Viajes

Estas es la manera en la que puedes ahorrarte hasta un 40% en tus viajes de Navidad

Cada vez más viajeros descubren las ventajas de planificar con tiempo y aprovechar las rutas multidestino por Europa, una tendencia que permite ahorrar dinero y disfrutar de varias ciudades sin costes inesperados durante la temporada navideña

Madrid en Navidad
Viajar durante Navidad se ha convertido en una experiencia tan deseada como desafiante en términos económicos. El aumento de la demanda, la escasez de billetes y alojamientos y el atractivo de los mercados y luces de las grandes ciudades europeas hacen que la planificación sea clave para evitar sobrecostes y contratiempos. Este noviembre de 2025, las plataformas de viajes y los expertos señalan un mensaje claro: anticipar la reserva es más que nunca la mejor estrategia para disfrutar de las fiestas lejos de casa sin pagar un precio desorbitado.

Año tras año se repite una tendencia incontestable en el panorama turístico: cada semana que pasa los precios de vuelos y hoteles aumentan de manera progresiva y, en diciembre, los más rezagados se ven obligados a pagar hasta un 40 % más por sus desplazamientos. Según datos aportados por Airhopping, la plataforma española especializada en viajes multidestino, reservar la escapada navideña con al menos cuatro semanas de antelación garantiza el mayor margen de ahorro y poder cuidar el bolsillo frente al gasto propio de estas fechas tan señaladas.

El análisis del mercado confirma este fenómeno: en 2024, los vuelos europeos experimentaron un alza media del 18 % en diciembre respecto a los billetes de noviembre, y los alojamientos subieron hasta un 22 %, de acuerdo a los mismos datos. Para quienes buscan sacar el máximo partido a la Navidad, las dos primeras semanas de noviembre aparecen como la ventana de oportunidad ideal para elegir destino y cerrar todos los detalles sin sobresaltos.

El auge del viaje multidestino: más por menos

Roma en Navidad, Italia (Adobe
La innovación tecnológica ha revolucionado la forma de planificar las vacaciones navideñas. Muchas plataformas emplean algoritmos inteligentes para combinar trayectos y vuelos “ocultos”, trazando rutas entre varias ciudades europeas que, en muchos casos, logran costar lo mismo o incluso menos que un único trayecto tradicional de ida y vuelta.

La clave está en optimizar recursos: en lugar de reservar múltiples vuelos individuales, la herramienta localiza conexiones económicas, minimiza las tasas, rentabiliza los alojamientos y permite al viajero disfrutar de más ciudades en un solo viaje, sin que el desembolso final se dispare. Así, la experiencia no solo suma destinos y vivencias, sino que también multiplica el aprovechamiento presupuestario: visitar tres o cuatro urbes en una única ruta puede resultar igual de asequible que centrarse en un solo enclave.

Rutas navideñas preferidas y destinos en alza

Cada diciembre, ciertos itinerarios se consolidan como los favoritos de los españoles que buscan vivir la magia de la Navidad europea. Praga, Viena, Budapest, Londres, Edimburgo y Copenhague figuran entre las ciudades más reservadas, debido a sus mercadillos y su ambiente invernal.

Uno de los pueblos más navideños de España: tiene el belén de chocolate más grande del mundo y museos dedicados a los mantecados .

También ganan peso los viajes combinados como Ámsterdam y Bruselas —con la opción de acercarse a los célebres mercadillos de Brujas y Gante—, o Berlín y Hamburgo, recomendada esta última por National Geographic como una de las ciudades más impresionantes durante el periodo festivo. Muchos de estos itinerarios multidestino pueden organizarse desde 315 euros por persona, siempre que se efectúe la reserva con suficiente antelación.

