Este es el pueblo más bonito al que viajar en marzo, según el ‘National Geographic’: una villa medieval ideal para ver la floración de los almendros

Poza de la Sal, en Burgos (Turismo Castilla y León).

Enclavados entre montañas y valles, los pueblos de Burgos conservan ese halo de autenticidad que seduce al viajero que busca historia, naturaleza y tradición. Sus cascos antiguos, sus iglesias góticas y sus murallas medievales cuentan relatos de siglos pasados, mientras los paisajes que los rodean invitan a perderse entre barrancos, sierras y campos en flor. En este mosaico de villas con encanto, cada rincón parece guardar una pequeña joya por descubrir, especialmente cuando la primavera comienza a despertar la vida en el corazón de Castilla y León.

De este modo, Poza de la Sal emerge como el destino perfecto al que viajar en marzo según el National Geographic. No solo es célebre por su belleza paisajística y su legado histórico, sino también por ser la cuna de Félix Rodríguez de la Fuente, quien encontró en estos parajes la inspiración para su pasión por la naturaleza. En torno a la fecha en que coinciden su nacimiento y fallecimiento, el pueblo se transforma: los almendros en flor tiñen de blanco y rosa los alrededores, rindiendo homenaje a la memoria del naturalista y convirtiendo cada paseo en una experiencia sensorial única.

Situada cerca de Frías, la ciudad más pequeña de España, Poza de la Sal se asienta en una encrucijada natural donde confluyen los Montes Obarenes, la Sierra del Alto de las Cruces y el valle de las Caderechas. Esta geografía singular, jalonada por barrancos y caminos que conducen hasta Pancorbo, ofrece al visitante un paisaje denso y variado, ideal para la contemplación y el senderismo. No es casualidad que Félix Rodríguez de la Fuente describiera Poza como la más fascinante escuela de su infancia, un lugar donde cada rincón invita a observar y aprender de la naturaleza.

El castillo que corona el pueblo, conocido como el Balcón de La Bureba, ofrece unas vistas espectaculares sobre el valle. Desde lo alto, el viento y el vuelo de las aves acompañan una panorámica que cautiva tanto a ornitólogos como a simples paseantes.

Centro histórico y patrimonio salinero

Poza de la Sal, en Burgos (Adobe Stock).

El casco antiguo de Poza de la Sal, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1982, mantiene intacto su trazado medieval y gran parte de la muralla original, especialmente en la zona sur. Por estas calles corrió de niño Félix Rodríguez de la Fuente, cuya casa natal, en el número 18 de la Calle Mayor, se ha convertido en parada obligada para quienes desean rendir tributo a su figura. Una placa recuerda al visitante que aquí nació el célebre naturalista, mientras la melodía de El Hombre y la Tierra parece flotar en el ambiente.

La Plaza Nueva es el punto de partida para explorar el pueblo. Aquí se encuentra la oficina de turismo y el singular Temple de la Música, símbolo de la pasión musical de Poza, que ostenta el título de municipio más pequeño de Europa con banda propia. Desde la plaza, la Calle Mayor guía al viajero entre casas blasonadas con entramado de madera, huella del poder económico que la sal otorgó durante siglos a la villa.

Tanto es así que Poza de la Sal no solo debe su nombre a la presencia de manantiales salinos, sino también a un pasado ligado a la explotación del oro blanco. Durante siglos, este fue el principal centro productor de sal de la Península Ibérica, con cifras que superaban los siete millones de kilos anuales. En la antigua Casa de la Administración de las Reales Salinas, hoy convertida en centro de interpretación, el visitante puede recorrer la historia de un recurso que moldeó la economía y la identidad local.

Presidiendo la plaza que lleva su nombre, la iglesia de San Cosme y San Damián se alza como uno de los tesoros góticos del siglo XIV. Declarada Bien de Interés Cultural en 1974, la iglesia es testigo del devenir histórico de la villa y punto de referencia para quienes desean adentrarse en su patrimonio artístico y espiritual.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

El espectáculo de los almendros

Cada mes de marzo, el entorno de Poza de la Sal se cubre de un manto blanco y rosado gracias a la floración de los almendros que bordean el camino entre las antiguas salinas y las primeras fincas. El Ayuntamiento señala una ruta circular de cinco kilómetros que parte junto a la iglesia y serpentea entre pasillos de flores, invitando a familias y senderistas a recorrer el mismo paisaje que marcó la infancia de Félix Rodríguez de la Fuente.

Cómo llegar

Desde Burgos, el viaje es de alrededor de 40 minutos por la carretera BU-V-5021. Por su parte, desde Logroño el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 15 minutos por las vías AP-68 y N-232 (hay peajes).