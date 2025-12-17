El increíble Parador de la Costa Brava suspendido en un acantilado: un diseño moderno, con un balneario y una rica cocina mediterránea

Este impresionante alojamiento se caracteriza por ofrecer una experiencia única en mitad de uno de los tesoros naturales más bonitos de España

Cuando el sol amanece sobre los abruptos relieves de la Costa Brava, el viajero se enfrenta a una sinfonía de tonalidades turquesa, verdes intensos y el blanco inmaculado de calas ocultas y pueblos marineros. Este tramo irrepetible del litoral catalán ha crecido en popularidad hasta convertirse en punto de referencia para el turismo internacional, aunque la belleza que encierra exige más que nunca respeto y calma para evitar la masificación que amenaza su esencia. Entre acantilados, bosques mediterráneos y aguas cristalinas, se esconde una joya arquitectónica que logra fundir arte, paisaje y exclusividad: el Parador de Aiguablava.

La llegada al Parador no puede describirse solo como el acceso a un hotel. Su ubicación, en la punta D’es Muts, impone con fuerza la silueta blanca y elegante de un edificio que habla el idioma de la arquitectura mediterránea. Renovado en 2020, el parador presume de un diseño moderno en armonía con el entorno, donde cada rincón garantiza una panorámica inigualable sobre el mar. Desde sus jardines escalonados hasta el spa y la piscina exterior, el horizonte azul del Mediterráneo es el verdadero protagonista, visible incluso desde muchas de las habitaciones.

Diseño moderno, rica gastronomía y un balneario

Parador de Aiguablava en Girona (Paradores.es).

Su interior despliega otra sorpresa: una colección de más de 200 obras de renombrados artistas catalanes, entre los que figuran nombres tan destacados como Dalí, Tàpies, Miró o Rafael Durancamps. La apuesta por el arte convierte cada estancia en una galería viva, donde óleos, grabados y obras de gran formato acompañan al huésped en el descanso y en el deleite visual, estableciendo un diálogo único entre cultura y paisaje. Además, el diseño de las habitaciones conjuga modernidad y elegancia, sin renunciar a la comodidad propia de un establecimiento de alto nivel. Los materiales nobles y la luz natural refuerzan la percepción de calma y exclusividad, en un ambiente pensado para quienes buscan algo más que un alojamiento junto al mar.

Pero esto no es todo, pues la propuesta culinaria del Parador de Aiguablava pone en valor los sabores de la cocina mediterránea y catalana, con especial atención a los productos del mar. La carta destaca por la frescura del pescado de lonja, los mariscos y los arroces, en elaboraciones que remiten a la tradición local: el suquet de pescados de roca, la gamba roja de Palamós o las anchoas de la Escala son algunas de las especialidades. El establecimiento cuenta con dos restaurantes: el propio del Parador y el Mar i Vent, abierto en los meses de verano, donde la experiencia gastronómica se multiplica mezclando recetas autóctonas con el rumor de las olas y el perfume salino en el aire.

El cuidado por el bienestar queda reflejado en un spa panorámico al que conviene reservar con antelación. El espacio permite disfrutar de tratamientos relajantes y circuitos termales mientras se contempla el mar, sumando al placer físico el estímulo emocional de unas vistas consideradas entre las mejores de la Costa Brava. La piscina exterior, rodeada de terrazas y vegetación autóctona, completa la propuesta para quienes buscan evasión absoluta sin renunciar al confort.

Naturaleza, aventura y cultura en el corazón de la Costa Brava

Parador de Aiguablava, en Girona (Paradores.es).

El entorno del Parador de Aiguablava multiplica las posibilidades de ocio activo y descubrimiento. Los caminos de ronda invitan a recorrer acantilados y calas únicas, como las de Begur, donde cada recodo esconde una pequeña playa de aguas limpias y fondos rocosos ideales para el buceo o el snorkel. El kayak es el medio ideal para llegar hasta la Cova d’en Gisbert, uno de los puntos más espectaculares para los amantes de la exploración marina.

Más allá de la playa, la cultura se abre paso en forma de pueblos medievales como Pals y Peratallada, o el propio núcleo de Begur, coronado por un castillo y yacimientos que narran la historia milenaria de la comarca. Senderismo, deportes acuáticos y el pulso vital de la cultura catalana convierten la estancia en una experiencia total.

Cómo llegar

Desde Girona, el viaje es de alrededor de 1 hora por la carretera C-31. Por su parte, desde Lloret de Mar el trayecto tiene una duración estimada de 55 minutos por la misma vía.