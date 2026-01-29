Viajes

A partir de febrero la visita a la Fontana di Trevi será de pago: cuánto cuestan y cómo comprar las entradas

El mítico monumento ha impuesto un precio a su visita, aunque se podrá acceder a la plaza y contemplar desde lejos de forma gratuita

Guardar
Fontana di Trevi, en Roma
Fontana di Trevi, en Roma (Adobe Stock).

Roma es una ciudad donde cada esquina guarda una historia y cada monumento parece condensar siglos de arte y leyenda. Entre sus tesoros, la Fontana di Trevi destaca como uno de los símbolos más universales de la capital italiana: un lugar que invita a lanzar una moneda y pedir un deseo, rodeado de la atmósfera vibrante que solo la Ciudad Eterna sabe regalar. Hasta ahora, contemplar este espectáculo barroco era gratuito, pero la afluencia masiva y el deseo de proteger el monumento han dado lugar a un cambio histórico.

A partir del 1 de febrero de 2026, la visita a la Fontana di Trevi requerirá el pago de una entrada, una medida pionera que busca preservar este icono del XVIII y mejorar la experiencia de los viajeros. Saber cuánto cuesta el acceso, cómo comprar los tickets y qué incluye cada tipo de entrada es ahora imprescindible para quienes planean su escapada a Roma y quieren asegurarse un hueco junto a las aguas más famosas del mundo.

¿Cuánto cuesta la entrada para ver la Fontana di Trevi?

Desde febrero de 2026, quienes deseen acercarse al catino —la zona más próxima a la fuente— deberán abonar dos euros por persona. Esta tarifa única ha sido establecida por el Ayuntamiento de Roma para controlar la enorme afluencia de visitantes, que cada año supera los nueve millones. El coste del ticket permite acercarse a la fuente, disfrutar de sus detalles escultóricos y vivir la experiencia desde una perspectiva privilegiada.

Es importante destacar que este pago se aplica solo para acceder a la zona inmediata de la fuente. Pasear por la plaza o contemplar la Fontana di Trevi desde cierta distancia seguirá siendo completamente gratuito.

Qué incluye la entrada y quién puede acceder gratis

Fontana di Trevi, en Roma
Fontana di Trevi, en Roma (Adobe Stock).

El ticket de dos euros da derecho a situarse en el área más cercana a la fuente, permitiendo observar de cerca sus relieves y esculturas, y, cómo no, lanzar la tradicional moneda al agua. El horario de acceso con entrada abarca de 9:00 a 22:00, lo que asegura una amplia franja diaria para planificar la visita. Fuera de esta franja, la zona permanece cerrada al público o solo accesible desde la distancia. Esta medida busca evitar las aglomeraciones que, en ocasiones, hacían difícil disfrutar del monumento en condiciones óptimas. La entrada, además, no es nominativa ni requiere reserva para un día específico, facilitando la planificación para quienes viajan con agenda flexible.

Existen exenciones para varios colectivos: la entrada será gratuita para los residentes en Roma, personas con discapacidad y su acompañante, niños hasta cinco años y quienes posean la tarjeta MIC, una credencial anual que concede acceso sin colas a los museos cívicos de la ciudad.

Cómo y dónde comprar las entradas

Las entradas para la Fontana di Trevi pueden adquirirse de forma sencilla por varios canales. En el propio emplazamiento, habrá una decena de terminales SmartPOS, además de puntos de venta autorizados del Sistema de Museos y oficinas de información turística. La opción más cómoda es la compra online, disponible a través de la web oficial: fontanaditrevi.roma.it.

Una vez adquirida la entrada, un operario en la fuente revisará la validez del ticket antes de permitir el acceso al catino. Las entradas no tienen fecha concreta de uso, lo que permite flexibilidad al viajero para organizar su visita dentro del horario habilitado.

Los 5 pueblos más bonitos cerca de Roma: villas medievales, monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad e increíbles vistas.

Otros monumentos de Roma que pasan a ser de pago

La decisión de cobrar entrada a la Fontana di Trevi es parte de una estrategia más amplia para gestionar el turismo en Roma y preservar su rico patrimonio. A partir de febrero de 2026, otros cinco lugares emblemáticos también tendrán acceso de pago: el Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Pietro Canonica – Villa Borghese, el Museo Napoleonico y la Villa di Massenzio. Desde 2023, visitar el Panteón también requiere entrada, en línea con la tendencia de las grandes capitales europeas a regular el acceso a sus monumentos más visitados.

Para quienes preparan su viaje a Roma, es fundamental anticipar la compra del ticket, especialmente en temporada alta. La web oficial es el único canal online autorizado, por lo que conviene evitar intermediarios para no pagar sobreprecios. Llevar el ticket en formato digital o impreso facilitará la entrada y agilizará el control en el propio monumento.

Temas Relacionados

MonumentosItaliaRomaDestinosDestinos ItaliaViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El tesoro mudéjar y gótico de Tordesillas donde la historia de Castilla cobra vida: allí estuvo cautiva Juana de Castilla

Un palacio real convertido en monasterio, muros que acogieron a Napoleón y joyas arquitectónicas mudéjares hacen de este conjunto un destino imprescindible en Castilla y León

El tesoro mudéjar y gótico

El pueblo medieval de Mallorca donde vivió Chopin y que es uno de los destinos invernales más tranquilos de visitar

A tan solo quince minutos de Palma, Valldemossa es el lugar ideal para disfrutar sin el gran turismo de la capital balear

El pueblo medieval de Mallorca

Este es el castillo más antiguo de Canarias: una fortaleza del siglo XV que resistió los ataques piratas del capitán Drake

Esta construcción fue levantada por orden de Isabel la Católica y a día de hoy acoge la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino

Este es el castillo más

El rincón de La Rioja con bonitos pueblos donde se elabora un queso de cabra con 700 años de historia

Esta región atesora uno de los productos gastronómicos más singulares de España y cuenta con DOP

El rincón de La Rioja

Así es el parque de atracciones más antiguo del mundo: un antiguo balneario del siglo XVI y su entrada es gratuita

Este espacio es ideal para pasar un día con la familia y amigos y cuenta con algunas de las atracciones más increíbles de Europa

Así es el parque de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre reclama más indemnización

Un hombre reclama más indemnización por las secuelas de un accidente de tráfico y la Justicia lo rechaza: seguía trabajando estando de baja

Paco Salazar, el hombre de confianza de Sánchez apartado por acoso sexual, comparecerá el 5 de febrero en la comisión del caso Koldo en el Senado

La OTAN evalúa esta semana si la inversión española en Defensa cumple los compromisos adquiridos en La Haya

Un juez rechaza la indemnización por incapacidad temporal a un albañil porque un detective le pilló en un bar y acudiendo a una obra

Condenan a la Xunta de Galicia a indemnizar con 9.000 euros a los padres de un niño por la respuesta insuficiente ante una denuncia de acoso escolar

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 29 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Carlos Melio, abogado: “Si tu médico te da la baja, estas son tus obligaciones principales”

Susanna Capdevila, abogada: “Esto es lo que pasa cuando alguien muere sin hacer el testamento”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 29 de enero

DEPORTES

Estos son los posibles rivales

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt