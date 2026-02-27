Viajes

‘La pequeña Suiza’ catalana: el pueblo donde se fabrican las galletas más antiguas de España y que cuenta con un monasterio del siglo X

Entre montañas y ríos, este enclave pirenaico fusiona patrimonio medieval y una reconocida herencia repostera familiar

Guardar
Camprodon, Gerona (Wikipedia)
Camprodon, Gerona (Wikipedia)

La villa de Camprodon, situada entre el Pirineo Oriental y el mar Mediterráneo, se ha consolidado como uno de los pueblos más emblemáticos y bellos de Cataluña. El apodo de ‘la pequeña Suiza’ catalana se ha mantenido desde el siglo XIX, reflejando tanto su atractivo para las clases acomodadas durante sus retiros vacacionales como el carácter alpino de su entorno. El valle de Camprodon, en la confluencia de las comarcas de la Garrocha y el Ripollés, exhibe un paisaje inconfundible, en el que sobresale la arquitectura tradicional y la riqueza de su patrimonio románico.

Edificaciones como el puente Nuevo, que cruza el río Ter y data del siglo XII, se han erigido en símbolos reconocibles de la localidad. No obstante, es el monasterio benedictino de Sant Pere, construido en el siglo X, el ejemplo más representativo de la arquitectura románica del municipio, al que se suma un claustro de especial interés.

Monasterio benedictino de Sant Pere,
Monasterio benedictino de Sant Pere, Camprodon (Wikipedia)

Además, la iglesia de Santa María, un templo parroquial gótico del siglo XIV, destaca por sus proporciones y su impacto en el paisaje urbano, ilustrando la influencia del gótico en la arquitectura religiosa catalana. Entre otros monumentos notables, figuran la ermita de Sant Antoni, edificada en 1700 y ubicada en la cota más alta de Camprodon —a 1.345 metros—, la capilla de San Bartomeu del Sitjar y el Castillo de Creixenturri, todos ellos exponentes del románico local.

Ermita de Sant Antoni (Ajuntament
Ermita de Sant Antoni (Ajuntament de Camprodon)

El desarrollo urbanístico del pueblo también ha dejado una huella singular con las casas colgadas sobre el río Ter. Estas viviendas, de fachadas policromas y tejados rojos, muestran la fisonomía característica de la construcción tradicional catalana y reflejan la pujanza comercial que Camprodon adquirió durante la Edad Media.

La cultura pastelera y su proyección

Más allá de su relevancia histórica y arquitectónica, Camprodon se ha consolidado como un referente de la tradición pastelera gracias a la familia Birba. Su andadura comenzó en la localidad poco después de la adopción de la peseta en España, con un pequeño ultramarinos en pleno corazón del Pirineo Oriental.

Pont Nou, Camprodon (Wikipedia)
Pont Nou, Camprodon (Wikipedia)

Ya entonces, el municipio gozaba de popularidad entre los veraneantes barceloneses, circunstancia que contribuyó al auge inicial del negocio y a la venta de centenares de bizcochos y productos de confitería. Sin embargo, tras el verano, la escasez de demanda durante el invierno planteaba serios desafíos a la continuidad de la empresa.

Fue en 1893 cuando la familia Birba ideó una solución para prolongar la vida del negocio durante todo el año. Optaron por elaborar galletas —más duraderas que los bizcochos y de distribución más sencilla—, decisión que transformó por completo el rumbo del establecimiento. El éxito de estas galletas fue inmediato, convirtiéndose en el producto estrella y en el auténtico símbolo de la firma.

La consolidación de la marca

Con el tiempo, uno de los descendientes, Llorenç Birba Cordomí, alcanzó una posición destacada como maestro pastelero. Inicialmente, el obrador en el que se fabricaban estas galletas se encontraba en el sótano de la vivienda familiar, aunque este emplazamiento resultó pronto insuficiente ante el crecimiento de la demanda.

Galletas Birba
Galletas Birba

La profesionalización de la empresa se materializó en 1929 con la construcción de la primera fábrica Birba en la avenida Maristany de Camprodon. Ese mismo año, la firma obtuvo el Gran Premio de la Exposición Internacional de Barcelona, lo que supuso un respaldo definitivo a su consolidación.

El pueblo más antiguo de Cataluña que tiene un yacimiento íbero declarado Patrimonio de la Humanidad.

A partir de este momento, Birba evolucionó desde los orígenes de un simple ultramarinos para convertirse en sinónimo de calidad y tradición repostera, primero en Cataluña y más tarde en toda España. Aunque la oferta de productos se ha ampliado en la actualidad, la mayoría de las variedades que se comercializan ya se producían a finales del siglo XIX.

Temas Relacionados

Pueblos de EspañaPueblosCataluñaTurismo EspañaViajes y TurismoTurismo RuralTurismo Rural EspañaEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid: del fin de fiesta del Madrid Spring Festival a ‘El Quijote’ con inteligencia artificial del 27 de febrero al 1 de marzo

La agenda cultural de la capital española invita a disfrutar de una variedad de actividades sin coste alguno

Los mejores planes gratuitos para

Esta será la primera aerolínea en la que podrás viajar junto a tu perro: los que pesen menos de 30 kilos podrán ir en un asiento y sin transportín

La empresa italiana Ita Airways ha dicho que se encuentra en la fase final de los preparativos para aplicar esta medida, aunque sin dar una fecha concreta

Esta será la primera aerolínea

El mercadillo perfecto para encontrar antigüedades y productos artesanos a menos de 1 hora y media de Madrid

El primer sábado de cada mes se celebra un mercadillo con numerosos puestos, actuaciones, cuentacuentos y gastronomía propia

El mercadillo perfecto para encontrar

Ocho pueblos abandonados de Tarragona: castillos y masías de piedra entre el Mediterráneo y la sierra

Las localidades catalanas contaban en el pasado con escasos habitantes y, con el paso del tiempo, lo único que ha permanecido son las ruinas arquitectónicas

Ocho pueblos abandonados de Tarragona:

La plaza Mayor de uno de los pueblos más bonitos de España: la joya desconocida del siglo XVI declarada Conjunto Histórico-Artístico

El municipio de Ciudad Real cuenta con una plaza que data de la época visigoda, en la que Carlos III prohibió todo tipo de celebraciones

La plaza Mayor de uno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los documentos desclasificados del 23F

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

La empresa de seguridad de la exconcejala del PP sigue engordando sus cuentas gracias a los contratos de Madrid: 10,8 millones para vigilar pisos protegidos y 968.000 euros para los centros deportivos

Arranca la campaña en Castilla y León: el PSOE busca un cambio de tornas y el PP no complicarse su futuro con un Vox catapultado

Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia: quieren forzar la destitución de su presidente

ECONOMÍA

Última tregua para los hipotecados:

Última tregua para los hipotecados: el euríbor cae al 2,22% en febrero y baja 200 € de media las cuotas anuales antes de su subida en primavera

Dónde estudias importa cada vez más: las universidades públicas con mayor empleabilidad y salarios se concentran en Madrid y Cataluña

La regulación del alquiler de temporada para ayudar a los estudiantes fracasa en el Congreso: PP, Vox y Junts votan en contra

Líderes globales abordan en el Digital Summit Latam 2026 los retos de la transformación digital y la IA: “Europa y América Latina deben jugar un papel protagónico”

Muere su padre y nadie coge el teléfono en la aseguradora, lo denuncia y le indemnizan con 4.000 euros, lo que costó el entierro

DEPORTES

Futbolistas en activo con acciones

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions