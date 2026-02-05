Óscar Casas confiesa la clave para el éxito de su relación con Ana Mena: “Hay que llevarlo con naturalidad”

El actor Óscar Casas y la cantante Ana Mena durante el estreno de la película 'Ídolos', a 21 de enero de 2026, en Madrid (España). (EUROPA PRESS).

Óscar Casas atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. El actor es el último invitado de Zódiac, el podcast de Vanitatis dirigido por Nacho Gay, un formato que mezcla entrevistas con un guiño lúdico al tarot para explorar el presente y el futuro inmediato de sus protagonistas. En plena recta final de la promoción de Ídolos, su nueva película, Casas se muestra relajado, sincero y consciente de que está viviendo una etapa clave de su carrera.

Con solo 27 años, Óscar ha conseguido dejar de ser “el hermano pequeño de Mario Casas” para construir una identidad propia en la industria. En los últimos tiempos ha encadenado proyectos exigentes y variados, desde dar vida al gimnasta Gervasio Deferr en El gran salto hasta protagonizar Mi soledad tiene alas, la ópera prima de su hermano como director. Ahora, con Ídolos, se enfrenta a un papel que combina ambición, conflicto familiar y romance, ingredientes que también se han colado en su vida real.

En la película interpreta a un joven piloto de motos con un carácter indomable, obsesionado con llegar a lo más alto del motociclismo profesional. Un talento al que nadie termina de apostar hasta que surge una oportunidad inesperada, con una condición difícil de asumir: su entrenador será su propio padre, con quien mantiene una relación rota desde hace años. En ese contexto aparece el personaje de Ana Mena, una artista que irrumpe en su vida y altera su equilibrio emocional. La química entre ambos traspasa la pantalla, algo que el público no tardó en percibir.

Durante su conversación en Zódiac, Óscar explica que la relación con la cantante malagueña nació de forma natural durante el rodaje. Fueron semanas muy intensas, con jornadas largas, tiempos muertos y mucha convivencia. “Es un rodaje muy largo y tu compañero es con el que más tiempo pasas. Ha habido muchos momentos de tensión, de esperas, y tu compañero es quien te acompaña”, reconoce. Entre momentos de tensión, esperas interminables y la exigencia del rodaje, surgió una complicidad que fue creciendo sin forzar nada. Para él, Ana fue una compañera excepcional y el vínculo se fue construyendo con espontaneidad.

Aunque su relación llevaba tiempo siendo un secreto a voces, ambos decidieron no precipitarse a la hora de hacerla pública. No la escondieron, pero tampoco la expusieron antes de sentirse preparados. Cuando finalmente la confirmaron en redes sociales, lo hicieron con la misma naturalidad con la que, según él, han vivido todo el proceso. “Hay que llevarlo con naturalidad y es la naturalidad con la que lo hemos vivido", afirma, sin dramatizar. Casas admite que sabe lo que implica tener una relación bajo el foco mediático, algo que conoce desde pequeño por su familia y su propia trayectoria.

Sin embargo, reconoce que la promoción de Ídolos ha supuesto una sobreexposición difícil de esquivar. Realidad y ficción se han mezclado hasta el punto de resultar complicado separar una cosa de la otra. “Llevo bien que mi relación sea mediática. Lo hablábamos el otro día: tenemos ganas de no tener una cámara delante todo el rato”, comenta a Vanitatis. Aun así, no reniega del momento que vive y asume que forma parte del precio de dedicarse a una profesión tan visible.

Un amor que traspasa la pantalla

El romance entre Óscar Casas y Ana Mena se gestó en septiembre de 2024, durante las diez semanas de rodaje de la película. Apenas unos meses después, en diciembre, las primeras imágenes juntos confirmaban lo que muchos ya intuían. Desde entonces, se les ha visto apoyándose mutuamente en conciertos, estrenos y eventos profesionales. Él no duda en acudir a los directos de ella; ella, en acompañarlo en alfombras rojas clave. Ambos han hablado con cariño y admiración el uno del otro en distintas entrevistas.

Casas incluso se permitió una declaración pública de amor al recibir un premio en la gala Woman of the year, dedicándole unas palabras sencillas pero contundentes. Ana, por su parte, ha definido a Óscar como alguien “maravilloso” y cercano, reforzando la imagen de una pareja que atraviesa una etapa ilusionante.