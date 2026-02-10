La estación de esquí de Valdesquí, una de las mejores de España en la Sierra de Guadarrama con más de 25 kilómetros esquiables

Estación de Valdesquí, en Madrid (Instagram - @valdesqui)

Con la llegada del invierno y las primeras nieves, España despliega un abanico de estaciones de esquí que invitan a los aficionados a disfrutar del deporte blanco sin alejarse demasiado de casa. Entre todas ellas, Valdesquí ocupa un lugar privilegiado: situada en pleno corazón de la Sierra de Guadarrama, es la estación de referencia para los madrileños y segovianos que buscan una escapada rápida a la nieve. Su cercanía, su ambiente familiar y la variedad de sus pistas hacen de este enclave uno de los destinos más concurridos y emblemáticos del centro peninsular.

Enclavada en la ladera norte de la Bola del Mundo y rodeada de un entorno natural protegido, Valdesquí es la puerta de entrada a la alta montaña para miles de esquiadores cada temporada. Desde su inauguración en 1972, la estación ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, mejorando infraestructuras y ampliando servicios para consolidarse como un atractivo turístico de primer orden en la Comunidad de Madrid y en el Sistema Central.

¿Dónde está la estación de esquí de Valdesquí?

La estación de Valdesquí se encuentra en el término municipal de Rascafría (Madrid), en la ladera norte de la Bola del Mundo, el cerro de Valdemartín y la loma del Noruego. Está lindando con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, un espacio de alto valor ecológico y paisajístico. Su ubicación, a tan solo 70 kilómetros de Madrid y 37 kilómetros de Segovia, la convierte en la opción más práctica y accesible para quienes desean esquiar cerca de la capital o de la ciudad del acueducto.

Precios de forfaits y costes por día

Valdesquí ofrece tarifas adaptadas a distintos públicos y necesidades. El forfait de día para adultos (13-64 años) cuesta 44 euros en temporada alta y 39 euros en temporada baja o en el Día del Esquiador. Para niños (3-12 años), veteranos (mayores de 65) y personas con discapacidad, el precio es de 39 euros y 34 euros respectivamente, según la temporada.

Para quienes prefieren esquiar solo por la tarde, existe una tarifa única de 25,50 euros, válida para todas las edades y colectivos. El forfait de temporada tiene un coste de 575 euros para adultos y 442 euros para niños, veteranos, familias numerosas y personas con discapacidad acreditada.

Dónde alojarse cerca de la estación

El entorno de Valdesquí, especialmente en Rascafría y los pueblos de la Sierra de Guadarrama, cuenta con una amplia oferta de alojamientos que van desde albergues juveniles y casas rurales hasta hoteles con encanto y apartamentos turísticos. Desde la propia web de la estación destacan el Albergue Juvenil Los Batanes, el Chalet de Rascafría, Alojamientos Rurales Barondillo, Casa Granero, La Abuela, Los Espinares, Valle del Paular y El Rincón de Rascafría, así como una variada selección de apartamentos y hoteles rurales en toda la comarca.

Esta diversidad de opciones permite a los esquiadores y visitantes elegir entre estancias familiares, escapadas románticas o reuniones de grupo, siempre rodeados de naturaleza y a poca distancia de la estación.

Cómo llegar a Valdesquí

Acceder a Valdesquí es sencillo tanto en vehículo propio como en transporte público. Desde Madrid, se puede tomar la A-6 hasta Collado Villalba y luego seguir por la M-601, o bien optar por la M-607 vía Colmenar Viejo. Desde Segovia, la CL-601 lleva directamente al puerto de Cotos, donde se encuentra la estación.

En transporte público, la línea 691 de autobuses parte del intercambiador de Moncloa y llega hasta el parking de la estación. Además, la estación de tren más cercana es Cotos, a 2,8 km de Valdesquí, con conexión directa desde Madrid Chamartín. Para completar el trayecto, la estación ofrece un servicio gratuito de bus lanzadera entre Cotos y Valdesquí exclusivo para esquiadores y snowboarders.

Cuántos kilómetros esquiables tiene la estación de esquí

Valdesquí cuenta con 24,1 kilómetros de pistas distribuidas en 28 recorridos de distintas dificultades: 23 pistas fáciles y 5 intermedias, lo que la convierte en un destino ideal para principiantes y esquiadores de nivel medio. El terreno esquiable abarca 220 hectáreas y la estación dispone de 6 telesillas, 6 telesquís, 1 telecuerda y 2 alfombras mecánicas, con una capacidad de 15.049 esquiadores por hora.

Además, Valdesquí dispone de un snowpark, 9 cañones de nieve y 1,2 kilómetros de pistas innivadas, lo que garantiza buenas condiciones incluso en temporadas de menor precipitación.

Qué altura tiene la estación

La cota mínima de Valdesquí está situada a 1.860 metros sobre el nivel del mar, mientras que la cota máxima alcanza los 2.280 metros, lo que supone un desnivel de 420 metros. Esta altitud, junto con la orientación norte de la estación, favorece la conservación de la nieve y la calidad de las pistas a lo largo de la temporada.