Todos los destinos que no podrás visitar en 2026: de las catacumbas de París a la azotea del Met de Nueva York

Centro Pompidou, en Francia (Adobe Stock).

El año 2026 se perfila como un momento de transición para los grandes viajes: mientras muchos viajeros planifican rutas y sueñan con descubrir nuevos horizontes, una realidad llama la atención de quienes buscan experiencias únicas. Están surgiendo cierres temporales y definitivos en algunos de los destinos culturales y turísticos más emblemáticos del mundo, lo que obliga a replantear itinerarios y a buscar alternativas para no perder la oportunidad de empaparse de arte, historia o naturaleza.

Lugares como el Centro Pompidou de París, el legendario tapiz de Bayeux o la azotea del Met en Nueva York, entre otros, han anunciado que en 2026 no recibirán visitantes como acostumbraban, y su ausencia reconfigura el mapa de los viajes culturales. Es por ello que en este artículo se ha hecho un repaso por algunos de los monumentos, museos y espacios que no se podrán visitar el próximo año porque están cerrados o en restauración.

Centro Pompidou (París, Francia)

El Centro Pompidou, símbolo de la vanguardia artística parisina desde la década de 1970, cerrará sus puertas en 2026 para someterse a una profunda renovación. El icónico edificio, conocido por su estructura que integra el interior y el exterior, será objeto de mejoras en accesibilidad, modernización de sus espacios y eliminación de amianto. La reapertura está prevista para 2030, dejando a los amantes del arte moderno y contemporáneo a la espera de nuevas exposiciones en su sede original.

Templo de Gounsa (Uiseong, Corea del Sur)

Templo de Gounsa, Corea del Sur (Adobe Stock).

El histórico templo de Gounsa, con 1.300 años de antigüedad y referente del budismo en Corea del Sur, sufrió en marzo de 2025 un devastador incendio forestal que lo redujo a cenizas junto a otros templos de la región. Aunque los trabajos de restauración han comenzado, no existe fecha concreta para su reapertura, privando a los visitantes de la oportunidad de recorrer este monumento inigualable en 2026.

Museo del Coleccionismo y el Diseño (Las Vegas, EE.UU.)

Quienes buscaban en Las Vegas una experiencia diferente a la habitual oferta de luces y casinos solían encontrar en el Museo del Coleccionismo y el Diseño un pequeño universo de objetos diminutos y curiosidades. Nacido del amor de Jessica Oreck por lo minúsculo, el museo permitía admirar colecciones de hongos de juguete y figuras de una pulgada, incluso crear composiciones propias con borradores diminutos. Sin embargo, la demolición del centro comercial que lo albergaba ha supuesto el final del espacio físico del museo. Tras una gira itinerante por Estados Unidos, la colección permanece ahora sin sede estable y no se sabe si volverá a abrir sus puertas al público en un lugar definitivo.

El tapiz de Bayeux (Bayeux, Francia)

Considerado una de las formas de historia visual más antiguas y mejor conservadas del mundo, el tapiz de Bayeux narra la conquista inglesa a través de una serie de telas del siglo XI. En 2026, el museo que lo alberga cerrará por obras de modernización y ampliación, con la reapertura prevista en 2027, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Guillermo el Conquistador.

Catacumbas de París (Francia)

Catacumbas de París, en Francia (Adobe Stock).

Las catacumbas de París, túneles subterráneos llenos de huesos y cráneos, estarán cerradas en 2026 debido a trabajos de reparación y modernización. Aunque la reapertura está prevista para ese mismo año, la fecha definitiva aún no está confirmada, por lo que conviene replantear la visita.

Rivers of America en Walt Disney World (Florida, EE.UU.)

El área Rivers of America, que incluye la Isla de Tom Sawyer y el barco fluvial de Liberty Square en Walt Disney World, ha cerrado en agosto de 2025. Disney planea transformar la zona en un espacio temático dedicado a la franquicia “Cars”, en lo que ha anunciado como la mayor expansión de la historia de Magic Kingdom.

Bluestockings (Nueva York, EE.UU.)

La legendaria librería Bluestockings, pionera en activismo feminista y gestionada por sus propias trabajadoras desde 1999 en el Lower East Side de Manhattan, ha anunciado su cierre definitivo en septiembre. Las responsables subrayan que el proceso de despedida responde a la gentrificación y a los cambios en el barrio.

Azotea del Museo Metropolitano de Arte (Nueva York, EE.UU.)

La azotea del Museo Metropolitano de Arte, uno de los lugares favoritos para disfrutar de cócteles y puestas de sol sobre Central Park, cierra para ser ampliada y modernizada. No volverá a recibir visitantes hasta 2030, cuando sumará más de 930 metros cuadrados de superficie.