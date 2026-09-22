Centenares de personas pasarán la noche frente a la casa de Maricarmen, a quien quieren desahuciar a los 87 años: “Llevo siete años con una daga en la nuca”

Centenares de personas frente al portal de Maricarmen, a quien quieren desahuciar. (Efe)

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El distrito madrileño del Retiro se prepara para una noche de resistencia. Centenares de vecinos, activistas y figuras de la cultura se han congregado este martes desde las 20:00 horas a las puertas del número 42 de la calle Sainz de Baranda para luchar por Maricarmen, una mujer de 87 años que este miércoles 23 de septiembre afronta un cuarto intento de desahucio, previsto para las 07:30 horas de la mañana.

El momento más emotivo de la tarde se ha vivido cuando han ayudado a Maricarmen a bajar a la calle en su silla de ruedas para dirigirse a la multitud congregada en el portal. Ante la mirada atenta de los asistentes, ha comenzado mostrando su gratitud hacia las decenas de personas arropándola: “A los que habéis venido, os lo agradezco de verdad”, expresaba visiblemente emocionada.

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Debido a que el ascensor del inmueble se encuentra averiado, varios vecinos han tenido que bajar a Maricarmen a mano en su silla de ruedas a lo largo de seis pisos, una escena que visibiliza de forma cruda las barreras físicas a las que se enfrenta a diario. “Me han tenido que bajar a mano porque el ascensor está averiado, y ahora me tendrán que subir seis pisos otra vez”, señalaba ante las luces y micrófonos de la prensa.

A sus 87 años y con un 50% de discapacidad reconocida, el prolongado litigio inmobiliario ha hecho mella en su salud física y psicológica. Al recordar la angustia de los últimos tiempos, Maricarmen ha calificado el proceso como “esta terrible lucha” y ha sintetizado el desgaste emocional acumulado con una frase demoledora: “No es fácil, llevo siete años con una daga detrás de la nuca”.

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Pese a la dureza del momento, la mujer no ha querido dejar pasar la oportunidad de poner en valor la autoorganización vecinal y la defensa de los derechos colectivos. “A las personas que están aquí, como otras que no me veis y que tengan problemas de vivienda, yo les recomiendo que vayan al sindicato. A mí me han guiado y gracias a ellos estoy aquí”, afirmaba al destacar el papel del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´. (EFE)

“Por favor, luchad. No os quedéis en casa. Luchad por esta vivienda, que tenemos derecho a una vivienda”, concluía entre aplausos de los asistentes. Momentos más tarde, ha cogido el relevo la comunicadora y presentadora Inés Hernand —conocida por su activismo—, quien se ha dirigido a los presentes señalando directamente a los fondos buitre como uno de los principales males que asfixian el mercado de la vivienda.

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Una donante anónima

Antes de que los vecinos se congregaran frente al portal de Maricarmen, una conocida escritora que prefiere mantener su identidad en el anonimato se puso en contacto con el Sindicato de Inquilinas tras conocer la noticia. Según ha adelantado el diario El País, la autora ha presentado una oferta económica a la propiedad, ofreciéndose a asumir la diferencia de alquiler que le exigen.

Más de 500 personas ahora apoyando a Maricarmen ante su desahucio. (Sindicato de Inquilinas)

La propuesta, que el abogado del sindicato traslada ya a la representación legal de Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L., contempla que Maricarmen continúe abonando sus 500 euros mensuales habituales, mientras que la donante anónima se compromete a poner de su bolsillo la diferencia —hasta cubrir los 2.650 euros exigidos por la inmobiliaria—, asumir la deuda acumulada y garantizar dichos pagos de forma indefinida durante todo el tiempo que sea necesario.

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A la espera de que la propiedad responda a este ofrecimiento de última hora, los movimientos sociales no bajan la guardia. El acto de apoyo de esta tarde —y noche— cuenta con el respaldo de diversas figuras de la cultura. Salvo que un acuerdo de última hora o una orden judicial frenen el lanzamiento en las próximas horas, la acampada continuará activa durante toda la noche a la espera de la concentración masiva fijada para las 07:30 horas del miércoles.