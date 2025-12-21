29 países, 115 días y salida desde Barcelona: así es el nuevo crucero que dará la vuelta al mundo en 2028

Este viaje promete descubrir algunos de los rincones del planeta más impresionantes, aunque su precio no es apto para todos los bolsillos

Surcar los mares y descubrir el mundo desde la cubierta de un crucero es una idea que muchos han soñado, pero que hoy, más que nunca, está al alcance de cualquiera con espíritu viajero y ganas de aventura. Para quienes no se conforman con unas vacaciones al uso y quieren ir un paso más allá, la opción de dar la vuelta al mundo en barco promete combinar lujo, comodidad y experiencias inolvidables. Ya no es cuestión de exploradores legendarios ni de largas travesías incómodas: ahora, un único billete puede abrir las puertas a cinco continentes, playas paradisíacas y metrópolis bulliciosas. ¿El protagonista de esta aventura? El majestuoso MSC Magnifica, que en 2028 partirá de Europa para recorrer el planeta durante 115 días irrepetibles.

Las reservas para el MSC World Cruise 2028 ya están abiertas, y el viaje comenzará en enero con salidas escalonadas desde Civitavecchia, Génova, Marsella y Barcelona. Para el viajero español, embarcar en la Ciudad Condal el 7 de enero marca el inicio de una experiencia transformadora. El itinerario está cuidadosamente diseñado para seducir a quienes buscan lo exótico sin renunciar a las comodidades: desde la animación permanente a bordo, hasta una oferta gastronómica digna del mejor restaurante, pasando por instalaciones deportivas, piscinas y clubs para niños y adolescentes de todas las edades.

Fechas, precios y servicios exclusivos

El precio del billete varía según la categoría del camarote. Una estancia interior cuesta 17.539 euros; si se escoge vista al mar, asciende a 19.839 euros; y con balcón, alcanza los 24.109 euros. A estas tarifas hay que añadir la obligatoria cuota de servicio de hotel, de 1.308 euros por persona. La opción más exclusiva es el MSC Yacht Club, por 59.719 euros más 1.840 euros de cuota, que garantiza un lujo total: mayordomo privado, conserje 24 horas, paquete de bebidas premium, wifi, prioridad en embarque y desembarque, acceso al spa, lounge privado y restaurante gourmet.

Crucero MSC Magnifica

Independientemente de la categoría elegida, todos los viajeros disfrutan de pensión completa —incluyendo cocina mediterránea e internacional—, tasas portuarias, espectáculos de estilo Broadway y música en vivo todas las noches. Además, el crucero incluye un paquete exclusivo con 15 excursiones en tierra, “Dine & Drink” con vinos, cerveza y otras bebidas en las comidas, y un 30 % de descuento en servicios de lavandería. La organización facilita así que la travesía sea tan entretenida como relajante, adaptándose a todo tipo de viajeros y edades.

Un itinerario de ensueño: de Barcelona al mundo en 115 días

El recorrido propuesto por el MSC Magnifica abarca 29 países y decenas de culturas, paisajes, sabores y lenguas. Desde Barcelona, el crucero se dirige primero a Tenerife, para después saltar el Atlántico y atracar en destinos tan singulares como la Isla Gran Turca (Islas Turcas y Caicos), Ocean Cay (Bahamas), Cozumel (México) y Puerto Limón (Costa Rica). El Canal de Panamá marca la entrada a Sudamérica, con escalas en Manta (Ecuador), Callao (Perú), Arica y la mítica Isla de Pascua en Chile.

De ahí, el buque navega rumbo a las remotas Islas Pitcairn, recorre la Polinesia Francesa y pasa por Tonga y Nueva Caledonia, explorando también diversas ciudades de Nueva Zelanda y Australia. El periplo asiático incluye paradas en Bali, Lombok, varias urbes de Vietnam, Sihanoukville en Camboya y Laem Chabang en Tailandia. No faltan escalas en Singapur, Malasia, Sri Lanka, India (con destinos como Cochín y Mumbai), Omán, Dubai y Jordania.

Tras cruzar el Canal de Suez, el crucero atraca en Alejandría (Egipto) y recorre emblemas europeos como Civitavecchia, Génova y Marsella, antes de poner punto final a la aventura en Barcelona. Un periplo de 115 noches donde cada amanecer es un horizonte nuevo y cada atardecer, una postal que quedará grabada para siempre en la memoria de quienes se atrevan a dar la vuelta al mundo por mar.