Así es la carretera más larga del mundo: más de 200 kilómetros en línea recta en mitad del desierto

La carretera cuenta con un total de 1480 kilómetros de extensión atravesando un país entero

Highway 10, en Arabia Saudi
Highway 10, en Arabia Saudi

A lo largo de vastos territorios desérticos, donde el horizonte se funde con el cielo y la percepción del entorno parece diluirse en la inmensidad, existen infraestructuras que desafían los límites del diseño y la experiencia humana al volante. Para los amantes de la conducción y la logística, los trayectos monótonos también pueden representar un reto formidable, uno donde la batalla se libra menos contra el terreno y más contra la mente. Ejemplo supremo de este fenómeno es la Highway 10, una carretera que ha transformado el concepto de desplazarse por tierra firme en el corazón de Arabia Saudí.

Cuando se habla de la Highway 10, la cifra de 240 kilómetros cobra un significado especial. Es exactamente la distancia de su tramo más célebre, registrado por el Guinness World Records como la carretera recta más larga del planeta. A lo largo de este trecho, no existen ni las más mínimas curvas ni cambios de pendiente perceptibles. Un conductor puede recorrerlo íntegramente sin necesidad de girar el volante ni un solo grado, algo inusual en cualquier ruta de larga distancia.

La totalidad de la autopista se extiende por 1480 kilómetros, conectando Ad Darb con la frontera de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el foco de atención se concentra entre las localidades de Haradh y Al Batha, donde el tramo lineal desafía la percepción espacial de los viajeros y se ha convertido en un símbolo de la ingeniería moderna aplicada al transporte.

Un proyecto nacido para la realeza y hoy clave para el comercio

Highway 10, Arabia Saudí
Highway 10, Arabia Saudí

El origen de la Highway 10 se remonta a una finalidad muy distinta de la actual. Fue concebida inicialmente como una vía privada de comunicación para el rey Fahd de Arabia Saudí, pero el paso del tiempo y la apertura económica transformaron su función. A día de hoy, la carretera es un canal esencial para el transporte de mercancías, facilitando el tránsito entre el centro y oeste saudí con los Emiratos. Camiones de gran tonelaje son protagonistas constantes en una vía que, gracias a su asfalto cuidado y su amplitud —cuenta con dos carriles por sentido—, soporta un tráfico intenso y regular en plena zona desértica.

Lo que permite esta hazaña técnica es el terreno que atraviesa: el Rub’ al Khali o el Cuarto Vacío, el desierto de arena más extenso del mundo. La falta de accidentes geográficos —ni montañas, ni valles, ni obstáculos naturales— posibilitó trazar una línea recta sin precedentes, multiplicando la monotonía del recorrido. Durante horas, el conductor avanza por una superficie lisa de asfalto flanqueada únicamente por dunas y el sol, sin otro referente visual que las señales de tráfico y algún que otro camello errante, cuya aparición inesperada puede convertirse en un riesgo añadido.

Regulación de velocidad y seguridad en una autopista extrema

El aparato normativo también se ha adaptado a las características singulares de la Highway 10. Mientras que los turismos pueden circular a velocidades de hasta 120 km/h —con picos de hasta 140 km/h para vehículos ligeros en determinados tramos—, los autobuses y camiones deben ajustarse a límites inferiores: 100 km/h y 80 km/h respectivamente. Este escenario, combinado con la concentración de transporte pesado, provoca que mantener velocidades elevadas no siempre sea factible o aconsejable.

Uno de los pueblos más navideños de España: tiene el belén de chocolate más grande del mundo y museos dedicados a los mantecados .

Frente a esta realidad, el Ministerio de Transporte y Logística de Arabia Saudí ha reforzado la seguridad de la vía. Se han implementado arcenes asfaltados, marcas reflectantes —los conocidos “ojos de gato”—, barreras y una señalización exhaustiva tanto direccional como kilométrica. Estos elementos buscan contrarrestar el efecto hipnótico de la recta ininterrumpida y reducir los riesgos de somnolencia al volante y de accidentes por falta de atención.

