Gafas para el eclipse del 12 de agosto: dónde conseguirlas gratis, dónde comprarlas cerca de casa y cómo saber si están homologadas

ARCHIVO - Un grupo de espectadores utiliza unas gafas especiales para ver cómo la Luna se desplaza por delante del Sol durante un eclipse solar anular, o anillo de fuego, el sábado 14 de octubre de 2023, visto desde San Antonio. (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

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El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 (el primero visible en la España peninsular en un siglo) ha disparado la demanda de gafas de protección solar homologadas, un accesorio imprescindible para observar el fenómeno sin riesgo de daño ocular permanente. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Grupo Social ONCE han puesto en marcha la campaña Una vista única. Cuídala, con la que repartirán de forma gratuita dos millones de gafas certificadas antes de que el astro quede cubierto por la Luna al atardecer.

La distribución arrancó el 3 de agosto y se mantendrá hasta agotar existencias. De los dos millones de unidades, 1,7 millones se distribuyen a través de la red de vendedores de la ONCE en todo el territorio nacional (en quioscos fijos y puntos habituales de venta de cupones), sin necesidad de adquirir ningún producto. Las 300.000 unidades restantes las gestiona el MICIU a través de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), que las hace llegar a centros de investigación, museos de ciencia, planetarios y universidades.

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Puntos de distribución gratuita de la FECYT

Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA)

Parque de las Ciencias de Andalucía (Granada)

Museo Aragonés de Paleontología (Teruel)

Museo de la Ciencia y el Cosmos (Tenerife)

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología (Las Palmas de Gran Canaria)

Ojos al Cielo (La Palma)

Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha (MCCM) (Cuenca)

Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha (MUPA) (Cuenca)

La Fábrica de Luz. Museo de la Energía (Ponferrada)

Museo de la Ciencia de Valladolid (Valladolid)

Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA) (Cornellà de Llobregat)

Parc Astronòmic del Montsec (Lleida)

Mapa animado de España que muestra la franja de territorio y las ciudades donde será visible un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026.

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) (Alcobendas)

Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid)

Real Jardín Botánico (Madrid)

Museo de Ciencias Universidad de Navarra (Pamplona)

Big History. Centro de divulgación científica y medioambiental (Aras de los Olmos)

Ciutat de les Arts i les Ciències (Valencia)

Jardí Botànic de la Universitat de València

Museo de Aguas de Alicante

Museo de Ciencias Naturales de Valencia

Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura (MUDIC-VBS-CV) (Valencia)

Planetario de Castellón

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) (A Coruña)

Museos Científicos Coruñeses (A Coruña)

Casa de las Ciencias de Logroño Eureka! Zientzia Museoa (San Sebastián)

Bioparc Acuario de Gijón (Asturias)

Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia

Planetario de Madrid

Museo de Historia de Madrid

Museo de San Isidro

Imprenta Municipal-Artes del Libro

Conde Duque

Red de bibliotecas municipales de Madrid

Dónde comprar gafas si se agotan las gratuitas

Ante la alta demanda prevista, las existencias gratuitas pueden agotarse antes del eclipse. Las ópticas son otra opción ya que el personal está formado para orientar sobre protección ocular y los modelos suelen rondar el euro por unidad. Las farmacias, con su amplia presencia en todo el territorio, son otra alternativa práctica, aunque la disponibilidad varía entre establecimientos.

Los grandes supermercados también han incorporado gafas homologadas a sus lineales. Aldi las comercializa a 1,49 euros la unidad con un 50% de descuento, Eroski a 1,50 euros, Carrefour desde 1,99 euros en modelo individual y en pack de tres unidades de la marca Bresser a 8,90 euros, y Alcampo a 1,95 euros, aunque en algunos puntos el stock ya aparece agotado. En internet, tiendas especializadas como Helioclipse.com y plataformas como Amazon ofrecen modelos con plazos de entrega de 24 a 48 horas, aunque los envíos se ajustan conforme se acerca la fecha.

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Cómo saber si las gafas están homologadas

La norma ISO 12312-2:2015 es el único estándar que garantiza la protección ocular para la observación solar directa. Las gafas deben llevar esa referencia impresa en la patilla o el embalaje, junto al marcado CE, el nombre del fabricante y una dirección de contacto en la Unión Europea. Al tratarse de Equipos de Protección Individual (EPI) de Categoría II, también deben incluir una Declaración UE de Conformidad.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierten de que ningún otro método ofrece protección suficiente: ni las gafas de sol convencionales, ni las radiografías, ni los cristales ahumados, ni los filtros caseros bloquean la radiación ultravioleta e infrarroja con la intensidad necesaria para proteger la retina. Una gafa sin la homologación ISO expone a quemaduras irreversibles en cuestión de segundos.

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Un perro se protege del eclipse solar en Regent Park, Londres (AP/Kirsty Wigglesworth/The Washington Post)

Antes de usarlas, conviene realizar una comprobación sencilla. Al ponérselas en el exterior, solo debe verse el disco solar. Si se distingue una lámpara encendida, una ventana iluminada o cualquier objeto cercano con claridad, el filtro es insuficiente y las gafas deben descartarse. También es preciso revisar que los filtros no presenten arañazos, pliegues ni perforaciones, ya que cualquier deterioro los invalida.

Los expertos recomiendan no mirar al Sol de forma continuada más de un minuto seguido, incluso con gafas certificadas. Solo durante la fase de totalidad, cuando la Luna cubre por completo el disco solar, puede prescindirse brevemente de la protección, con la advertencia de volver a ponérselas en cuanto reaparezca el primer hilo de luz. El Ministerio de Consumo también recuerda supervisar a niños y personas mayores, que pueden retirar la protección de forma accidental.

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