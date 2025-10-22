El Gobierno de Sánchez declara Lugar de Memoria la sede de la Comunidad de Madrid, bastión de Ayuso, que fue un centro de torturas durante el franquismo

La actual sede de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que fue convertida en Dirección General de Seguridad durante el régimen franquista, ha sido reconocida este miércoles como Lugar de Memoria Democrática, tras meses de conflicto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, que se negaba a que el edificio recibiese esta distinción.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) pública este miércoles la resolución contra la que cabe recurso de reposición, de modo que el conflicto entre ambos gobiernos no ha terminado. A pesar de la oficialización de la designación, el Gobierno regional tiene aún un as bajo la manga, pues la presidenta tiene derecho de veto sobre las placas que se colocan en la sede de la presidencia regional, conforme ratificó el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional. Entonces, tanto Ayuso como el portavoz argumentaron que las únicas placas que tenían cabida en la sede del Gobierno eran las ya existentes, “porque unen y no dividen”. Una honra a los héroes del Dos de mayo; otra recuerda a las víctimas del 11-M y a quienes las auxiliaron; y, la última, a los fallecidos durante la pandemia de la covid.

Real casa de Correos, sede la Comunidad de Madrid, ubicada en la plaza de la Puerta del Sol. (Europa Press)

No sobrante, el Gobierno central insiste. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, señala en un comunicado que “todos los demócratas” deberían “alegrarse” de esta declaración, “para que nunca más se repitan estos actos ignominiosos”.