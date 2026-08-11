El refugio andaluz de Nuria Roca, Juan del Val y sus hijos este verano: un hotel de cinco estrellas con acceso directo a una playa histórica de Cádiz

Las vacaciones de Nuria Roca y Juan del Val en Cádiz (Instagram)

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Nuria Roca y Juan del Val han vuelto a decidirse este verano por el mismo destino, un municipio andaluz que la pareja elige desde hace años para desconectar: el complejo de Novo Sancti Petri, en la costa gaditana próxima a Chiclana de la Frontera, un enclave junto al Atlántico que combina hotelería de alta gama, una playa de ocho kilómetros y un entorno marcado por la naturaleza y la historia.

Tras despedirse de La Roca el 28 de junio y pasar por Menorca y Nueva York, la presentadora y el escritor han fijado su refugio estival en el hotel Palacio de Sancti Petri Gran Meliá, situado en primera línea de playa en Novo Sancti Petri, donde las tarifas en temporada alta pueden superar los 600 euros por noche y las suites rebasar los 1.000 euros.

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La presentadora valenciana y su marido repiten desde hace varios veranos en este punto de Cádiz, donde han compartido imágenes familiares en Instagram con sus tres hijos, Juan, Pau y Olivia, y donde ella ha definido el lugar como el destino que escogería “si tuviera que elegir solo unos días de vacaciones”. También ha descrito la estancia como “una fábrica de recuerdos”, a lo que hace hincapié al agradecer al hotel por el “cariño año tras año”.

Las vacaciones de Nuria Roca y Juan del Val en Cádiz (Instagram)

El hotel en el que descansan Nuria Roca y Juan del Val

En esa misma publicación, ha resumido “el lugar, así, en mayúsculas” como un enclave “donde el tiempo pasa entre un baño y el siguiente, una comida y otra, un capítulo y el que le sigue, una risa y el resto de carcajadas”. Novo Sancti Petri es la urbanización con mayor número de plazas hoteleras de la provincia de Cádiz. Sus playas extensas, los paisajes naturales y un patrimonio singular la han convertido en uno de los puntos más visitados de la costa andaluza para quienes buscan descanso, gastronomía y actividades junto al mar.

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Las vacaciones de Nuria Roca y Juan del Val en Cádiz (Instagram)

El establecimiento en el que se han alojado, el Palacio de Sancti Petri Gran Meliá, es un hotel de cinco estrellas integrado en The Leading Hotels of the World. La propia web del alojamiento define su arquitectura como inspirada en el estilo neomudéjar, con influencias árabes, patios andaluces y aire de cortijo. Entre sus servicios figuran acceso directo a la playa de La Barrosa, dos piscinas exteriores, spa equipado, gimnasio y jardines.

Las vacaciones de Nuria Roca y Juan del Val en Cádiz (Instagram)

En su oferta gastronómica destaca el restaurante Alevante, dirigido por Ángel León y distinguido con dos estrellas Michelin y dos Soles Repsol, con un menú degustación de 210 euros por persona sin bebida. Allí, una habitación en temporada baja puede superar los 200 euros, mientras que en los meses de mayor demanda el precio mínimo rebasa fácilmente los 600 euros para las habitaciones estándar.

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La playa de La Barrosa

Frente al hotel se abre La Barrosa, una de las playas más conocidas de Andalucía. Mantiene la Bandera Azul desde 1988 y suma otras distinciones vinculadas a la calidad y la sostenibilidad: la Q de calidad turística, la ISO 14001 de gestión ambiental y el reconocimiento Ecoplayas. Su arenal supera los 8 kilómetros de longitud, con arena dorada, buenos servicios y accesibilidad, por lo que es un lugar idóneo para contemplar la puesta de sol sobre el Atlántico.

De hecho, pese a la fuerte afluencia veraniega, sigue siendo muy visitada incluso durante el resto del año gracias a su clima soleado. La playa se extiende desde la torre Bermeja, junto al poblado y la playa de Sancti Petri, hasta la torre del Puerco, ya en dirección a las playas de Conil de la Frontera.

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Las vacaciones de Nuria Roca y Juan del Val en Cádiz (Instagram)

Para orientarse en un frente litoral tan amplio, los chiclaneros la dividen en ‘pistas’: la primera va desde los acantilados de Sancti Petri hasta el puesto de la Cruz Roja, la segunda concentra zonas más residenciales y la tercera coincide con la urbanización de Novo Sancti Petri, donde se concentran más de una veintena de hoteles, entre ellos en el que disfrutan Nuria Roca y Juan del Val.

La dedicatoria de Juan del Val a Nuria Roca al ganar el Premio Planeta 2025

El entorno añade además un peso histórico poco habitual en un destino puramente vacacional. En esta playa tuvo lugar el 5 de marzo de 1811 la batalla de La Barrosa, uno de los episodios de la guerra de la Independencia española en el que las tropas anglo-españolas derrotaron a las fuerzas francesas de Napoleón. De ese pasado se conserva la torre Bermeja, que separa La Barrosa de la playa vecina de Sancti Petri. El área también reúne el castillo de Sancti Petri, una fortaleza del siglo XVIII levantada donde antes se habría situado el templo fenicio de Melkart, y la torre del Puerco, construida por orden de Felipe II para defender la costa de los piratas.

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