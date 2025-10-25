La granja de calabazas más famosa de Reino Unido: música en directo, personajes a conocer y una experiencia otoñal inolvidable

Se plantan más de 600.000 semillas en 40 hectáreas de terreno. (Tulleys Farm)

La Granja de Calabazas de Tulley, en West Sussex, tiene una larga tradición celebrando el otoño y Halloween. Cada año, acoge el Festival de Calabazas de Tulley, las Noches de Calabazas de Tulley y el Festival Shocktober.

Se trata de tres eventos únicos que traen el espíritu otoñal entre paseos tranquilos, bebidas calientes y… gritos por la noche. La granja cuenta con más de 1 millón de calabazas en 100 variedades distintas. Se plantan más de 600.000 semillas en 40 hectáreas de terreno: el plan perfecto para una tarde de octubre.

Pero además de las actividades durante el día, la última semana de octubre ofrece una amalgama de actividades nocturnas para los más atrevidos, done nada es lo que parece y nadie sabe qué se esconde detrás de la esquina. Desde la granja invitan a los amantes de la estética, pero también a los del miedo, a elegir su aventura este otoño.

Festival de Calabazas

Los campos de calabazas se encuentran en la pintoresca campiña de West Sussex. Los visitantes podrán disfrutar de varios tipos de calabazas: nudosas, arrugadas, grandes, pequeñas, brillantes, calabazas extravagantes … ¡Incluso blancas! Todas son comestibles y los visitantes pueden llevarse tantas como quieran, en un rango de precios que varía entre £1 y £25 (1,15 a 28.62 euros)

Además, la granja cuenta con unos 30 puestos para sacar fotografías en un impresionante telón de fondo de calabazas de color naranja vibrante, garantizadas para crear recuerdos inolvidables que compartir en las redes sociales.

En el “PumpkinVillage” también viven curiosos personajes que saludan a los visitantes y siempre están dispuestos a sacarse fotos con ellos. Pero la estrella del espectáculo es la “Reina Calabaza”.

La granja también cuenta con comida callejera, una barra y una cafetería, donde disfrutar de una bebida caliente.

Una adición de este año es la nueva noria de observación, que permite elevarse a unos 33 metros de altura para apreciar las vistas panorámicas de la extensa campiña de Sussex y nuestro extenso huerto de calabazas de 40 hectáreas.

Las noches de calabazas

De noche, la granja no es menos espectacular. Además de todas las atracciones encontradas allí de día, el espacio cobra vida con un místico paseo por el bosque. Las vistas y los sonidos espeluznantes sumergen a los visitantes en la atmósfera, mientras pasean por el bosque.

Además, abre sus puertas el pueblo de calabazas, donde se podrán comprar objetos como velas, suéteres acogedores, kits de tallado, y, por supuesto, calabazas.

Música en directo, personajes a conocer y varios objetos de otoño a comprar. (Tulleys Farm)

Festival Shocktober

Y para los amantes del terror: la granja tiene preparado algo muy especial. Celebrando 29 años de “gritos”, este año el espacio tiene preparadas varias atracciones para los más atrevidos durante la última semana de octubre.

Casas embrujadas, cenas inusuales y gritos que hacen helar la sangre: esto y mucho más espera a quienes no se asustan fácilmente. También habrá música en directo, comida, espectáculos y momentos inolvidables a vivir en familia o con los amigos.

¿Te atreves a conocer todos los secretos que esconde la granja de noche?

Una auténtica película de terror que asustará hasta los más atrevidos. (Shocktober Fest)

Con su amplia propuesta de actividades, Tulleys Farm se convierte en el Festival de Calabazas más famoso de Reino Unido.