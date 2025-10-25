Viajes

Más allá de sus playas paradisiacas y postales de cuento: estos son los secretos milenarios que esconde Formentera

La isla está llena de rincones únicos y estos lugares descubren otra cara de uno de los destinos más impresionantes del mundo

Daniel Borrego

Daniel Borrego

Ca na Costa, Formentera (Adobe Stock).

En el extremo más abierto del Mediterráneo balear, Formentera brilla como un refugio donde las aguas turquesas y las playas de arena blanca dictan el ritmo pausado de la vida insular. La isla seduce a viajeros en busca de calas cristalinas y puestas de sol inolvidables, pero bajo la superficie de ese paisaje paradisíaco, late otra Formentera: la de los caminos polvorientos que desembocan en yacimientos milenarios, testigos de épocas en que el turismo ni siquiera era un remoto sueño.

Aventurarse entre sus dunas y pinares significa redescubrir un territorio en el que la historia surge, casi por sorpresa, entre los destellos de la luz veraniega y el silencio mineral de los paisajes interiores.

Ca na Costa: el misterio megalítico de la isla

Muy cerca del bullicio de Es Pujols y flanqueado por la paz de la laguna de Estany Pudent, se localiza uno de los monumentos arqueológicos más insólitos de todo el Mediterráneo occidental: el sepulcro megalítico de Ca na Costa. Descubierto en 1974, este enclave data de los inicios de la Edad del Bronce, aproximadamente entre los años 2040 y 1600 a.C. La construcción, concebida seguramente para fines rituales y funerarios, impresiona por una estructura única: una cámara central formada por losas verticales, rodeada por tres anillos concéntricos de empedrados y nada menos que 22 radios de piedra que surcan el terreno.

Un corredor de acceso conecta el exterior con el núcleo sagrado, sugiriendo la celebración de ceremonias nocturnas a la luz de la luna y bajo el paso eterno de las constelaciones pitiusas. Este conjunto arquitectónico, aún envuelto en enigmas, ha transformado a Ca na Costa en punto de referencia para quienes buscan un contacto directo con los orígenes humanos de la isla, donde la cultura prehistórica convive con los días coloridos del presente.

Can Blai: el eco romano en Formentera

Can Blai, Formentera (Adobe Stock).
Can Blai, Formentera (Adobe Stock).

Avanzando hacia Es Caló, la historia da un salto hasta la Antigüedad romana con los restos del castellum de Can Blai, una fortificación construida entre los siglos III y IV d.C. Aunque hoy su estado es fragmentario, las líneas de la planta cuadrada y las torres en las esquinas permiten intuir la función de este singular enclave defensivo. Se calcula que sirvió como refugio en tiempos de incertidumbre, otorgando seguridad ante posibles incursiones piratas o conflictos en el mar que separa las costas del Imperio.

La presencia de Can Blai sorprende a quienes asocian Formentera únicamente con el descanso y el ocio playero, recordando que la isla fue también escenario de estrategias militares y convivencia entre culturas. El testimonio pétreo del castellum refuerza la sensación de que cada rincón de la isla, por humilde que parezca, encierra un capítulo fundamental para entender el mosaico de civilizaciones que compone el patrimonio formenterense.

Cap de Barbaria: la huella de una comunidad perdida

En el extremo sur, allí donde la isla se desploma sobre el mar en acantilados y eriales desolados por el viento, emergen los yacimientos de Cap de Barbaria. Con sus enclaves I, II y III, revelan la existencia de una avanzada comunidad de la Edad del Bronce, habitando estas tierras entre los años 1600 y 1000 a.C. De los más de veinte asentamientos detectados en esta zona inhóspita, Cap de Barbaria II destaca por una traza compleja y singular.

La península ibérica posee maravillosas aguas para disfrutar del verano en las costas. Estás son las más curiosas playas.

Muros curvos y piedras bien trabajadas articulan habitaciones, talleres de uso doméstico y corrales adosados, dibujando un verdadero laberinto de espacios elípticos y semicirculares. En cada bloque del yacimiento, se esconde el relato mudo de una vida cotidiana vinculada a los ritmos naturales, la pesca y el pastoreo, y a la supervivencia en un paisaje que parece detenido en el tiempo. Los rastros de estas casas y zonas de trabajo sumergen al visitante en una realidad estudiada, pero aún repleta de incógnitas, en un entorno donde el mar y el viento modelaron tanto la geografía como la cultura.

