisto: la vertiginosa estructura se volvió tan popular entre los turistas que el servicio colapsó de inmediato, obligando a los propios alumnos a hacer filas de varias horas para poder subir.

Para resolver este embotellamiento y asegurar que los menores no perdieran clases, las autoridades decidieron construir una segunda torre acristalada aún más colosal: la Escalera Fuyao. Con sus 288 metros, este nuevo gigante vertical no solo duplicó la capacidad de transporte del cañón, sino que permitió habilitar accesos preferentes y gratuitos para que los estudiantes y vecinos de la zona puedan desplazarse en cuestión de minutos.

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Ponen en China dos ascensores de 288 metros para facilitar el traslado de estudiantes. (Redes sociales)

Ingeniería en medio del abismo

El nuevo ascensor Fuyao asciende 288 metros pegado a una pared de roca dentro de una zona con activa presencia sísmica. Completamente panorámica, la cabina viaja a una velocidad de 5 metros por segundo, completando la vertiginosa ascensión en exactamente 57 segundos y ofreciendo capacidad para trasladar a 81 personas en cada viaje.

La obra supuso un desafío técnico extremo para los diseñadores de Ningbo Hongda Elevator, quienes tuvieron que trabajar sobre una cornisa estrecha y adaptar la estructura a fuertes ráfagas de viento, intensa humedad y constante niebla. Para garantizar una seguridad absoluta, se incluyeron equipos de respaldo anticorrosivos, sistemas de frenado perfeccionados y fuentes de alimentación redundantes.

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En total, la construcción de este segundo ascensor requirió una inversión de 68 millones de yuanes (unos 8,8 millones de euros), elevando el costo global de toda la infraestructura de transportes a casi 47 millones de euros. Gracias a la combinación estratégica de ambos elevadores, un autobús de enlace terrestre y un moderno teleférico, la capacidad del sistema alcanza los 1.200 usuarios por hora y permite movilizar a unas 15.000 personas diariamente.

Aunque la inmensa mayoría de los usuarios son turistas atraídos por las impresionantes vistas del cañón, los menores y residentes cuentan con accesos diferenciados para asegurar que jamás vuelvan a llegar tarde ni corran riesgos físicos para asistir a clase. Además de erradicar los accidentes en la pared de la montaña, la obra ha reactivado la economía local de Nizhuhe, impulsando el turismo y abriendo nuevas oportunidades comerciales para una comunidad que, durante generaciones, estuvo condicionada por los límites del terreno.

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