Así será el nuevo puente que unirá Madrid y Lisboa: 100 km menos de viaje y atraviesa un parque natural

Lisboa, Portugal (Shutterstock).

Madrid y Lisboa, dos capitales que comparten historia, arte y una energía vibrante, han estado unidas durante siglos por el flujo de viajeros, negocios y cultura. A ambos lados de la frontera, el encanto de Portugal y la vitalidad de la capital española seducen a quienes buscan desde el bullicio cosmopolita hasta la paz de los paisajes naturales. Ahora, una nueva conexión promete acercar aún más a estas dos ciudades emblemáticas, facilitando el viaje y abriendo oportunidades para descubrir rincones menos conocidos de la península ibérica.

El nuevo trayecto, que recortará en 100 kilómetros la distancia entre Madrid y Lisboa, se perfila como una revolución en las comunicaciones entre ambos países, tal y como explica el National Geographic. Gracias a la construcción de un puente internacional sobre el río Sever, los viajeros podrán cruzar entre la cacereña Cedillo y la portuguesa Montalvão (Nisa) sin los rodeos y restricciones de antaño.

Un hito para viajeros, peatones y ciclistas

En el corazón del Parque Natural Tajo Internacional, la separación entre Cedillo y Montalvão ha sido, durante tres décadas, un recordatorio de cómo la naturaleza y la burocracia pueden aislar comunidades vecinas. La presa hidroeléctrica y la ausencia de un paso directo obligaban a recorrer más de una hora adicional por carreteras secundarias o a depender de la apertura de compuertas los fines de semana. Esta situación, conocida popularmente como la “frontera de los fines de semana”, quedará atrás con la llegada del nuevo viaducto.

El futuro puente internacional, de 160 metros de longitud, ha sido diseñado para integrarse en el paisaje del valle del Sever. Según la Cámara Municipal de Nisa y el acuerdo publicado en el BOE, la estructura se apoyará en dos arcos gemelos de hormigón anclados a las laderas, evitando así cualquier impacto en el cauce del río y protegiendo la biodiversidad. Esta solución permitirá que el viaducto “flote” sobre el valle, combinando funcionalidad y respeto medioambiental.

Recreación del puente (Cámara Municipal de Nisa)

La nueva infraestructura no solo acorta el trayecto entre Madrid y Lisboa, sino que también lo hace más sostenible y accesible. El puente está concebido para el paso de vehículos, pero también habilitará un carril para peatones y bicicletas, favoreciendo el turismo activo y ofreciendo un mirador privilegiado sobre el río Sever. Por primera vez, será posible cruzar entre ambos países los 365 días del año y a cualquier hora, eliminando la dependencia de horarios y la necesidad de sumar 100 kilómetros extra.

La reducción de distancia repercutirá directamente en el tiempo de viaje, en la comodidad de los conductores y en el flujo comercial y turístico entre España y Portugal. Además, el acuerdo bilateral garantiza que cada país se encargará del mantenimiento de su tramo, asegurando la conservación de la infraestructura y del entorno natural.

2028 como año previsto

El inicio de las obras marca un antes y un después en la conectividad peninsular. Desde la entrada en vigor del acuerdo internacional, los trabajos avanzan con el horizonte de 2028 como fecha de culminación. El propio trazado de la frontera quedará simbolizado sobre el puente, que dejará de ser una división para convertirse en punto de encuentro y observatorio natural.

Quienes recorran este nuevo trayecto no solo ganarán tiempo y comodidad, sino que podrán disfrutar de paisajes hasta ahora inaccesibles y de una experiencia de viaje renovada. El río Sever, antaño obstáculo, se transformará en un atractivo más para quienes cruzan de una orilla a otra.

Además, la apertura de este paso supondrá un impulso para las localidades del entorno, tanto del lado español como del portugués. Cedillo y Montalvão, hasta ahora apartadas de las grandes rutas, se verán beneficiadas por un mayor flujo de visitantes interesados en los valores naturales del Tajo Internacional, la gastronomía local y el descubrimiento de enclaves rurales auténticos. El turismo sostenible y las actividades al aire libre encontrarán en este nuevo corredor un escenario privilegiado.