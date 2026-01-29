A partir de febrero la visita a la Fontana di Trevi será de pago: cuánto cuestan y cómo comprar las entradas

Fontana di Trevi, en Roma (Adobe Stock).

Roma es una ciudad donde cada esquina guarda una historia y cada monumento parece condensar siglos de arte y leyenda. Entre sus tesoros, la Fontana di Trevi destaca como uno de los símbolos más universales de la capital italiana: un lugar que invita a lanzar una moneda y pedir un deseo, rodeado de la atmósfera vibrante que solo la Ciudad Eterna sabe regalar. Hasta ahora, contemplar este espectáculo barroco era gratuito, pero la afluencia masiva y el deseo de proteger el monumento han dado lugar a un cambio histórico.

A partir del 1 de febrero de 2026, la visita a la Fontana di Trevi requerirá el pago de una entrada, una medida pionera que busca preservar este icono del XVIII y mejorar la experiencia de los viajeros. Saber cuánto cuesta el acceso, cómo comprar los tickets y qué incluye cada tipo de entrada es ahora imprescindible para quienes planean su escapada a Roma y quieren asegurarse un hueco junto a las aguas más famosas del mundo.

¿Cuánto cuesta la entrada para ver la Fontana di Trevi?

Desde febrero de 2026, quienes deseen acercarse al catino —la zona más próxima a la fuente— deberán abonar dos euros por persona. Esta tarifa única ha sido establecida por el Ayuntamiento de Roma para controlar la enorme afluencia de visitantes, que cada año supera los nueve millones. El coste del ticket permite acercarse a la fuente, disfrutar de sus detalles escultóricos y vivir la experiencia desde una perspectiva privilegiada.

Es importante destacar que este pago se aplica solo para acceder a la zona inmediata de la fuente. Pasear por la plaza o contemplar la Fontana di Trevi desde cierta distancia seguirá siendo completamente gratuito.

Qué incluye la entrada y quién puede acceder gratis

El ticket de dos euros da derecho a situarse en el área más cercana a la fuente, permitiendo observar de cerca sus relieves y esculturas, y, cómo no, lanzar la tradicional moneda al agua. El horario de acceso con entrada abarca de 9:00 a 22:00, lo que asegura una amplia franja diaria para planificar la visita. Fuera de esta franja, la zona permanece cerrada al público o solo accesible desde la distancia. Esta medida busca evitar las aglomeraciones que, en ocasiones, hacían difícil disfrutar del monumento en condiciones óptimas. La entrada, además, no es nominativa ni requiere reserva para un día específico, facilitando la planificación para quienes viajan con agenda flexible.

Existen exenciones para varios colectivos: la entrada será gratuita para los residentes en Roma, personas con discapacidad y su acompañante, niños hasta cinco años y quienes posean la tarjeta MIC, una credencial anual que concede acceso sin colas a los museos cívicos de la ciudad.

Cómo y dónde comprar las entradas

Las entradas para la Fontana di Trevi pueden adquirirse de forma sencilla por varios canales. En el propio emplazamiento, habrá una decena de terminales SmartPOS, además de puntos de venta autorizados del Sistema de Museos y oficinas de información turística. La opción más cómoda es la compra online, disponible a través de la web oficial: fontanaditrevi.roma.it.

Una vez adquirida la entrada, un operario en la fuente revisará la validez del ticket antes de permitir el acceso al catino. Las entradas no tienen fecha concreta de uso, lo que permite flexibilidad al viajero para organizar su visita dentro del horario habilitado.

Otros monumentos de Roma que pasan a ser de pago

La decisión de cobrar entrada a la Fontana di Trevi es parte de una estrategia más amplia para gestionar el turismo en Roma y preservar su rico patrimonio. A partir de febrero de 2026, otros cinco lugares emblemáticos también tendrán acceso de pago: el Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Pietro Canonica – Villa Borghese, el Museo Napoleonico y la Villa di Massenzio. Desde 2023, visitar el Panteón también requiere entrada, en línea con la tendencia de las grandes capitales europeas a regular el acceso a sus monumentos más visitados.

Para quienes preparan su viaje a Roma, es fundamental anticipar la compra del ticket, especialmente en temporada alta. La web oficial es el único canal online autorizado, por lo que conviene evitar intermediarios para no pagar sobreprecios. Llevar el ticket en formato digital o impreso facilitará la entrada y agilizará el control en el propio monumento.