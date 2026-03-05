Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid: de joyas del grabado japonés a la floración de los almendros del 6 al 7 de marzo

Viajes

Plaza Mayor de Madrid
Plaza Mayor de Madrid (Adobe Stock).

Madrid se transforma cada fin de semana en un escenario repleto de propuestas culturales y de ocio al alcance de todos. La capital española invita a recorrer sus barrios, museos y parques con una oferta gratuita que combina arte, naturaleza y experiencias colectivas. Ya sea paseando entre almendros en flor, descubriendo exposiciones inéditas o dejándose sorprender por la creatividad de sus festivales, Madrid demuestra que disfrutar de la ciudad no está reñido con el bolsillo.

Este fin de semana, la agenda madrileña vuelve a desbordar posibilidades para todos los públicos. Desde joyas del grabado japonés en pleno centro hasta mercadillos al aire libre y festivales de creación femenina, la ciudad ofrece un sinfín de planes sin coste. Repasamos las mejores actividades gratuitas para vivir Madrid intensamente y sin gastar un euro.

La exposición con joyas del grabado japonés

En pleno corazón de la ciudad, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (calle Alcalá, 13) acoge una muestra imprescindible para los amantes del arte oriental. Hasta el 31 de mayo, se puede visitar de manera gratuita una selección de más de 70 grabados japoneses de la Colección Pasamar-Onila, centrados en los géneros bijin-ga y shunga. El recorrido invita a descubrir la elegancia de las estampas que retratan la vida cotidiana, la intimidad y el erotismo en el Japón clásico. Una oportunidad única para adentrarse en la edad de oro del ukiyo-e sin salir de Madrid.

Disfrutar de los almendros en flor en la Quinta de los Molinos

La llegada del final del invierno trae consigo uno de los espectáculos naturales más celebrados en la capital: la floración de los almendros en la Quinta de los Molinos (calle Alcalá, 527). El blanco y el rosa tiñen los senderos de este parque, convirtiendo el paseo entre sus árboles en una experiencia sensorial y fotográfica. Familias, amigos y curiosos se reúnen para disfrutar de este ritual estacional, perfecto para conectar con la naturaleza y con el ritmo pausado de la ciudad.

Mercado de las Ranas en el Barrio de las Letras

El Mercado de las Ranas
El Mercado de las Ranas

El sábado 7 de marzo, el Barrio de las Letras se convierte en un pequeño circuito cultural y gastronómico al aire libre gracias al Mercado de las Ranas. Comercios, galerías y locales sacan sus propuestas a la calle Huertas, ampliando horarios y actividades en una jornada de puertas abiertas. El ambiente bohemio y la mezcla de arte, diseño y sabores hacen de este mercado una cita imprescindible para quienes buscan planes originales y gratuitos.

Festival Ellas Crean: mujeres protagonistas de la cultura

Del 5 al 15 de marzo, Madrid celebra una nueva edición de Ellas Crean, el festival dedicado a la creación femenina organizado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Toda la programación es gratuita y con entrada libre hasta completar aforo en distintos espacios de la ciudad. Este fin de semana, destacan el viernes la compañía Corpo Liminal con “ÁBREGO”; el sábado la obra “LA PEOR DE TODAS” de Inés Narváez Arrospide, el concierto de Leonor Watling & Leo Sidran, y el domingo la pieza de danza “AFTER THE DROP”. Una ocasión perfecta para disfrutar de música, teatro y danza de la mano de grandes creadoras.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

A la manera del Bosco en la Fundación Juan March

La Fundación Juan March (calle Castelló, 77) inaugura este fin de semana la exposición “A la manera del Bosco”, un diálogo entre el arte del Renacimiento y la creatividad contemporánea. Dos pinturas inspiradas en El Bosco –El cielo y El infierno– sirven de punto de partida para un recorrido que explora el surrealismo, la sátira y la tecnología actual. La colección SOLO aporta piezas que cruzan fronteras entre épocas y estilos, generando un espacio de reflexión, humor y asombro. La entrada es gratuita hasta el 12 de abril.

