Viajes

La imprenta de Madrid donde se imprimió la primera edición de ‘El Quijote’ reabre con visitas guiadas por 5 €

El histórico taller del siglo XVI abre sus puertas los martes y domingos, permitiendo descubrir el proceso artesanal que dio vida a la obra universal de Cervantes en pleno corazón de la capital

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Imprenta de la calle Atocha, en Madrid
Imprenta de la calle Atocha, en Madrid (Sociedad Cervantina).

En pleno corazón de Madrid, en la histórica calle de Atocha, se esconde un tesoro literario y patrimonial que pocos conocen: la imprenta donde se estampó la primera edición de ‘El Quijote’. Este edificio del siglo XVI, convertido en enclave de referencia para los amantes de la literatura y la historia, fue el epicentro de la cultura impresa durante el Siglo de Oro. Allí, en mayo de 1605, vio la luz la obra universal de Miguel de Cervantes, iniciando su viaje hacia la inmortalidad.

Ahora, y solo en contadas ocasiones cada año, este espacio se abre al público gracias a la labor de la Sociedad Cervantina y la colaboración de la Comunidad de Madrid. La nueva temporada de visitas arranca este martes 7 de abril y permitirá a los visitantes adentrarse en el mundo de la imprenta del Siglo de Oro todos los martes y domingos durante los meses de mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre. Una experiencia guiada que va mucho más allá de la simple curiosidad turística.

Un viaje al corazón de la imprenta cervantina

El edificio de la calle Atocha, número 87, fue mucho más que un taller tipográfico: fue el lugar donde la palabra cobró forma y donde autores como Lope de Vega, Tirso de Molina o Francisco de Quevedo vieron impresos sus textos. Sin embargo, su mayor hito fue la impresión de la primera parte de ‘El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha’, la joya de la literatura española y mundial.

Imprenta de la calle Atocha, en Madrid
Imprenta de la calle Atocha, en Madrid (Sociedad Cervantina).

Cada visita guiada, de aproximadamente una hora de duración y con un coste de cinco euros (más comisión de gestión), permite recorrer una recreación fiel del taller original. Aquí, los visitantes pueden conocer de cerca el proceso artesanal de impresión de hace cinco siglos, desde la composición de los tipos móviles hasta la encuadernación, pasando por las anécdotas y dificultades de la época: los errores de imprenta, las correcciones manuales y la importancia de los gremios.

“Madrid es la única región del mundo que conserva un espacio vinculado a la primera edición de ‘El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha’”, subraya Mariano de Paco Serrano, consejero madrileño de Cultura, en una valoración que pone en valor la singularidad del proyecto. El responsable autonómico destaca también el papel esencial de la Sociedad Cervantina en la preservación, gestión y divulgación de este legado, fruto de “la fortaleza de la colaboración público-privada”.

Más que una visita turística: inmersión en la lengua y la historia

Las visitas a la imprenta no solo muestran el espacio físico, sino que constituyen una auténtica inmersión en la historia del español y en la vida y obra de Cervantes. Los recorridos, promovidos por la Sociedad Cervantina, están pensados tanto para curiosos como para estudiosos y amantes de la literatura. El itinerario incluye relatos sobre la difusión de ‘El Quijote’, las dificultades para imprimir libros en el siglo XVII y las estrategias de Cervantes para sortear la censura y abrirse camino en el competitivo mundo editorial de la época.

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De hecho, durante el recorrido, los guías comparten detalles sobre el ambiente literario del Siglo de Oro, la vida cotidiana en la imprenta y el impacto que la publicación de ‘El Quijote’ tuvo en la cultura universal. El interés por este enclave histórico no deja de crecer. Cada temporada, las entradas —que se adquieren exclusivamente a través de la web de la Sociedad Cervantina— se agotan rápidamente, reflejando el atractivo de poder pisar el mismo suelo donde nacieron algunas de las páginas más célebres del idioma. La oferta se ha ampliado con visitas los martes a las 18:30 horas y los domingos a las 12:00, facilitando el acceso tanto a madrileños como a turistas y a grupos escolares.

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